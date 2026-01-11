Doliu la Arad  Dublul campion al României alături de UTA s-a stins din viață » A jucat 10 ani pentru arădeni

Eugen Pojoni, fostul fundaș central de la UTA Arad, s-a stins din viață azi, la vârsta de 84 de ani.

Ca apărător al formației arădene, Pojoni a devenit de două ori campion al României, fiind un component important al celei mai bune generații pe care a avut-o UTA Arad, de-a lungul istoriei sale.

Eugen Pojoni s-a născut pe 1 ianuarie 1942, la Reghin, acolo unde și-a început cariera în fotbal, la echipa locală Avântul.

Fostul fundaș a jucat pentru UTA Arad timp de 10 ani, între 1967 și 1977, devenind de două ori campion național, în 1969 și 1970. În cariera sa, Pojoni a mai jucat la Viitorul București și Crișul Oradea.

Vestea tristă a decesului său a fost anunțată de UTA Arad, echipa alături de care a trăit cele mai frumoase momente în fotbal.

„Începutul de an ne aduce și o veste tristă: astăzi, fotbalul arădean îl pierde pe Eugen Pojoni (Jenö Pozsonyi), apărătorul de fier al ultimei generații de aur a UTA-ei.

S-a născut pe 1 ianuarie 1942 în Reghin, județul Mureș. A jucat ca fundaș central și a devenit unul dintre apărătorii importanți ai UTA-ei în anii 1967–1977. A crescut la Reghin și a început fotbalul la Avântul Reghin, între 1957 și 1961.

În 1962 a semnat cu Viitorul București și a jucat un meci în Divizia A. În aceeași perioadă a trecut la Crișul Oradea (1962–1967), evoluând în Divizia A și B.

La Oradea a atras atenția cluburilor mari și a crescut ca fundaș. A fost selecționat la naționala de tineret a României și a jucat și în meciuri internaționale de tineret.

După experiența din orașul vecin, Pojoni a fost dorit la Arad, dar transferul a fost blocat timp de un an.

Un an mai târziu, acesta a primit dezlegarea și a ajuns de-a lungul timpului să adune 247 de meciuri și 9 goluri pentru UTA în campionat.

Cu echipa noastră a câștigat două titluri de campion al României în sezoanele 1968 - 1069 și 1969 - 1970.

A jucat și în cupele europene cu UTA, inclusiv meciuri memorabile în Cupa Campionilor. A fost cunoscut ca „apărător de fier” și iubit de suporterii arădeni, făcând parte din generația considerată „ultima generație de aur” a clubului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis UTA Arad.

