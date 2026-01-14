„Nu e nevoie de patine”  Mesaj ironic al lui FC Argeș cu privire la  starea terenului din Mioveni, înainte de meciul cu FCSB
Foto: Captură/Facebook
„Nu e nevoie de patine” Mesaj ironic al lui FC Argeș cu privire la starea terenului din Mioveni, înainte de meciul cu FCSB

George Neagu
Publicat: 14.01.2026, ora 20:02
Actualizat: 14.01.2026, ora 20:03
  • FC Argeș a transmis un mesaj pe rețelele de socializare cu privire la starea gazonului de pe stadionul din Mioveni, înainte de meciul cu FCSB de vineri.
  • Marți, GOLAZO.ro informa că FCSB ia în calcul să nu se prezinte la Mioveni dacă terenul va fi înghețat la ora meciului.

Meciul FC Argeș - FCSB se joacă vineri, de la 20:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mesajul celor de la FC Argeș, înainte de meciul cu FCSB

Cu două zile înainte de duelul cu FCSB, FC Argeș a reacționat pe rețelele de socializare, printr-un mesaj cu tentă ironică.

Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane”, au scris cei de la FC Argeș pe Facebook.

Și Nicolae Tudose, directorul Societății Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni, a venit cu detalii despre starea gazonului.

„Suntem pe Stadionul Orășenesc din Mioveni, unde pe data de 16 ianuarie va avea loc meciul de fotbal dintre FC Argeș și FCSB. Am văzut, din păcate, în mass media, unele comentarii răutăcioase aș putea să le spun, cu privire la starea gazonului.

Facem precizarea că, în momentul de față, gazonul se află în bune condiții, se poate vedea că el nu este înghețat și nu va fi înghețat nici în ziua meciului, cu toate că se desfășoară la ora 20:00.

Gazonul, în momentul de față, are instalație de degivrare, am luat toate măsurile ca acesta să fie în bune condiții la data desfășurării jocului.

Am făcut acest lucru din respect pentru FC Argeș, în primul rând, și din respect pentru orașul Mioveni. Ne dorim foarte mult ca FC Argeș să câștige vineri și toată lumea să fie mulțumită”, a spus Nicolae Tudose.

Înaintea primului meci oficial al anului 2026 din Liga 1, FC Argeș ocupă locul 5, cu 34 de puncte, în timp ce FCSB e pe 9, cu 31.

Ce spune regulamentul în privința încălzirii terenului

  • Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.
  • Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare. Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii.

liga 1 fc arges fcsb
