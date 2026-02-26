„Sunt 3-4 peste nivelul lui” Un oficial FRF vorbește despre varianta Zeljko Kopic pe banca naționalei: „E bun, dar aș prefera un român”

Vlad Munteanu (45 de ani), director sportiv al FRF, nu crede că Zeljko Kopic (48 de ani) este o soluție bună pentru banca tehnică a naționalei României, în ciuda parcursului bun al lui Dinamo.

În luna noiembrie a anului trecut s-a vehiculat că Zeljko Kopic ar face parte dintr-o listă scurtă, creată de FRF, cu posibili înlocuitori pentru Mircea Lucescu (80 de ani).

Alături de tehnicianul croat pe listă apăreau și numele lui Edi Iordănescu și Mirel Rădoi.

Vlad Munteanu: „Sunt trei-patru români peste el”

Vlad Munteanu, director sportiv la FRF, a declarat că nu există nicio șansă ca Zeljko Kopic să preia naționala României.

„Cred că doar s-a speculat! Din discuțiile din interiorul Federației, în momentul de față nici nu se pune problema să angajăm un antrenor străin dacă ar fi cazul”, a declarat Vlad Munteanu, citat de prosport.ro.

Vlad Munteanu/ Foto: captură Digi Sport

Mai mult decât atât, fostul mijlocaș al lui Dinamo crede că există suficienți antrenori români care să fie la nivelul croatului sau chiar peste el.

„Ni se pare normal să validăm opțiunile de antrenori români.

Din punctul meu de vedere, nu vorbesc în numele Federației, sunt cel puțin trei-patru antrenori români care sunt peste domnul Kopic sau la nivelul domnului Kopic. Cred în românii noștri prima dată, au demonstrat și cunosc foarte bine jucătorii români.

Asta nu înseamnă că domnul Kopic n-a demonstrat că își face foarte bine treaba în România. Este un antrenor foarte bun, dar pentru naționala României aș prefera un român”, a completat oficialul FRF.

98 de partide a stat Kopic până acum pe banca lui Dinamo. Are o medie de 1,57 puncte obținute per meci

Turcia - România, la barajul pentru CM 2026

Naționala pregătită de Mircea Lucescu va întâlni Turcia în deplasare, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida va avea loc pe 26 martie, de la 19:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Prima TV.

FOTO. Stadionul pe care se va disputa meciul Turcia - România

Câștigătoarea duelului din semifinale va juca pe terenul învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Acea partidă va avea loc pe 31 martie.

Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie , în Statele Unite, Mexic și Canada.

