Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon

Primăria Municipiului București (PMB) confirmă că procesul de descentralizare și reorganizare a CS Olimpia București este în plină desfășurare.

În răspunsul pentru GOLAZO.ro, Primăria Capitalei nu clarifică însă situația sportivilor și a salariaților.

CSM București și-a manifestat intenția de a prelua bazele CS Olimpia București, printr-o Notă de fundamentare.

Ca urmare a avertismentului lansat de Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) referitor la riscul ca CS Olimpia București să fie afectat de interese imobiliare, GOLAZO.ro a solicitat Primăriei Capitalei să comunice poziția oficială asupra situației clubului.

Citește și Cătălin Tolontan Fără spectatori Citește mai mult Cătălin Tolontan Fără spectatori

Primăria Capitalei explică ce se întâmplă cu CS Olimpia București

SNST a tras un semnal de alarmă în urmă cu trei spătămâni, printr-un comunicat intitulat „Stop desființării Clubului Sportiv Olimpia București”.

„Interesele imobiliare primează în fața sportului și a oamenilor. Poziția centrală a clubului a atras de-a lungul anilor apetitul grupurilor cu interese speculative, iar «descentralizarea» propusă nu este altceva decât o mască sub care se ascunde intenția reală: dispariția CS Olimpia București.

Nu vom permite ca oamenii să fie lăsați pe drumuri, iar un club sportiv cu tradiție să fie sacrificat pentru interesele unor grupuri din zona imobiliară”.

Situația salariaților CS Olimpia rămâne incertă

În răspunsul transmis pentru GOLAZO.ro, Primăria Capitalei a confirmat că procesul de descentralizare și reorganizare a CS Olimpia București, club cu o istorie de peste 70 de ani, este în plină desfășurare, dar nu a putut oferi un răspuns care să-i liniștească pe sportivi și pe angajații clubului.

„În limita sferei sale de competență materială conferită prin ROF, Direcția Cultură, Învățământ, Turism nu deține informații referitoare la:

eventuale decizii, discuții sau măsuri luate recent, ca urmare a apelului SNST;

măsurile pe care PMB le va adopta pentru protecția angajaților și pentru continuarea activității clubului, precum și pentru conservarea tradiției acestuia”, se arată în comunicatul PMB.

ANS și-a dat acordul ca bazele Olimpia să fie cedate Primăriei Sectorului 2

Potrivit Primăriei Capitalei, demersurile pentru descentralizarea CS Olimpia București au început după ce ANS și-a dat acordul ca bazele Olimpia să fie transferate din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București și, ulterior, Consiliului Local al Sector 2.

„Prin Adresa Agenției Naționale pentru Sport (ANS) nr. 4168/30.04.2025, președintele acestei instituții a exprimat acordul privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Sector 2 a Clubului Sportiv Olimpia București”.

PMB: „Bazele sportive Vitan și Străulești se află în litigiu”

În document se precizează că ANS, prin Clubul Sportiv Olimpia București, administrează următoarele baze sportive, proprietate publică a statului, cu mențiunea că două dintre ele se află în litigiu:

Sediu administrativ și Baza Sportivă „Iancului”, situat în şos. Iancului nr.128A, Sector 2;

situat în şos. Iancului nr.128A, Sector 2; Baza Sportivă „Vitan” , situată în Calea Vitan nr.172-204, Sector 3 (se află în litigiu);

, situată în Calea Vitan nr.172-204, Sector 3 (se află în litigiu); Baza Sportivă „Valerian Prescurea” , situată în str. Valerian Prescurea nr.26A, Sector 4;

, situată în str. Valerian Prescurea nr.26A, Sector 4; Baza Sportivă Străulești, situată în intr. Străulești nr.13, Sector 1, neintabulată - se află în litigiu.

CS Olimpia: „Fals!”

Directorul CS Olimpia București, Traian Goga, a precizat că doar baza Vitan este implicată într-un litigiu juridic cu un cetățean care revendică 2.000 de mp în centrul bazei și a cerut drum de servitute.

Referitor la baza Străulești, Goga a declarat: „Fals, cineva încearcă să ne inducă în eroare. Nu există niciun litigiu cu această bază. Există o măsură a Curții de Conturi care solicită clarificarea situației de fapt.

Pe hârtie, aceasta figurează ca o bază sportivă de aproximativ 7 hectare, amplasată inițial în zona Străulești, lângă fosta fabrică de cărămidă, dar în prezent terenul este urbanizat, cu străzi, case și blocuri. Pe vremuri, acolo se creșteau animale pentru hrana sportivilor.

