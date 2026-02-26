Noi detalii în scandalul pariurilor  Ce se va întâmpla cu membrii echipei CS Păulești care au fost reținuți de autorități

Parchetul din județul Prahova a luat primele măsuri după ce Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, miercuri, că patru persoane au fost reținute ca urmare a celor 34 de percheziții din mai multe județe din țară.

În urmă cu câteva zile, un scandal a început în Liga 3 privind pariurile sportive.

Clubul despre care e vorba este CS Păulești, grupare care evoluează în Liga 3, în seria 2, acolo unde ocupă locul #3 în clasament.

Parchetul Prahova, măsuri luate în privința persoanelor reținute

Miercuri seara, Ministerul Afacerilor Interne a emis un comunicat prin care a anunțat că patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, ca urmare a celor 34 de percheziții care au avut loc în mai multe județe din țară.

Este vorba despre Gabriel Matei și Marius Sanda (fotbaliști ai echipei din Păulești), Claudiu Blaga (finanțator) și Alexandru Cristescu (impresar al unora dintre jucători).

În decursul zilei de azi, Parchetul Prahova a hotărât că cei doi fotbaliști, Gabriel Matei și Marius Sanda, au fost puși în control judiciar pentru 60 zile, iar Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu au fost arestați preventiv pentru 30 zile.

„UPDATE II: 34 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-O CAUZĂ PENALĂ PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE ÎNȘELĂCIUNE ÎN DOMENIUL PARIURILOR SPORTIVE

În continuarea cercetărilor desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, la data de 26 februarie 2026, în urma probatoriului administrat, care conturează săvârșirea faptelor cu vinovăție, precum și a propunerii formulate de organele de poliție judiciară din cadrul biroului de specialitate, procurorul de caz a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de două persoane cercetate, pentru 60 de zile.

Totodată, față de celelalte două persoane în cauză, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă, în raport de circumstanțele reale ale comiterii faptelor și de circumstanțele personale ale acestora.

Acestea au fost prezentate la Judecătoria Ploiești cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile, propunere admisă de instanța de judecată, care a dispus față de acestea măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate în cauză, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis Parchetul Prahova.

Cei patru ar fi pariat „atât online, cât și din agenții, știind rezultatele dinainte ca partidele să se dispute”.

Anchetatorii susțin că ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste de aproximativ 840.000 de lei.

Perchezițiile care au avut loc au vizat un singur meci trucat, fiind vorba despre partida dintre Victoria Traian și CS Păulești, scor 4-0, meci disputat pe 6 decembrie 2025.

Ce scria CS Păulești după „blatul” cu Victoria Traian

„Pentru echipa noastră, confruntarea a fost una complicată încă din start, ținând cont de lotul serios afectat de accidentări și suspendări.

Staff-ul tehnic a avut la dispoziție doar 14 jucători de câmp, dintre care 6 juniori, iar echipa a fost nevoită să abordeze meciul fără portar de rezervă.

Evoluția a fost una modestă, cu mai multe greșeli în apărare, influențate și de starea extrem de proastă a gazonului. Totuși, CS Păulești și-a creat ocaziile sale importante.

La scorul de 0-0, formația noastră a lovit bara porții adverse de două ori, prin Sora și Sârbu, ratând șansa de a deschide scorul.

În repriza secundă, băieții noștri au continuat să preseze, iar Levy a trimis și el mingea în bara transversală. În ciuda eforturilor, gazdele au gestionat mai bine momentele importante și au obținut o victorie meritată.

Primul 11: Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora

Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora Au mai intrat: Iordan, Cotună”, nota CS Păulești despre meci.

