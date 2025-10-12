Csikszereda, victorie categorică Ciucanii și-au umilit adversara în amicalul disputat înainte de restanța cu CFR Cluj

- Csikszereda - Muscelul Câmpulung 6-0. „Ciucanii” s-au impus categoric în partida amicală.
- Csikszreda - CFR Cluj se va disputa joi, 16 octombrie, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc.
Restanța din etapa #5 a Ligii 1 va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Csikszereda s-a impus categoric în ultimul amical înaintea meciului cu CFR Cluj
Csikszereda a primit vizita celor de la Muscelul Câmpulung, ultima clasată din Liga 2, într-un meci amical.
Echipa din Miercurea Ciuc a condus cu două goluri la pauză, grație reușitei lui Marton Eppel, în minutul 42, și a lui Szabolcs Dusinski, două minute mai târziu.
În repriza secundă, echipa pregătită de Robert Ilyeș a punctat prin Marton Eppel, în minutul 53. Două minute mai târziu, Szabolcs Dusinski a făcut 4-0.
Ewin Bloj a marcat în minutul 58, iar scorul final a fost stabilit de Toth-Pal Elod, în minutul 80.
Csikszereda și CFR Cluj au nevoie de victorie în restanța din etapa #5 a Ligii 1
CFR Cluj și Csikszereda vin după câte o victorie obținută etapa trecută. Echipa lui Andrea Mandorlini a învins pe Hermannstadt, 2-1, în timp ce „ciucanii” au obținut primul succes din Liga 1, 2-1 cu Universitatea Cluj.
Cele două formații sunt despărțite de 4 puncte în clasamentul Superligii.
În cazul unui succes, CFR Cluj ar urca pe poziția #9, în timp ce Csikszereda ar scăpa de locurile retrogradabile.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|12
|25
|2
|Rapid
|12
|25
|3
|U Craiova
|12
|24
|4
|Dinamo
|12
|23
|5
|Argeș
|12
|22
|6
|Unirea Slobozia
|12
|18
|7
|Oțelul Galați
|12
|16
|8
|UTA Arad
|12
|16
|9
|Farul Constanța
|12
|15
|10
|U Cluj
|12
|14
|11
|FCSB
|12
|13
|12
|CFR Cluj
|11
|12
|13
|Hermannstadt
|12
|10
|14
|Petrolul
|12
|9
|15
|Csikszereda
|11
|8
|16
|Metaloglobus
|12
|3