Protest al fanilor Suporterilor echipei de tradiție nu le place stadionul ales pentru sezonul viitor: „Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!”

Liderul din L2, Corvinul Hunedoara, și-a asigurat deja matematic locul în play-off și a stabilit și unde va evolua în cazul promovării

Clubul a transmis oficial o cerere pentru închirierea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani, pentru o perioadă de trei ani, începând cu ediția competițională 2026/27

Suporterii nu agreează însă această variantă și au protestat la meciul cu Chiajna, de luni seară, scor 0-2.

Ei au afișat un banner de protest pe stadionul din Buftea, cu mesajul: „Corvinul, inimă hunedoreană / Nu anexă județeană”.

Unii dintre fani ar prefera varianta Sibiu sau chiar Deva, însă acolo stadionul are nevoie de modernizări serioase pentru a fi la standardele Ligii 1.

Primarul Hunedoarei: „În timp ce unii mă critică...”

Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, instituție care susține financiar Corvinul, a făcut o postare pe acest subiect pe pagina sa:

„În timp ce unii mă critică pentru proiectul de a avea un stadion nou acasă, la Hunedoara, dar și pentru faptul că administrația locală și județeană finanțează un club de fotbal, băieții lui Florin Maxim își vad de treabă în drumul lor spre Liga 1!

Felicitări băieți și pentru victoria din seara aceasta!”.

Comentariile nu au întârziat să apară, și pro, și contra:

„Nu vrem în Vale!”

„Succes, Corvinul!!! Petroșani și Valea Jiului sunt alături de voi. Unitate între Valea Jiului și Valea Mureșului! Unitate între Corvinul și Jiul!!!”

„Nu știu cine și de ce critică, dar dacă ajung băieții în Liga 1 ar fi bine ca deplasările la Petroșani să nu fie degeaba și în acest timp să se lucreze la stadion”

„Nici noi nu vă vrem în Vale, dar facem compromisul pentru stadion! Și nu uitați cine vă dă banii…”

„Cu milioanele de euro pe care le dai pe un stadion, asfaltai toate străzile din Hunedoara”

„Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!”

FOTO Macheta noului stadion al Corvinului Hunedoara

