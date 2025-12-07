Oprița se roagă de Steaua Vrea să plece în Liga 1: „Să mă înțeleagă, să rezolvăm într-un fel”

Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul Stelei, a confirmat negocierile cu FC Hermannstadt și speră să fie lăsat să plece.

La scurt timp după ce Dorinel Munteanu a transmis că a purtat discuții cu oficialii lui Hermannstadt, Daniel Oprița a confirmat și el același lucru, plus o dorință clară de a prelua echipa, după 6 ani petrecuți la Steaua.

Daniel Oprița: „Am discutat cu Hermannstadt. Sper ca Steaua să mă înțeleagă”

Antrenorul Stelei și-a exprimat dorința de a semna cu Hermannstadt și speră ca formația din Ghencea să înțeleagă decizia.

„Sunt și eu interesat să merg la Sibiu, ca și cei de la FC Hermannstadt, dar situația mea contractuală nu îmi permite să plec. Am mulți ani la CSA Steaua, datorită lor am avut rezultate și astfel am aceste oferte.

Eu îmi doresc să vin la Sibiu, am discutat și la club, voi mai avea o discuție, sper să rezolvăm într-un fel și Steaua să mă înțeleagă. Am și o clauză de reziliere, e vorba și de staff-ul meu, pentru că cine va veni ulterior, va veni cu colaboratorii săi.

Asta am discutat, sper să găsim o soluție și să mă lase să merg la Sibiu. Asta dacă mai sunt dorit, pentru că în ultimele zile nu am mai discutat cu nimeni de la FC Hermannstadt” a declarat Daniel Oprița, potrivit oradesibiu.ro.

50.000 de euro este clauza de reziliere a lui Daniel Oprița

Daniel Oprița: „Situația e complicată la Hermannstadt”

În plus, Oprița se așteaptă ca provocarea de la Sibiu să fie una serioasă, având în vedere problemele cu care se confruntă echipa, care a pierdut inclusiv duminică cu U Cluj, scor 0-3.

„Situația e una complicată la FC Hermannstadt, dar ei au mai fost în aceeași situație și au reușit să iasă de acolo. M-am uitat la meciul de la Cluj, când intri în criza asta, locul te apasă, nu e ușor, chiar dacă ai jucători de valoare, se simte presiunea.

E nevoie să lege 2-3 rezultate pozitive și atunci s-ar regla situția. FC Hermannstadt are și jocuri grele, urmează un meci cu Craiova, nu e ușor, dar situația se poate remedia, mai sunt multe meciuri”, a mai spus Oprița.

