„Am pierdut un jucător foarte bun”  Elias Charalambous, despre transferuri și obiective: „Trebuie să fiu sincer cu voi” +55 foto
Elias Charalambous
„Am pierdut un jucător foarte bun” Elias Charalambous, despre transferuri și obiective: „Trebuie să fiu sincer cu voi”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 19:57
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 19:57
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu FC Argeș, prima din acest an din Liga 1, de vineri.
  • Meciul FC Argeș - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit și despre plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, dar și despre interesul campioanei pentru Ofri Arad, fostul jucător al celor de la Kairat Almaty.

FC Argeș - FCSB. Elias Charalambous: „Obiectivul este titlul”

Elias Charalambous a prefațat meciul cu FC Argeș de vineri, primul din acest an din Liga 1.

„Am avut un cantonament foarte bun. Cel mai important e că toți jucătorii sunt sănătoși, mai ales ales în condițiile date, cu antrenamente foarte grele.

Toată echipa e bine. Jucătorii au avut o atitudine foarte bună la antrenament. Tot staff-ul e mulțumit. Dar acum începem campionatul.

Jucăm cu Argeș în două zile. Știți cât de mare nevoie avem de puncte. Mai e puțin până la finalul campionatului, dar vom lua fiecare meci în parte și sperăm să luăm toate cele 3 puncte.

Aşteptăm să câştigăm primul meci, o luăm pas cu pas. Obiectivul acestui club este întotdeauna să câştige titlul. Trebuie să fiu sincer cu voi, singurul lucru pe care îl avem în gând este câştigarea titlului”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 31 de puncte acumulate după 21 de etape. Roș-albaștrii se află la doar două puncte distanță de locurile de play-off, cu 9 runde înainte de sfârșitul sezonului regulat.

Elias Charalambous, despre plecarea lui Adrian Șut: „Am pierdut un jucător foarte bun”

Tehnicianul campioanei României a vorbit și despre transferul lui Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain, după 6 ani și jumătate de la sosirea sa la FCSB.

„Știu că am pierdut un jucător foarte bun, dar dacă oferta e bună și pentru el și pentru club, noi ne bucurăm. Am avut multe discuții cu Șut și înainte și după. El avea în minte să facă un alt pas în carieră.

A găsit o oportunitate bună și toată lumea e fericită. Șut e istorie acum, iar noi trebuie să ne concentrăm pe treaba pe care o avem de făcut. Îi urez lui Adi mult succes. E un băiat pe care îl plac și sper să reușească la noua echipă”, a mai spus Elias Charalambous.

Al-Ain a plătit 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului de la FCSB. Șut a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 cu gruparea din Golf.

În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

Elias Charalambous a vorbit și despre singurul transfer de până acum realizat de FCSB, fundașul Andre Duarte.

„Duarte, să fiu sincer, se antrenează foarte bine. Și-a arătat calitatea de la primul meci. Ați văzut și voi meciul cu Beșiktaș (n.r. - scor 1-2). Știam de la bun început ce jucător este. Are calitățile pe care noi le căutăm la acest club, iar el s-a adaptat foarte rapid”, a mai spus antrenorul cipriot.

FOTO: Andre Duarte la primul meci pentru FCSB

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
„Sunt foarte mulțumit cu echipa pe care o avem”

Elias Charalambous e mulțumit de lotul pe care îl are, chiar dacă Malcom Edjouma și Adrian Șut au părăsit-o pe FCSB.

„Sunt zvonuri, mai ales în perioada de mercato. Unul dintre aceste nume este cel spus de tine (n.r. – Ofri Arad), dar, până nu este oficial, nu putem vorbi. Haideți să așteptăm. Nu putem vorbi de jucători care nu sunt aici și despre care se scrie în presă. Când vin, vom vorbi mai mult.

Eu, să fiu sincer, sunt foarte mulțumit cu echipa pe care o avem. Dacă MM și boss (n.r. - Gigi Becali) mai vor jucători, sunt bineveniți. Eu nu sunt aici să aduc jucători. Eu sunt aici să antrenez”, a concluzionat Elias Charalambous.

FOTO. Ultimul meci jucat de FCSB în Liga 1, cu Rapid, scor 2-1

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

liga 1 fc arges fcsb elias charalambous Adrian Șut ofri arad