Practic, situația trebuie lămurită, însă demersul este dificil, deoarece implică obținerea multor documente pentru a reconstitui istoricul bazei”.

CSM București, demersuri pentru preluarea bazelor sportive Olimpia

Documentele oficiale puse la dispoziția GOLAZO.ro arată că CSM București și-a manifestat intenția de a prelua prin absorbție CS Olimpia București, inclusiv patrimoniul și bazele sportive aferente.

În Nota de fundamentare trimisă pe 22 iulie 2025 Primarului General interimar, Stelian Bujduveanu, și altor oficiali ai PMB, CSM București precizează că folosește constant bazele CS Olimpia pentru antrenamente, competiții și evenimente sportive, iar preluarea acestora ar reduce cheltuielile cu chiria (500.000 de lei/an).

CSM București a propus și realizarea unei săli de handbal cu cel puțin 2.500 de locuri pe locul bazei sportive Vitan, care să găzduiască meciuri internaționale.

CSM București urma să preia o parte din personal și secțiile performante ale CS Olimpia

De asemenea, CSM București a subliniat faptul că destinația bazelor preluate ar fi rămas exclusiv sportivă și publică, dar că ar fi fost prioritizată activitatea CSM București.

Proiectul fuziunii prevedea ca, odată cu transferul imobilelor CS Olimpia în administrarea CSM București, să fie preluat parțial și personalul necesar operării bazelor, precum și secțiile performante ale CS Olimpia București.

Prima pagină a Notei de fundamentare prin care CSM București și-a exprimat intenția de a fuziona cu CS Olimpia București

Lobby la ANS pentru fuziunea CSM București - CS Olimpia București

De altfel, într-o informare trimisă pe 6 august 2025 președintelui ANS, Bogdan Matei, Direcția Cultură, Învățământ, Turism din cadrul PMB afirma că este „pe deplin oportună și necesară preluarea activității și reorganizării CS Olimpia București, prin procedura fuziunii cu CSM București”.

Documentul respectiv era semnat de George Bogdan Borună, directorul executiv al direcției.

Ce a hotărât Consiliul General al Municipiului București

Cu toate acestea, Consiliul General al Municipiului București a decis să urmeze o altă direcție, ignorând Nota de fundamentare transmisă de CSM București.

Pe 29 octombrie 2025, a fost adoptat un proiect de hotărâre prin care se solicită Guvernului României transferul bazelor CS Olimpia București din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București, urmând ca administrarea acestora să revină Consiliului Local al Sectorului 2.

Tot în baza aceleiași hotărâri, hotelul aparținând CS Olimpia București ar urma să fie utilizat pentru dezvoltarea de servicii sociale destinate cetățenilor vulnerabili din Capitală, prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului.

Proiectul trebuia supus aprobării Consiliului General al PMB pe 27 noiembrie, dar ședința a fost contramandată.

Directorul CS Olimpia acuză lipsa de răspuns din partea autorităților

Directorul CS Olimpia București, Traian Vasile Goga, atrage în continuare atenția asupra incertitudinii care planează asupra clubului și asupra faptului că autoritățile implicate nu i-au oferit niciun răspuns clar.

„Nu am nicio informație nouă și niciun răspuns”, a declarat oficialul pentru GOLAZO.ro.

În noiembrie, Goga se întreba retoric: „Unde va fi sediul? Unde se vor antrena sportivii? Dacă transferul personalului se va face către instituția reorganizată în subordinea Consiliului Local Sector 2”.

Oficialul spunea luna trecută că a încercat să afle detalii de la factorii decizionali, însă fără succes: „Am interpelat pe domnul Bogdan Matei, președintele ANS. Niciun răspuns! Absolut «ignore» complet.

Am interpelat pe domnul primar al Sectorului 2. Niciun fel de răspuns. Am întrebat pe domnul Stelian Bujduveanu, primarul general. Absolut niciun răspuns, niciun detaliu. Nimic!”.

Mie mi-a dat mult de gândit blocajul instituțional de comunicare de la nivelul Primăriei Sectorului 2, al ANS și al Primăriei Capitalei. Uitați-vă câte articole sunt cu primarul sectorului 2, care finanțează patinoarul Flamaropol, finanțează stadionul lui Dinamo. E clar că e în temă cu sportul, dar despre Olimpia nu spune nimic. Dacă ar fi avut niște intenții sincere ar fi zis «Haideți toți aici, eu sunt primarul sectorului 2 și vreau să modernizez baza sportivă ca să avem cu toți unde să facem sport»” Traian Vasile Goga, directorul CS Olimpia București

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport