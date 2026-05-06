Cristi Chivu (45 de ani) putea ajunge pe banca celor de la CFR Cluj la începutul anului 2025, înainte să accepte oferta venită de la Parma.

Ioan Varga (67 de ani), patronul clubului din Gruia, a dezvăluit că a purtat discuții avansate cu actualul antrenor al lui Inter și că cele două părți ajunseseră chiar la un acord verbal.

Chivu este unul dintre cei mai vogă antrenori români, după ce a câștigat titlul cu Inter Milano, echipă pe care a preluat-o la începutul acestui sezon.

Cristi Chivu, la un pas să ajungă la CFR Cluj: „Bătusem în cuie salariul și tot”

Chivu putea ajunge la CFR Cluj înainte de experiența de la Parma, echipă pe care a preluat-o pe 18 februarie 2025 și pe care a reușit să o salveze de la retrogradare până la finalul sezonului.

„Am stat la masă, am negociat, am stabilit salariul şi am bătut palma”, a spus Ioan Varga, conform primasport.ro.

După plecarea lui Dan Petrescu, CFR Cluj l-a numit pe Andrea Mandorlini, iar ulterior Ovidiu Hoban a asigurat interimatul. În cele din urmă, clubul l-a adus pe Daniel Pancu, care a reușit să ducă echipa în play-off.

„A fost un decalaj. Chivu şi-a găsit echipă, pe Parma, şi Dan a mai continuat o perioadă la noi, după care condiţia medicală s-a agravat şi a trebuit să alegem alt antrenor.

Dacă nu era amalgamul ăsta de evenimente sigur era Cristi Chivu la noi, dar nu mai ajungea campionul Italiei. Aşa îi urez felicitări şi succes pe mai departe, chiar eu un băiat deosebit.

Bătusem în cuie cu el şi salariul, şi tot. Am fost la Milano, am stat la masă, am negociat, am bătut palma, liste cu jucătorii pe care-i aducem, la cine renunţăm.

Nu s-au aliniat lucrurile, poate cândva în viitor...Bine, el e pe val acum, are alt rating, dar nu se ştie niciodată, ştiţi cum e”, a mai spus Varga.

Chivu, care a pregătit anterior și echipele de tineret ale nerazzurrilor, a obținut 36 de victorii cu Inter, a înregistrat șase remize și a suferit 12 înfrângeri.

Inter a fost eliminată din Liga Campionilor de Bodo/Glimt, după 2-5 la general în play-off-ul pentru optimi.

