Derby de România, anulat! Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua

alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 18:55
  • Echipa de rugby a Clubului Sportiv Dinamo a câștigat derby-ul cu Steaua din Liga Națională la masa verde, scor 5-0.

CSA Steaua solicitase ca partida să fie amânată, dar Federația Română de Rugby a decis ca meciul programat vineri, 9 mai, să nu se mai dispute, acordând victoria clubului din „Ștefan cel Mare”.

Dinamo câștigă derby-ul cu Steaua la masa verde

Clubul Sportiv Dinamo a anunțat că derby-ul cu Steaua din etapa a șasea a Ligii Naționale de Rugby nu se va mai disputa, Federația luând decizia ca „alb-roșiii” să câștige la masa verde, scor 5-0.

Inițial, CSA Steaua solicitase amânarea partidei din cauza resurselor limitate de lot, formația din Ghencea având mai mulți jucători accidentați înainte de derby.

Federația Română de Rugby nu a acceptat ca partida să fie amânată și a decis ca Dinamo să câștige duelul la masa verde.

Anunțul a fost făcut chiar de către Clubul Sportiv Dinamo:

„Partida programată vineri împotriva celor de la Steaua nu se va mai disputa pe teren. În urma solicitării de amânare venite din partea adversarilor, Federația Română de Rugby a decis omologarea meciului cu scorul de 5-0 în favoarea echipei noastre!

Punctele rămân în Ștefan cel Mare:

  • Victorie garantată
  • Punct Bonus Ofensiv
  • Lideri în clasament

Deși ne-am fi dorit să ne impunem forța pe gazon, în fața suporterilor noștri, regulamentul este clar, iar noi suntem pregătiți să ne continuăm drumul spre titlu cu maxim de puncte din acest weekend”, a transmis CS Dinamo pe pagina de Facebook a clubului.

Dinamo este liderul la zi al Ligii Naționale de Rugby cu 19 puncte obținute în cele patru meciuri disputate.

„Câinii” și-au câștigat toate cele patru partide disputate anterior, iar înaintea meciului cu Steaua aveau patru puncte avans față de a doua clasată, Rapid București.

De cealaltă parte, „militarii” au câștigat un singur meci din cele patru disputate, fiind în acest moment pe locul 5 în clasament, cu șase puncte acumulate.

