Kopic despre transferuri   Două victorii în două amicale pentru „câini": „Asta e foarte important" + Cătălin Cîrjan, planuri mari la Dinamo
Zeljko Kopic FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

Kopic despre transferuri Două victorii în două amicale pentru „câini": „Asta e foarte important" + Cătălin Cîrjan, planuri mari la Dinamo

Ștefan Ogrezeanu , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 11.01.2026, ora 18:09
  • DINAMO - GANGWON FC 3-2. Zeljko Kopic (48 de ani) și Cătălin Cîrjan (23 de ani) au oferit declarații la finalul ultimului meci amical al cantonamentului din Antalya.
  • Dinamo revine în Liga 1 duminica viitoare, acasă cu U Cluj.

„Câinii” au obținut două victorii în Antalya, cu Gangwon FC și Young Boys, scor 2-0.

DINAMO - GANGWON FC. Zeljko Kopic, la finalul partidei: „Sunt mulțumit de ce am realizat”

Tehnicianul „câinilor” a vorbit despre perioada de pregătire prin care a trecut echipa sa, dar și despre ce va urma pentru Dinamo.

„Am reușit să facem ceea ce ne-am propus, atât în antrenamente, cât și la meciuri. Jucătorii sunt bine, nu avem accidentări și pot spune că sunt mulțumit de ce am realizat.

Am arătat bine în special, în prima repriză, apoi în partea a doua am pierdut câteva mingi, mai ales în ultimele 30 de minute. E important să înțelegem ce avem de îmbunătățit, dar per total sunt mulțumit.

E frumos să marchezi, să joci ofensiv. Am câștigat mingi, am pus presiune și cred că s-a văzut că suntem pe drumul cel bun”, a declarat Zeljko Kopic.

Întrebat despre golul senzațional marcat de Adrian Mazilu, Kopic a declarat:

„Mazilu e un jucător cu foarte mult talent, a marcat un gol frumos astăzi. El încearcă să ajungă în cea mai bună formă a sa, să intre din ce în ce mai bine în echipă.

Sperăm să ajungă la nivelul cel mai bun pentru a-și pune în valoare talentul”.

Despre eventualele transferuri, Kopic a spus: „Nu știu când se va concretiza următorul transfer, poate voi aveți mai multe informații. Până în acest moment nu este nimic rezolvat”.

Cătălin Cîrjan: „Visul meu e să iau titlul cu Dinamo”

Căpitanul lui Dinamo a oferit și el declarații după victoria cu formația sud-coreeană. Cîrjan a vorbit despre partea a doua a sezonului, dar și despre începutul lucrărilor la noua arenă din „Ștefan cel Mare”.

„Sperăm că a fost doar încălzirea pentru ce va urma în campionat. A fost o pregătire foarte bună și sunt fericit că suntem cu toții sănătoși.

Cred că tot campionatul am încercat să jucăm ofensiv, asta este identitatea noastră și ne dorim să facem asta și în continuare.

Golul lui Mazilu a fost foarte frumos, are multă calitate, trebuie doar să tragă puțin de el și sigur va ajunge la un nivel mare.

(n.r. despre stadion) Suntem foarte fericiți și sper să ajung și eu să joc acolo. E un moment special, toți dinamoviștii așteaptă asta de mult timp.

Ar fi frumos să dau gol pe noul stadion, dar o luăm pas cu pas. În acest moment, visul meu este să iau titlul cu Dinamo”, a declarat Cătălin Cîrjan.

FOTO: Imagini de la Dinamo - Gangwon FC 3-2

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Gangwon, amical în Antalya FC FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

