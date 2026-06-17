Mafia tricourilor contrafăcute, destructurată! Raid spectaculos în Spania: 66.000 de tricouri, confiscate și 95 de arestări în timpul Campionatului Mondial

Poliția spaniolă a confiscat 66.000 de tricouri contrafăcute, care urmau să fie vândute pe parcursul Campionatului Mondial .

contrafăcute, care urmau să fie vândute pe parcursul . Operațiunea s-a lăsat și cu 95 de arestări.

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Autoritățile au desfășurat percheziții în 15 locații din Spania. Operațiunea a vizat localități din Madrid, Barcelona și Malaga, precum și Elche și Denia din provincia Alicante.

66.000 de tricouri contrafăcute și 95 de arestări în timpul Campionatului Mondial

Poliția a arestat 95 de persoane și a desfășurat această operațiune în coordonare cu Europol și Interpol, informează marca.com.

🚩Intervenidas más de 16 toneladas de equipaciones de #fútbol falsificadas que iban a distribuirse durante el Mundial de Fútbol 2026 ⚽️



🚔Incautados más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados



👉Valor de venta en mercado de más de 7.000.000💶



🔹Registros: #Madrid,… pic.twitter.com/lzWCGXEEcs — Policía Nacional (@policia) June 17, 2026

În provinciile Barcelona și Girona au fost confiscate 17.000 de articole sportive contrafăcute, multe dintre ele asociate Campionatului Mondial.

Ancheta a fost deschisă în aprilie 2025, iar operațiunea autorităților are ca scop eradicarea înmulțirii produselor contrafăcute cu ocazia marilor evenimente sportive, precum turneul final desfășurat în SUA, Canada și Mexic.

Pierderi de peste 7 milioane de euro

Produsele contrafăcute, cu o greutate totală de 16 tone, ar fi adus rețelei care le comercializa pe piața neagră aproximativ două milioane de euro, provocând în același timp pierderi de până la 7 milioane de euro surselor oficiale de distribuție.

Fenomenul comercializării produselor contrafăcute generează pierderi de până la 1,2 miliarde de euro anual în sectoare-cheie, potrivit unui comunicat emis marți de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, instituție care a colaborat îndeaproape cu autoritățile spaniole.

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