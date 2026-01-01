Real Madrid nu a prins podiumul  „Galacticii”, surclasați de o echipă din Argentina
Fanii lui River Plate
Real Madrid nu a prins podiumul „Galacticii”, surclasați de o echipă din Argentina

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.01.2026, ora 16:49
  • Real Madrid, una dintre cele mai titrate echipe un lume, nu a prins TOP 3 echipe cu cea mai mare medie de spectatori pe meci în 2025.
  • Care e clubul din Argentina care a surclasat echipa lui Florentino Perez la acest capitol și pe ce loc s-a clasat Real Madrid, în rândurile de mai jos.

Odată cu încheierea anului 2025 a fost publicat topul echipelor cu cea mai mare medie de suporteri pe stadioane în anul trecut.

River Plate, clubul cu cea mai mare medie de spectatori pe meci

River Plate este clubul cu cea mai mare medie de spectatori pe meci în 2025, pentru al treilea an consecutiv, conform marca.com.

Dragostea față de fotbal a argentinienilor și-a spus cuvântul, iar River Plate a înregistrat o medie de 85.018 de spectatori pe meci în anul care abia s-a încheiat.

Astfel, clubul argentinian se află pe primul loc în clasament, devansând formații de top precum Real Madrid sau Bayern Munchen.

Podiumul este completat de Borussia Dortmund, cu o medie de 81.365 de fani pe meci, club care este cunoscut pentru suporterii foarte pasionați.

Pe locul al treilea este Bayern Munchen, cu o medie de 75.000 de suporteri.

Real Madrid, una dintre cele mai titrate echipe din lume, se află abia pe locul 4, cu o medie de 73.658 de fani prezenți pe stadion.

River Plate a încheiat sezonul din 2025 pe locul 4, cu 53 de puncte acumulate în 32 de meciuri. Rosario Central a câștigat campionatul din Argentina, pentru prima dată după 38 de ani de așteptare.

Pe ce loc din campionat au încheiat cluburile anul 2025:

  • Borussia Dortmund: locul 2, cu 35 de puncte după 15 meciuri (Bundesliga)
  • Bayern Munchen: locul 1, cu 41 de puncte (Bundesliga)
  • Real Madrid: locul 2, cu 42 de puncte după 18 meciuri (La Liga)

Stadionul lui River Plate, capacitate de 85.018 locuri

Arena lui River Plate, Más Monumental, are o capacitate de 85.018 locuri, ceea ce înseamnă că în fiecare meci din 2025 al echipei au fost vândute toate biletele, media de spectatori fiind exact aceeași.

Más Monumental este și cel mai mare stadion din America de Sud.

În 2026, conducerea lui River Plate plănuiește o altă transformare istorică a stadionului. Se dorește construirea unui acoperiș și extinderea capacității.

În urma renovărilor, arena ar urma să aibă până la 100.000 de locuri, devenind, astfel, unul dintre cele mai mari stadioane din lume.

River Plate, singura echipa care refuză să primească fani rivali

River Plate nu a primit suporteri oaspeți pe stadionul Monumental în 2025.

„Milionarii” au o suprapopulare de membri și posesori de abonamente, iar în prezent stadionul este prea mic pentru a-i primi chiar pe propriii suporteri, astfel încât nu este în interesul său din niciun punct de vedere să aibă în tribune suporteri ai echipei adverse, notează eldestapeweb.com

În plus, ar trebui să plătească de două ori mai mult pentru operațiunile de securitate pentru a primi suporteri rivali.

Aceste două motive, plus altele minore, au fost cele care au determinat ca River Plate să decidă ca fanii echipei oaspete să nu aibă fani în deplasare, în 2025.

Cu toate acestea, situația s-ar putea schimba dacă Federația Argentiniană de Fotbal condusă de Claudio Tapia va insista pentru anul 2026.

