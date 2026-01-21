„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile

Statuia lui Cristiano Ronaldo (40 de ani) din Funchal, Portugalia, a fost incendiată de un tânăr.

Acesta s-a filmat în timp ce incendia statuia, apoi a postat imaginile pe rețelele de socializare, alături de un mesaj straniu.

Muzeul Cristiano Ronaldo este una dintre principalele atracții ale orașului Funchal, cel mai mare de pe insula Madeira.

VIDEO. Statuia lui Cristiano Ronaldo a fost incendiată

Un tânăr s-a filmat în timp ce arunca o substanță inflamabilă pe statuia lui Cristiano Ronaldo, iar ulterior i-a dat foc.

Videoclipul a fost postat pe Instagram, pe contul @zaino.tcc.filipe, alături de mesajul: „Acesta este ultimul avertisment al lui Dumnezeu”.

Contul care a făcut publice imaginile are în descrierea profilului: „Persoană, freestyler, localnic din Madeira”.

Încă nu se cunoaște amploarea pagubelor provocate de incendiere, la fel cum nu se știe dacă incendiul a provocat daune permanente sculpturii.

Cazul e investigat de autorități și ar putea constitui o infracțiune de deteriorare a proprietății publice. Poliția îl caută acum pe tânăr.

Statuia lui Cristiano Ronaldo a fost vandalizată și în 2016

Statuia inaugurată în 2014 la Funchal a mai fost vandalizată în 2016, după Gala decernării Balonului de Aur, câștigată de Lionel Messi.

Atunci, un grup de fani au pictat numele argentinianului și numărul „10” pe statuie.

Statuia este opera lui Ricardo Velosa, un sculptor din orașul Vila Nova de Gaia, Portugalia. Opera măsoară 3.4 metri și cântărește aproximativ 800 de kilograme.

