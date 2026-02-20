Cât interes prezintă CSA Steaua?!  Audiența meciului pe care clubul MApN-ului l-a disputat joi la Voluntari e sub și a celui mai neatractiv joc din Liga 1 +21 foto
FC Voluntari - CSA Steaua 2-0
Liga 2

Cât interes prezintă CSA Steaua?! Audiența meciului pe care clubul MApN-ului l-a disputat joi la Voluntari e sub și a celui mai neatractiv joc din Liga 1

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 17:40
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 17:41
  • S-a reluat campionatul și în Liga 2, cu partida de joi după-amiază, FC Voluntari - CSA Steaua 2-0, extrem de importantă în lupta pentru accesul în play-off
  • Confruntarea n-a suscitat interes, ratingul TV la Digi și Prima fiind inferior celui înregistrat la partida Metaloglobus - Csikszereda 0-1, jucată tot la mijloc de săptămână
  • Cum arată comparația dintre meciul FCSB din 2026 care a avut cea mai mică audiență și partida celor de la CSA Steaua de la Voluntari, în rândurile de mai jos

Joi, 19 februarie, Liga 2 de fotbal din România a revenit după o pauză de peste două luni. Primul meci din etapa a 18-a a sezonului regulat a fost poate partida cu cea mai mare miză privind bătălia pentru calificarea în play-off: FC Voluntari - Steaua.

Înaintea jocului, între ele era o diferență de doar 3 puncte, cu Voluntari aflată chiar pe ultima poziție de play-off și cu clubul din Ghencea pe locul 8.

Cu o miză uriașă din punct de vedere al clasamentului, dar și cu puțini spectatori care au mers pe stadion din cauza vremii, partida a dezamăgit ca interes suscitat în rândul telespectatorilor.

Întâlnirea, care s-a desfășurat în intervalul 17:30 - 19:25, a fost transmisă în direct de cele două televiziuni care dețin și drepturile pentru Liga 1 și cupele europene: Digi Sport și Prima Sport.

Audiența cumulată a acestora a fost însă mică: doar 0,54% rating și o cotă de piață de 2,23%, datele fiind pentru publicul comercial, adică au fost luate în calcul persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Audiența e chiar sub cea înregistrată de un meci din Liga 1, care, cel puțin teoretic, reprezintă cel mai neatractiv joc din prima divizie: cel dintre Metaloglobus și Csikszereda, două nou-promovate.

Acestea au jucat în meci direct tot într-un mijloc de săptămână, miercuri, 4 februarie, de la ora 16:00.

Digi Sport și Prima Sport au cumulat cifre mai bune decât cele de la Voluntari - CSA Steaua. Audiența a fost cu peste 10% mai mare, în vreme ce cota de piață a fost superioară cu peste 60%.

Comparație între cele două meciuri

PARTIDA RATING COTA DE PIAȚĂ
Metaloglobus - Csikszereda 0-10,61 3,6
FC Voluntari - CSA Steaua 2-0 0,54 2,23

PAOK - Celta, de aproape 2,5 ori peste ratingul de la Voluntari - Steaua

Tot joi, la scurt timp după ce s-a terminat Voluntari - Steaua, cele două televiziuni care transmiseseră jocul au oferit live și un meci din turul play-off-ului Europa League: PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2.

Partida a început la 19:45 și a făcut audiență mai mult de dublu decât meciul în care a fost implicată echipa de fotbal deținută de MApN. PAOK - Celta a avut un rating de aproape 1,3%.

Petrolul - Slobozia, cotă de piață dublă față de Voluntari - Steaua

Și alte meciuri care sunt extrem de puțin atractive din Liga 1 au făcut cifre mult peste meciul de joi în care a evoluat CSA Steaua.

Un exemplu: Petrolul - Slobozia 1-0, disputat marți, 3 februarie, de la 16:00, a înregistrat o cotă de piață de peste două ori mai mare decât FC Voluntari - CSA Steaua, iar audiența a fost superioară cu 50%.

Audiența reprezintă procentul de persoane care se uită la respectivul eveniment, din total deținătorilor de televizoare din România, în timp ce cota de piață măsoară câte televizoare sunt pe meciul respectiv, dar din totalul celor care sunt pornite în acel interval orar.

FCSB are monopol în topul audienței TV

Într-un raport cu audiența pe care FCSB o face la meciurile din campionat, CSA Steaua nici nu există. În acest an, clubul lui Becali a susținut 9 jocuri oficiale, iar cel care a înregistrat cea mai mică audiență a fost cel cu Csikszereda, scor 1-0.

Ratingul a atins 4,7%. De aproape 9 ori peste meciul FC Voluntari - CSA Steaua.

FCSB e, de fapt, echipa care produce, de departe, cele mai bune audiențe TV. Topul celor mai vizionate meciuri de fotbal din 2026 e dominat în mod autoritar de clubul roș-albastru.

Cele mai vizionate 10 meciuri de fotbal la TV, în 2026

MECIRATING (%)
Craiova - FCSB 1-0 7,9
FCSB - CFR 1-46,1
FCSB - Botoșani 2-15,3
Din.Zagreb - FCSB 4-1 5,2
FCSB - Fenerbahce 1-1 4,9
Argeș - FCSB 1-0 4,8
Craiova - FCSB 2-2 (Cupă) 4,7
Oțelul - FCSB 1-4 4,7
FCSB - Csikszereda 1-04,7
Barcelona - Real 3-2 (Supercupă)3,9
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share