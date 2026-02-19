„Pe cine protejați, domnilor?” FC Hermannstadt, reacția dură după ce Vassaras a ocolit o fază controversată din partida cu CFR: „O sfidare!”

FC Hermannstadt a emis un comunicat dur la adresa Comisiei Centrale a Arbitrilor, după ce președintele Kyros Vassaras nu a luat în calcul toate deciziile care au influențat rezultatul partidei cu CFR Cluj, scor 0-1.

Kyros Vassaras a venit, miercuri, cu o serie de explicații audio, în urma fazelor controversate din ultima etapă a Ligii 1.

Hermannstadt, comunicat dur la adresa CCA: „Pe cine protejați, domnilor?”

Deși a inclus faza penalty-ului din finalul primei reprize a meciului Hermannstadt - CFR Cluj 0-1, șeful CCA a evitat complet penalty-ul anulat sibienilor, după intervenția VAR, în minutele de prelungire de la finalul partidei.

„A.F.C. Hermannstadt își exprimă public nemulțumirea și indignarea cu privire la lipsa de reacție a Comisiei Centrale a Arbitrilor față de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României.

Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentele litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiției, dar și a celorlalte cluburi din Superliga.

Pe cine protejați, domnilor?

Cât timp baremurile de arbitraj sunt plătite în mod egal de toate cluburile, dreptatea pe teren trebuie împărțită la fel, adică în mod egal, nu preferențial!

Solicităm public să fie prezentată analiza detaliată a CCA față de meciul FCH vs CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri și convorbirile acestora cu camera VAR!”, a transmis Hermannstadt, pe pagina de Facebook.

Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:

Arbitru: Andrei Chivulete

Andrei Chivulete Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu

Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache

Bogdan Dumitrache Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan

