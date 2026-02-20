„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită”
Alexandru Musi
„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 15:12
  • RAPID - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor” a prefațat derby-ul etapei #28 din Liga 1.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Runda precedentă, „câinii” au obținut matematic calificarea în play-off, după victoria cu Unirea Slobozia (1-0).

Formația antrenată de Zeljko Kopic traversează o formă mult mai bună decât rivala de sâmbătă, însă Musi rămâne precaut înaintea ultimului derby al Capitalei din sezonul regulat.

„Nu vreau să-i dau cu piciorul" Alexandru Musi a vorbit deschis despre ofertele primite de Dinamo pentru el
„Nu vreau să-i dau cu piciorul” Alexandru Musi a vorbit deschis despre ofertele primite de Dinamo pentru el
„Nu vreau să-i dau cu piciorul” Alexandru Musi a vorbit deschis despre ofertele primite de Dinamo pentru el

RAPID - DINAMO. Alexandru Musi: „Nu suntem favoriți”

„Jucăm cu o echipă foarte bună. Rapid are niște jucători buni, de aia sunt pe locul 3, și trebuie să ne gândim doar la victorie. Orice derby este mai intens, mai greu, dar noi trebuie să intrăm montați și să ne vedem de jocul nostru.

Nu pot să spun că suntem favoriți. Nicio echipă nu este favorită când se joacă un derby, mai ales că jucăm la ei acasă.

Cu siguranță, o să vină mulți suporteri de la ei și o să-i împingă de la spate”, a declarat Alexandru Musi la conferința de presă.

Înaintea duelului direct, Dinamo și Rapid ocupă locurile 2, respectiv 3. „Câinii” au 52 de puncte acumulate după 27 de etape, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

De cealaltă parte, giuleștenii au 49 de puncte și sunt foarte aproape să obțină calificarea în play-off.

Alexandru Musi: „Nu e treaba mea să vorbesc despre FCSB”

Musi a fost întrebat și despre șansele celor de la FCSB, fosta sa echipă, la accederea în play-off.

Fotbalistul lui Dinamo a vorbit la superlativ despre roș-albaștri, dar a refuzat să răspundă la întrebare.

„Nu este treaba mea să vorbesc despre FCSB dacă o să intre în play-off sau nu. Eu spun doar că este o echipă puternică și are jucători foarte buni.

Mai țin legătura cu câțiva jucători. Acolo am crescut și este normal”, a concluzionat Musi.

În acest moment, campioana ultimelor două ediții din Liga 1 ocupă locul 10, cu 40 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație ce se află pe ultima poziție care asigură calificarea în play-off.

 Dobre anunță schimbarea Căpitanul de la Rapid, determinat înaintea derby-ului cu Dinamo: „Să arătăm altă atitudine"
13:31
Dobre anunță schimbarea Căpitanul de la Rapid, determinat înaintea derby-ului cu Dinamo: „Să arătăm altă atitudine”
 Dobre anunță schimbarea Căpitanul de la Rapid, determinat înaintea derby-ului cu Dinamo: „Să arătăm altă atitudine”
„Să arătăm atitudine" Costel Gâlcă vrea o altă față a Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Să recuperăm acel echilibru defensiv"
13:16
„Să arătăm atitudine” Costel Gâlcă vrea o altă față a Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Să recuperăm acel echilibru defensiv”
„Să arătăm atitudine”  Costel Gâlcă vrea o altă față a Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Să recuperăm acel echilibru defensiv”

Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor"
15:37
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
15:06
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
16:13
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off"
12:19
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
