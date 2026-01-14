U Craiova sau Dinamo? Ce ofertă a ales Matteo Duțu: „Am primit un răspuns oficial”

Matteo Duțu (20 de ani), jucătorul român de la AC Milan, revine în Liga 1.

Internaționalul român de tineret a fost dorit atât de Universitatea Craiova, cât și de Dinamo, dar va semna cu „câinii”.

Matteo Duțu va fi al doilea jucător crescut în academia lui AC Milan care se transferă în Liga 1, în această perioadă de transferuri.

Fundașul Andrei Coubiș s-a alăturat celor de la U Cluj, sub formă de împrumut de la Sampdoria, până la finalul acestui sezon.

Matteo Duțu, între U Craiova și Dinamo: „Aveam impresia că ne va alege pe noi”

Întrebat dacă Matteo Duțu a ales între Universitatea Craiova și Dinamo, managerul sportiv al celor de la Universitatea Craiova a răspuns.

„Legat de Duțu, au fost discuții tot din vară. Am luat legătura cu cei de la AC Milan, când era Mirel Rădoi la noi. Da, din vară. Am vorbit și atunci cu agentul.

În cazul nostru, totul a fost concret. Ieri am avut ultima discuție și aveam impresia că ne va alege pe noi, dar din partea agentului cred că a ales-o pe Dinamo.

Mi-au comunicat că la Craiova nu vine. Da, am primit un răspuns oficial. Așa am înțeles”, a spus Mario Felgueiras, potrivit digisport.ro.

Nu e încă [semnat]. El o să fie în lot pentru meciul de mâine, când joacă Milan intermediară. După aceea, ne închidem. E vorba de un transfer definitiv cu opțiune de buy-back pentru AC Milan, în funcție de evoluția jucătorului. Până vara asta e o anumită sumă, vara viitoare e cu totul altă sumă. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, la Prima Sport

Matteo Duțu, transfer definitiv la Dinamo

Spre deosebire de mutarea lui Andrei Coubiș, Matteo Duțu s-ar transfera definitiv în Liga 1, conform sursei menționate.

AC Milan și-ar fi luat măsuri de precauție în cazul în care forma jucătorului va fi una foarte bună.

Clubul de pe San Siro deține 50% din drepturile federative ale lui Matteo Duțu și beneficiază de o opțiune de răscumpărare.

În cazul în care mutarea fundașului se va concretiza, acesta va avea concurență serioasă pentru postul de titular în angrenajul „câinilor”:

Kennedy Boateng (29 de ani) - 22 de apariții, 2 goluri (1.200.000 de euro)

Nikita Stoinov (20 de ani) - 20 de apariții, 1.000.000 de euro

Mihnea Toader (19 ani) - 0 apariții

Pe acest post mai pot evolua Licsandru și Mărginean.

250.000 de euro este cota de piață a lui Matteo Duțu, conform transfermarkt.com

Cariera lui Matteo Duțu

Fundașul central s-a născut la Roma și a început fotbalul în academia celor de la Lazio, pentru care a evoluat până la vârsta de 19 ani.

Matteo Duțu a fost transferat gratuit, în vara anului 2024, de academia celor de la AC Milan.

Stoperul a evoluat la categoria Primavera, dar și pentru echipa secundă a „diavolilor”, în Serie C și Serie D.

Matteo Duțu a fost rezervă neutilizată în ultimul meci disputat de echipa lui Massimiliano Allegri în Serie A, pe 11 ianuarie, contra celor de la Fiorentina, 1-1.

1 trofeu a câștigat Matteo Duțu: Supercupa Italiei Primavera, în sezonul 2023-2024, alături de Lazio

La nivel internațional, fundașul a făcut parte din loturile de tineret ale României și s-a aflat în componența „micilor tricolorilor” pentru EURO U21, din vara anului trecut.

