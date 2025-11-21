Dispare Olimpia București? Președintele clubului acuză autoritățile, iar SNST avertizează: „Interesele imobiliare pun în pericol salariații și sportivii”

Clubul Sportiv Olimpia București, o instituție sportivă cu o tradiție de peste șapte decenii și care a format generații de campioni, se află într-o situație critică.

Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) atrage atenția asupra unui risc major: schimbarea destinației bazei sportive și transformarea acesteia într-un proiect imobiliar, creând incertitudine pentru salariați și sportivi.

SNST: „Stop desființării Clubului Sportiv Olimpia București“

„Interesele imobiliare primează în fața sportului și a oamenilor”, avertizează SNST. „Poziția centrală a clubului a atras de-a lungul anilor apetitul grupurilor cu interese speculative, iar «descentralizarea» propusă nu este altceva decât o mască sub care se ascunde intenția reală: dispariția CS Olimpia București”, se arată în comunicatul Sindicatului.

„În loc ca această bază sportivă națională să fie consolidată, este împinsă pe drumul desființării, iar salariații riscă să fie lăsați fără locuri de muncă.

Nu vom permite ca oamenii să fie lăsați pe drumuri, iar un club sportiv cu tradiție să fie sacrificat pentru interesele unor grupuri din zona imobiliară”, subliniază SNST.

Reacția directorului CS Olimpia București

Contactat de GOLAZO.ro, Traian Goga, directorul CS Olimpia București, a oferit detalii despre situația concretă a clubului.

„Pe 27 noiembrie, pe Ordinea de Zi a ședinței Consiliului General al PMB se află, chiar primul punct, o propunere de Hotărâre care prevede ca bazele sportive aflate în folosința Clubului Sportiv Olimpia București, din Vitan, Iancului și Valerian Prescurea, să fie transferate din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București.

Să fie administrate de Primăria Municipiului București, iar CS Olimpia București și cu toți salariații, sportivi și bunurile pe care le au în inventar să fie transferat și reorganizat ca instituție în subordinea Primăriei Sectorului 2”.

„Nu e prima dată. În octombrie, un consiler a votat de două ori”

Traian Goga subliniază că nu este prima tentativă.

„Această propunere de Hotărâre nu e prima dată când apare pe Ordinea de Zi a ședinței Consiliului General. A mai apărut și la finalul lunii octombrie.

Atunci a fost supusă votului, dar un consilier general a votat de două ori și asta a alterat rezultatul final și nu a fost adoptat. Acum este supusă din nou la vot”.

Directorul CS Olimpia spune că este ignorat de autorități

Traian Vasile Goga atrage atenția asupra incertitudinii care planează asupra clubului și asupra faptului că autoritățile implicate nu i-au oferit niciun răspuns clar.

„Unde va avea sediul? Unde se vor antrena sportivii? Dacă transferul personalului se va face către instituția reorganizată în subordinea Consiliului Local Sector 2.

Am interpelat pe domnul Bogdan Matei, președintele ANS. Niciun răspuns! Absolut «ignore» complet. Am interpelat pe domnul primar al sectorului 2. Niciun fel de răspuns. Am întrebat pe domnul Stelian Bujduveanu, primarul general. Absolut niciun răspuns, niciun detaliu. Nimic!”.

Hotelul CS Olimpia, redirecționat către servicii sociale

Traian Goga a explicat de ce crede că sunt justificate temerile legate de posibilitatea transformării bazei sportive într-un proiect imobiliar.

„În mod concret, nu există, dar tot propunerea de hotărâre care va fi dezbătută în 27 noiembrie deja prevede ca o parte a unei baze sportive să fie transferată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București. E vorba despre un hotel unde se cazează sportivii, la niște prețuri accesibile, cu tarife plafonate”.

Potrivit Hotărârii Consiliului General, prezentată de SNST, hotelul aflat în patrimoniul CS Olimpia București ar urma să fie folosit pentru dezvoltarea de servicii sociale destinate cetățenilor vulnerabili din Capitală, prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului.

„Speculații au tot existat”

Traian Goga a subliniat însă că speculațiile nu pot fi ignorate, având în vedere istoricul preluărilor și lipsa informațiilor oficiale.

„Speculații există pentru că de-a lungul anilor au tot existat încercări de preluare, mai ales a bazei Vitan, unde este terenul de rugby Olimpia. Chiar dacă sunt simple speculații există cumva un temei cât de cât rezonabil să credem că acest lucru.

Mai ales că, din nou, nu există niciun fel de informație nici din partea ANS, nici din partea Primăriilor implicate, cu ce se va întâmpla pe viitor cu bazele sportive și respectiv cu ale Clubului Sportiv Olimpia”, a mai spus directorul CS Olimpia București.

Îngrijorarea angajaților și presiunea electorală

Goga mai evidențiază că angajații Clubului Sportiv Olimpia București sunt foarte îngrijorați.

„E normal ca salariații să fie îngrijorați. La auzul unei vești că urmează să se reorganizeze instituția normal că există și perspectiva de a-ți pierde locul de muncă.

Noi nu știm către ce ne îndreptăm. Am avut ședințe cu salariații clubului, le-am explicat situația, cum stau lucrurile.

Mi se pare că se dorește cumva votarea pe repede înainte a acestui proiect. Faptul că se apropie alegerile pentru postul de primar general mă duce cu gândul că tocmai ăsta e motivul pentru care se dorește cu atâta grabă.

Toate astea dau naștere unor speculații din partea noastră. Normal că suntem îngrijorați. E vorba de un club de tradiție fondat în 1948, care are sportivi de valoare. Dacă un astfel de simbol al orașului București este tratat în felul acesta nu știu ce părere să-mi pot forma”.

„Care este urgența în cazul Olimpiei?”

Directorul mai critică modul în care punctul a fost introdus pe ordinea de zi:

„La ședința precedentă a Consiliului General din octombrie acest punct cu transferul bazelor sportive către Primăria Generală nu era pe ordinea de zi. A fost introdus în regim de urgență cu o zi înainte.

Inițiatorul a fost chiar Cabinetul de specialitate al Primarului General. Ideea este că potrivit Codului Administrativ pentru a introduce un punct suplimentar pe ordinea de zi trebuie să justifici urgența. Or, ce urgență era în cazul ăsta?”.

GOLAZO.ro a solicitat reacții oficiale din partea Agenției Naționale pentru Sport, Primăriei Municipiului București și Guvernului României și le va publica imediat ce vor fi primite.

