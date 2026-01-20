„Numele Steaua vorbește de la sine” Noul transfer al campioanei, Ofri Arad: „În clipa în care am auzit de Steaua a fost o decizie ușoară” +6 foto
Ofri Arad. Foto: Captură YouTube, @FCSBTV
„Numele Steaua vorbește de la sine” Noul transfer al campioanei, Ofri Arad: „În clipa în care am auzit de Steaua a fost o decizie ușoară”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 22:11
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 22:16
  • Ofri Arad (27 de ani), al doilea transfer realizat de FCSB în această iarnă, a explicat de ce a ales să vină la campioana României.

Israelianul, care va purta tricoul cu numărul 15 și are în palmares trei titluri de campion cu Maccabi Haifa și două cu Kairat Almaty (Kazakhstan), speră să o ajute pe FCSB să câștige al treilea titlu consecutiv.

Ofri Arad, despre ce l-a motivat să vină la FCSB: „Vreau să merg în Champions League”

„În primul rând, este extraordinar: din primul moment, toată lumea a fost foarte drăguță și m-a primit cu brațele deschise, iar pentru asta vreau să le mulțumesc.

Nu știam foarte multe despre club în urmă cu câțiva ani, dar cred că am venit la un club foarte mare, cu un nume important.

Pot să spun că multe echipe au vorbit cu mine, însă în clipa în care am auzit de Steaua (n.r. - FCSB), mi-am dat seama că numele Steaua vorbește de la sine. De aceea a fost o decizie ușoară și sunt fericit că sunt aici”, a spus Arad.

Ca să fiu sincer, i-am spus agentului meu că îmi doresc un proiect care să mă motiveze, ceva care să mă entuziasmeze. Au fost mai multe cluburi care au discutat cu mine, dar, așa cum am spus, în momentul în care agentul mi-a zis că există o variantă la FCSB, i-am spus imediat că simt că acesta este drumul meu, că vreau să merg mai departe cu această ofertă. Sunt fericit că totul a decurs bine și că sunt aici acum Ofri Arad

De-a lungul carierei sale, Ofri Arad a mai evoluat la Maccabi Haifa, Hapoel Ramat Gan și Kairat Almaty, formație alături de care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor, în acest sezon.

Arad a și înscris în Ligă pentru Kairat, în meciul cu Inter, scor 1-2 pentru formația antrenată de Cristi Chivu.

FOTO. Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat 2-1

Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (1).jpg
Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (5).jpg
+6 Foto
Ofri Arad: „Sper să luăm al treilea, al patrulea și al cincilea titlu”

Mijlocașul defensiv are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

„Vreau să câștig campionatul în fiecare sezon. Statistica mea nu arată rău, dar, înainte de toate, e ceva special să vii la o echipă deja campioană: înseamnă că există un lot bun, antrenori buni, o perioadă bună.

Sper să continuăm să luăm al treilea, al patrulea, al cincilea titlu, asta îmi doresc”, a mai spus Ofri Arad.

Să joc în Champions League este ceva extraordinar pentru mine. Acestea sunt unele dintre cele mai tari meciuri pe care le poți juca în Europa, mai ales când întâlnești echipe ca Real, Inter. Acum am venit la Steaua. Este un club care, în fiecare sezon, se află pe cea mai mare scenă, iar asta m-a făcut să vin aici: văd că mereu merge până la capăt și încearcă să fie la maximum în fiecare sezon Ofri Arad

Israelianul promite implicare totală în atingerea obiectivelor echipei.

„În primul rând am experiență la acest nivel și, înainte de toate, promit că voi da tot ce pot. Joc cu tot sufletul meu fiecare meci și încerc să le ofer jucătorilor din experiența mea și să îi fac să meargă cât mai departe posibil în campionat și în Champions League și sper ca norocul să fie cu noi

Văd o echipă cu care face un pressing foarte sus, care joacă cu foarte mulți jucători agresivi, tehnici, aștept cu adevărat să joc cu acești jucători pentru că văd că este un nivel foarte ridicat și sper să pot intra și să aduc ce am mai bun și să funcționeze în echipă”, a mai spus Ofri Arad.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a jucătorului din Israel

Ofri Arad este al doilea jucător israelian care îmbracă tricoul FCSB-ului, după fundașul dreapta Klemi Saban, care s-a calificat cu FCSB în grupele Ligii Campionilor, în sezonul 2006-2007, jucând în victoria cu Dinamo Kiev (4-1) și în înfrângerea cu Real Madrid (1-4).

„Vreau să fiu al doilea jucător [din Israel] care ajunge în Champions League cu FCSB și, pentru mine, e foarte palpitant să fiu aici.

Sper ca echipa să reușească tot ceea ce ne-am propus și, dacă vom reuși, va fi cel mai frumos lucru din lume”, a mai spus noul transfer al campioanei.

