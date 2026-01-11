Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1 VIDEO Victorie în al doilea amical din cantonament, după un gol marcat de la  jumătatea terenului +14 foto
Rapid - CSKA 1948 Sofia foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1 VIDEO Victorie în al doilea amical din cantonament, după un gol marcat de la jumătatea terenului

alt-text Ștefan Neda , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 20:32
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Victorie pentru elevii lui Costel Gâlcă, în al doilea amical din cantonament.
  • Rapid s-a impus cu 2-1 în fața bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, prin reușitele lui Paraschiv și Grameni.

După eșecul de ieri în fața celor de la Wisla, scor 1-2, giuleștenii s-au impus în amicalul de azi, deși echipa a fost alcătuită la început din rezerve.

Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1. Victorie pentru giuleșteni în Antalya

Costel Gâlcă a abordat diferit partida contra bulgarilor, față de cea de sâmbătă, cu Wisla Plock, trimițând pe teren, ca titulari, o mare parte dintre jucătorii pe care i-a introdus în ultimele 20 de minute ale meciului cu polonezii.

Lars Kramer a fost singurul titular în ambele partide amicale.

Cum a arătat primul „11” aliniat de Costel Gâlcă:

  • Briciu - Braun, Kramer, Ciobotariu, Onea - Gheorghe, Vulturar, Pop - Hazrollaj, Jambor, Paraschiv

Jose Martinez a deschis scorul pentru CSKA încă din minutul 9, însă giuleștenii au egalat chiar înainte de pauză prin noul atacant, Daniel Paraschiv, aflat la prima reușită în tricoul Rapidului.

Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (6).JPG
Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (6).JPG

Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (1).JPG Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (2).JPG Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (3).JPG Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (4).JPG Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (5).JPG
Formația lui Gâlcă a trecut în avantaj în partea secundă, în minutul 74, după un gol înscris de Grameni, de la jumătatea terenului.

La partida giuleștenilor au asistat pentru scurt timp și oficialii rivalei FCSB, Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Lucian Filip și Florin Cernat, însă aceștia au plecat de la teren după doar 10 minute.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

