S-a semnat contractul Cine va juca pe Stadionul Municipal din Sibiu până la finalul anului
Stadionul Municipal din Sibiu. Foto: Imago
Liga 2

S-a semnat contractul Cine va juca pe Stadionul Municipal din Sibiu până la finalul anului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 19:48
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 19:48
  • CSC 1599 Șelimbăr își va disputa meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Municipal din Sibiu până la finalul anului 2026.
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Formația din Liga 2 ocupă locul 16, cu 6 puncte, după un start de sezon cu o victorie, trei remize și patru înfrângeri.

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CSC Șelimbăr va juca pe Stadionul Municipal din Sibiu până la finalul anului

„Astăzi, Directorul General al CSC 1599 Șelimbăr, domnul Claudiu Arion, și Directorul Sportiv, domnul Ioan Luca, au fost prezenți la semnarea contractului de închiriere a Stadionului Municipal Sibiu.

Șelimbărul, echipa sibiană care reprezintă județul la cel mai înalt nivel fotbalistic, își va disputa aici partidele de pe teren propriu până la finalul anului 2026.

Ne bucurăm să facem acest pas și vă așteptăm în tribune, alături de călăreți!”, a transmis clubul.

Mutarea nu reprezintă o premieră pentru formația de Liga 2. CSC Șelimbăr a mai jucat pe Stadionul Municipal din Sibiu în 2023.

În ultimii ani, echipa și-a disputat meciurile de acasă pe mai multe stadioane, iar din 2023 a evoluat în principal la Cisnădie.

Decizia mutării la Sibiu a fost luată și din cauza stării gazonului de la Cisnădie.

„Motivul principal este legat de gazonul de la Cisnădie, care a devenit unul impropriu pentru meciuri de Liga 2”, a spus Ioan Luca, team-managerul celor de la Șelimbăr, conform oradesibiu.ro.

12.200 de lei
va plăti CSC Șelimbăr pentru fiecare meci disputat pe Stadionul Municipal din Sibiu

Stadionul Municipal Sibiu a fost redeschis oficial pe 6 decembrie 2022, după un amplu proces de modernizare.

Arena are o capacitate de 13.000 locuri, toate acoperite, și este omologată UEFA categoria 4.

Până în această vară, stadionul a fost casa lui FC Hermannstadt. Clubul s-a retras însă din Liga 2 înaintea startului sezonului 2026-2027, iar ulterior a intrat în faliment.

Următorul meci al celor de la Șelimbăr pe Stadionul Municipal din Sibiu va avea loc pe 10 octombrie, împotriva celor de la Unirea Slobozia, în etapa a #9 din Liga 2.

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