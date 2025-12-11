„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Gheorghe Tadici și Constantin Din (medalion). Foto: colaj GOLAZO.ro
Handbal

„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 00:18
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 00:18
  • Mama unei foste handbaliste, scăpată de „calvarul” de la Zalău, denunță lucruri extrem de grave care se petrec la acest club.
  • Ea spune că nimeni nu-i poate face nimic lui Gheorghe Tadici, deoarece acesta are FRH „la degetul mic”.
  • Fals în acte, înjurături, privări de hrană, abuzuri fizice, toate acestea sunt acuzații care i se aduc lui Tadici și le găsiți în rândurile care urmează.

GOLAZO.ro continuă șirul dezvăluirilor abuzurilor din sportul românesc. După ce am publicat imagini revoltătoare de la unul dintre antrenamentele în care antrenoarea Camelia Voinea își abuzează verbal și psihic eleva și, totodată, copilul, Sabrina Voinea, a venit rândul handbalului.

Marian Bălan, tatăl jucătoarei Francesca Bălan, a vorbit, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, despre abuzurile la care a fost supusă fiica sa.

Acum, o mamă a unei foste handbaliste de la HC Zalău vine să confirme spusele acestuia.

Mama unei handbaliste: „Tadici are FRH la degetul mic”

Bună ziua. Voiam să vă întreb...

În primul rând vreau să confirm spusele domnului Bălan. Fiica mea a semnat pentru prima dată în 2021. Era și junioare, la CSS. Apoi, un contract din 2022 până în 2023, contract semnat pe 1.000 lei pe lună. Și-a făcut cont, tot, unde să i se vireze banii. Niciun leu nu a încasat.

Și ați întrebat la club ce se petrece?

Nu prea puteam. Dvs. nu știți ce influență are Tadici. De asta v-am și rugat să nu ne publicați numele. Pentru că, deși fiica noastră nu mai e la Zalău, îi poate face rău în continuare. E și director, și antrenor, și secretară, de toate.

Iar dacă am fi întrebat, ar fi ajuns sigur la urechile lui. Și acum îmi e puțin teamă că s-ar putea să afle cine e fiica mea și să încerce să o șicaneze.

Cum ar putea face asta?

Păi, are influență pe la orice club, cred. Nu știu cât de prieten e cu actualul președinte al Federației Române de Handbal (n.r. - Constantin Din), dar sigur știe foarte mulți președinți de club și antrenori.

Iar părinții care au fetele la Zalău sigur se feresc să spună ceva despre Tadici. Cum are FRH la degetul mic, e posibil să le încheie carierele sportivelor care au curaj să vorbească. Și noi ne-am tot gândit dacă să vorbim sau nu cu dvs.

Mama unei handbaliste: „A înjurat-o cu noi de față”

Fiica dumneavoastră, dincolo de salariu pe care nu l-a primit, a mai avut de suferit din cauza lui Tadici?

Bineînțeles, am zis că din cauza handbalului mor cu 15 ani mai repede. Omul le abuzează verbal și psihologic. Eram în tribună, în spatele lui, alături de soț. El ne văzuse că stăteam acolo. Și i-a zis fiicei noastre, când ieșea la o schimbare, «te bag în p.... mă-tii!». Deci chiar dacă știa că suntem acolo! Vă dați seama ce se petrece când nu suntem de față?

Clubul HC Zalău e pe persoană fizică pe Tadici, pe numele Tadici. Nimic nu se mișcă fără aprobarea lui. Mama unei handbaliste de la HC Zalău

Îmi pot imagina.

E adevărat și ce a spus domnul Bălan despre mese. La un meci, nu mai știu cu cine juca Zalău, i-a spus fiicei mele că trebuie să dea 16 goluri. Ea a dat 11. Presa a scris că a fost cea mai bună jucătoare de pe teren. Dar, pentru că nu a dat 16 goluri, Tadici i-a spus că: «panaramă, tu nu ai dreptul la masă». Și a ridicat-o de acolo, nu i-am dat voie să mănânce.

Și fiica dvs...

Stați că nu e tot. Știți că amenzile care se plătesc la club nu se opresc din salarii, așa cum ar fi normal, ci se dau cash. Oare de ce? Nu cumva ca să nu se vadă la contract că sunt anumiți bani care merg în altă parte?

Cine le încasează?

Tadici! El stabilește amenzile. Dacă ai ratat un 7 metri. Dacă tragi sus, nu jos cum vrea el. Și toate aceste amenzi sunt din creion. Nu există un tabel, ceva, clar.

Și cazările fetelor care stau la cămin sunt tot așa, la mâna lui. Depinde de cât de bine te înțelegi cu el. Unele plătesc 1.700 de lei și altele 400 și ceva de lei pe camere identice.

Dar aceste chirii bănuiesc că ar trebui să le încaseze clubul și sigur ar trebui să fie identice. Cum să le stabilească antrenorul?

Se poate, stați liniștit. Păi, să vă spun că la Zalău nu se prea interesează nimeni de fete când sunt accidentate.

Nu există personal medical angajat?

O asistentă medicală și un kinetoterapeut. Atât! Nu au medic, nu au fizioterapeut. Păi, o fată s-a plâns în timpul antrenamentului că are dureri mari, iar Tadici i-a reproșat că nu vrea să se pregătească. Cum nu au medic, fata a ajuns la Urgență. Avea apendicele perforat.

Mama unei handbaliste: „Voiau să falsifice contractul”

Cum a scăpat fata dvs. de la Zalău?

Cu mare greutate. M-am zbătut din greu ca să o scap de acolo. Tadici a vrut să-mi pună bețe în roate, dar am reușit. Preferă să aibă sportive care să provină cât mai departe de Zalău, ca să le poată controla mai bine. Să nu aibă părinții între ele. Și din medii sărace, ca să aibă nevoie mare de bani și să fie la cheremul lui.

Ce „bețe în roate”?

Păi, m-au sunat, după ce aveam rezilierea contractului, să-mi spună că nu se mai poate și că doar împrumut e acceptabil. Dar eu aveam o copie a actului de reziliere. Cred că uitaseră că-l am. Așa că mă chemau ca să iau actul care atesta împrumutul fiicei mele. Voiau să falsifice contractul.

La Tadici se fac așa contractele. Îți completezi numai prima parte cu datele din buletin. Și semnezi. Perioada și salariul le afli când îți dau contractul. Ți se spune, dacă întrebi: «Știe dom’ profesor». Mama unei handbaliste de la HC Zalău

Fiica dvs. v-a povestit și despre abuzuri fizice?

Nu le lovește. Le strânge foarte tare de antebraț sau braț în clipa în care e foarte nervos. Și are forță, nu glumă. Plus vocabularul. Că în afară de să le înjure și să le umilească, altceva nu știe. „Scroafe, panarame, consumatoare” și altele.

Îi era teamă fiicei dvs. de Tadici?

Sigur, tuturor fetelor le e. Nu-mi amintesc să fi venit vreodată bucuroasă de la vreun antrenament sau meci. Numai tristă sau, mai rău, plângând. Că nu mai vrea să audă de handbal, că nu se mai poate, că se lasă. Eu, vă spun sincer, am sfătuit-o să renunțe. Ce rost are să faci un sport în care ești terorizat?

Gheorghe Tadici handbal feminin Marian Balan hc zalau constantin din
