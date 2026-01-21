„Fie plângi, fie te bucuri” FOTO. Jude Bellingham, celebrare sarcastică, după zvonurile despre viața extrasportivă

Real Madrid - AS Monaco 6-1. Jude Bellingham (22 de ani), a marcat ultimul gol al echipei sale ('80) și a celebrat ironizând zvonurile legate de viața sa extrasportivă.

În minutul 80, Federico Valverde i-a pasat, la marginea careului, lui Jude Bellingham.

Extrema l-a driblat pe portarul Philipp Kohn și a marcat cu poarta goală.

FOTO. Jude Bellingham a răspuns zvonurilor despre viața sa extrasportivă

Celebrarea golului lui Jude Bellingham a fost una aparte. Fotbalistul englez a mimat că bea, cu referire la știrile că ar avea o viață de noapte agitată și că ar consuma mult alcool.

Bellingham a explicat, după meci:

„Mulți oameni spun o mulțime de lucruri. Oricine poate sta în fața unei camere și spune ce vrea, iar oamenii cred ce spune. Într-o astfel de situație poți fie să plângi, fie să te bucuri.

Celebrarea a fost o glumă pentru fani. Eu știu ce se întâmplă în viața mea, ce sacrific pentru fotbal. Nu-mi pasă de zgomotul de afară. Dar a fost doar o glumă”, a spus Jude Bellingham, potrivit as.com.

8.4 este nota pe care a primit-o Jude Bellingham pentru prestația din Real Madrid - AS Monaco 6-1

Jude Bellingham a postat o imagine cu celebrarea sa pe social media, cu descrierea „Cheers!” (n.r. noroc).

De unde au plecat zvonurile despre Jude Bellingham

Gestul lui Jude Bellingham a fost un răspuns pentru acuzațiile lansate de youtuberul spaniol AuronPlay. Zvonurile s-au viralizat rapid în mediul online.

Conform bbc.com, acesta a susținut că forma de joc slabă a britanicului se datorează faptului că „iubește prea mult alcoolul” și a vizitat „fiecare club de noapte din Spania”.

Britanicul a fost huiduit de fani în timpul meciului cu Levante, 2-0.

Nu mi-a plăcut că unii jucători au fost huiduiți mai mult decât alții. Este vina întregii echipe Kylian Mbappe, atacant Real Madrid

