A marcat cât toată echipa adversă  CS Dinamo a obținut o victorie zdrobitoare în campionat, la U16 » Ce jucător s-a remarcat

CS Dinamo a învins-o categoric pe CT Media București, în campionatul de juniori U16, scor 62-17.

Antonio Poenaru, jucătorul dinamovist, a marcat 17 goluri în meciul de sâmbătă, cât toată echipa adversă.

Echipele de juniori ale campioanei României au evoluat sâmbătă, atât la U16, cât și la U18.

Juniorii de la U18 au pierdut meciul cu AHC Talentul este Cheia, scor 34-37.

CS Dinamo, victorie zdrobitoare în campionat

CS Dinamo a întâlnit-o sâmbătă pe CT Media București, la categoria U16, în cadrul etapei 7.

Formația pregătită de Marian Răpciugă și Alexandru Dragomir s-au impus categoric, scor 62-17. Dinamoviștii nu i-au dat nicio șansă echipei de pe ultimul loc din clasament.

Antonio Poenaru, jucător lui CS Dinamo, a înscris 17 goluri, cât toată echipa adversă.

Pentru Dinamo au mai înscris: Horia Ulici 9, Marius Covasan 7, Matei Dumitrache 6, Filip Ciobanu 6, Luca Agopsa 4, David Petrea 3, Vlad Ostace 3, Luka Marin 2, Alexandru Neofit 1, David Mustăciosu 1, David Geamănu 1, Alexandru Lazăr 1, Noris Ciui 1.

În acest moment, la categoria U16, CS Dinamo se află pe primul loc în clasament, cu maximum de puncte (12) după 6 meciuri disputate.

Pe locul secund se află AHC Talentul este Cheia București, care are 8 puncte acumulate după 5 meciuri disputate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport