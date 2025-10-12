Csikszereda, victorie categorică Ciucanii și-au umilit adversara în amicalul disputat înainte de restanța cu CFR Cluj
Csikszereda FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Csikszereda, victorie categorică Ciucanii și-au umilit adversara în amicalul disputat înainte de restanța cu CFR Cluj

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 13:48
alt-text Actualizat: 12.10.2025, ora 13:48
  • Csikszereda - Muscelul Câmpulung 6-0. „Ciucanii” s-au impus categoric în partida amicală.
  • Csikszreda - CFR Cluj se va disputa joi, 16 octombrie, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc.

Restanța din etapa #5 a Ligii 1 va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Csikszereda s-a impus categoric în ultimul amical înaintea meciului cu CFR Cluj

Csikszereda a primit vizita celor de la Muscelul Câmpulung, ultima clasată din Liga 2, într-un meci amical.

Echipa din Miercurea Ciuc a condus cu două goluri la pauză, grație reușitei lui Marton Eppel, în minutul 42, și a lui Szabolcs Dusinski, două minute mai târziu.

În repriza secundă, echipa pregătită de Robert Ilyeș a punctat prin Marton Eppel, în minutul 53. Două minute mai târziu, Szabolcs Dusinski a făcut 4-0.

Ewin Bloj a marcat în minutul 58, iar scorul final a fost stabilit de Toth-Pal Elod, în minutul 80.

Csikszereda și CFR Cluj au nevoie de victorie în restanța din etapa #5 a Ligii 1

CFR Cluj și Csikszereda vin după câte o victorie obținută etapa trecută. Echipa lui Andrea Mandorlini a învins pe Hermannstadt, 2-1, în timp ce „ciucanii” au obținut primul succes din Liga 1, 2-1 cu Universitatea Cluj.

Cele două formații sunt despărțite de 4 puncte în clasamentul Superligii.

În cazul unui succes, CFR Cluj ar urca pe poziția #9, în timp ce Csikszereda ar scăpa de locurile retrogradabile.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani 1225
2Rapid 1225
3U Craiova 1224
4Dinamo 1223
5Argeș1222
6Unirea Slobozia1218
7Oțelul Galați1216
8UTA Arad1216
9Farul Constanța1215
10U Cluj1214
11FCSB1213
12CFR Cluj1112
13Hermannstadt1210
14Petrolul 129
15Csikszereda 118
16Metaloglobus 123

amical CFR Cluj restanta csikszereda superliga Muscelul Campulung
