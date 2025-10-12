Csikszereda, victorie categorică Ciucanii și-au umilit adversara în amicalul disputat înainte de restanța cu CFR Cluj

Csikszereda - Muscelul Câmpulung 6-0. „Ciucanii” s-au impus categoric în partida amicală.

Csikszreda - CFR Cluj se va disputa joi, 16 octombrie, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc.

Restanța din etapa #5 a Ligii 1 va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Csikszereda s-a impus categoric în ultimul amical înaintea meciului cu CFR Cluj

Csikszereda a primit vizita celor de la Muscelul Câmpulung, ultima clasată din Liga 2, într-un meci amical.

Echipa din Miercurea Ciuc a condus cu două goluri la pauză, grație reușitei lui Marton Eppel, în minutul 42, și a lui Szabolcs Dusinski, două minute mai târziu.

În repriza secundă, echipa pregătită de Robert Ilyeș a punctat prin Marton Eppel, în minutul 53. Două minute mai târziu, Szabolcs Dusinski a făcut 4-0.

Ewin Bloj a marcat în minutul 58, iar scorul final a fost stabilit de Toth-Pal Elod, în minutul 80.

Csikszereda și CFR Cluj au nevoie de victorie în restanța din etapa #5 a Ligii 1

CFR Cluj și Csikszereda vin după câte o victorie obținută etapa trecută. Echipa lui Andrea Mandorlini a învins pe Hermannstadt, 2-1, în timp ce „ciucanii” au obținut primul succes din Liga 1, 2-1 cu Universitatea Cluj.

Cele două formații sunt despărțite de 4 puncte în clasamentul Superligii.

În cazul unui succes, CFR Cluj ar urca pe poziția #9, în timp ce Csikszereda ar scăpa de locurile retrogradabile.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 12 25 2 Rapid 12 25 3 U Craiova 12 24 4 Dinamo 12 23 5 Argeș 12 22 6 Unirea Slobozia 12 18 7 Oțelul Galați 12 16 8 UTA Arad 12 16 9 Farul Constanța 12 15 10 U Cluj 12 14 11 FCSB 12 13 12 CFR Cluj 11 12 13 Hermannstadt 12 10 14 Petrolul 12 9 15 Csikszereda 11 8 16 Metaloglobus 12 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport