Nemaivăzut! Selecționerul sârb și-a anunțat demisia pe bancă, în timpul jocului cu Albania: „Nu mai are sens”
Nici doi sârbi n-au reușit să-l oprească pe Manaj, autorul golului victoriei albaneze la Leskovac Foto: Imago
Campionatul Mondial

Nemaivăzut! Selecționerul sârb și-a anunțat demisia pe bancă, în timpul jocului cu Albania: „Nu mai are sens”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 13:03
alt-text Actualizat: 12.10.2025, ora 13:13
  • Dragan Stojkovic, 60 de ani, un simbol al fotbalului sârb, nu mai este selecționer. A confirmat demisia.
  • Înfrângerea dură, 0-1 acasă cu Albania, anulează aproape toate șansele Serbiei de a mai prinde barajul pentru Mondial. Dacă nu va fi pe locul 2, adio CM!
  • Ce a spus Stojkovic după meci și cine va fi noul selecționer. Cel care l-a ținut rezervă pe Moldovan la Oviedo.

Serbia a fost învinsă de Albania acasă, 0-1 la Leskovac, și e aproape eliminată.

Pe locul 3, la patru puncte în spatele Albaniei și la opt de liderul Anglia, are șanse minime să mai prindă locul doi, care duce la baraj, deși are o partidă în plus de jucat.

Foarte probabil, va urmări de acasă Mondialul din 2026. Dacă nu va fi pe 2 în grupă, adio CM!

7 puncte
are Serbia după cinci meciuri: două victorii, un egal și două înfrângeri

Fanii Serbiei anti-Stojkovic: „Piksi, pleacă!”. Căpitanul, supărat la schimbare

Nimic nu a funcționat în jocul gazdelor într-un meci plin de incidente, arbitrat de Istvan Kovacs.

Nici relația selecționer-jucători nu mai era bună. În minutul 64, Dragan Stojkovic, faimosul „Piksi”, a vrut să-l înlocuiască pe Aleksandar Mitrovic și căpitanul a protestat pe teren înainte să iasă.

Spre final, fanii au strigat de mai multe ori „Piksi, pleacă!”. Legendarul nume al Serbiei nu mai era dorit.

Antrenorul a făcut un gest nemaivăzut. În timpul jocului, i-a anunțat pe cei de pe bancă, internaționali și secunzii din staff-ul tehnic, că renunță la tot.

55 de meciuri
a avut Dragan Stojkovic pe banca Serbiei: 26 de victorii, 14 egaluri, 15 înfrângeri

Stojkovic, după joc: „Mi-am prezentat demisia. E numai vina mea”

La final, chiar a renunțat. „Îmi pare foarte rău. Îmi pare rău pentru oameni. Nu credeam că putem pierde. E numai vina mea. Nu mai are sens să continui”, a declarat el la flash-interviu pentru televiziunea locală RTS.

Stojkovic, disperat în timpul meciului Foto: Imago Stojkovic, disperat în timpul meciului Foto: Imago
Stojkovic, disperat în timpul meciului Foto: Imago

A confirmat la conferință. „Am avut deja o discuție cu președintele și secretarul general. Mi-am prezentat demisia”, a declarat Stojkovic, 60 de ani, din 3 martie 2021 selecționer.

Îmi cer scuze Serbiei pentru această înfrângere, dar vă mulțumesc pentru sprijinul avut în patru ani și jumătate. Dragan Stojkovic, fost selecționer Serbia

Marți, Serbia joacă în Andorra, „dar eu nu mai merg. De echipă se va ocupa secundul Djorovic”.

„Nu e o tragedie când pleacă antrenorul, vine altcineva”

Întrebat ce ar schimba, acesta a spus: „E ușor de vorbit acum, toți generalii sunt inteligenți după luptă.

Ai cea mai bună intenție, crezi într-o idee, crezi în calitatea pe care o ai și mai crezi că poate aduce rezultate. Ceea ce nu s-a întâmplat.

Fanii sârbi nemulțumiți la Leskovac Foto: Imago Fanii sârbi nemulțumiți la Leskovac Foto: Imago
Fanii sârbi nemulțumiți la Leskovac Foto: Imago

Să pierzi acasă în fața rivalului direct îți lasă un gust amar. Dar felicitări Albaniei pentru succes.

Am discutat cu jucătorii, le-am zis ce aveam de zis. Nu e o tragedie când pleacă antrenorul, vine altcineva”.

Și un mesaj la despărțire.

Fotbalul este făcut din victorii și înfrângeri, momente frumoase și mai puțin frumoase. Țineți fruntea sus, e doar un joc! Voi fi mereu fanul Serbiei. Dragan Stojkovic, fost selecționer Serbia

Va antrena Serbia cel care l-a ținut rezervă pe Moldovan la Oviedo

Cine va fi noul selecționer? Deocamdată, federația de la Belgrad (FSS) a anunțat că interimar va fi Zoran Mirkovic, promovat de la Serbia U21. În comunicatul său, FSS i-a mulțumit lui Piksi Stojkovic pentru cei 4 ani și jumătate alături de albaștri.

Potrivit Arena Sport, Veljko Paunovic va prelua însă naționala în curând.  El va conduce Serbia.

În vârstă de 48 de ani, fostul mijlocaș al lui Atletico Madrid a pregătit la începutul carierei de antrenor formațiile de juniori U18, U19 și U20 ale Serbiei.

Paunovic a stat 22 de meciuri la Oviedo: 11 victorii, 4 egaluri, 7 înfrângeri Foto: Imago Paunovic a stat 22 de meciuri la Oviedo: 11 victorii, 4 egaluri, 7 înfrângeri Foto: Imago
Paunovic a stat 22 de meciuri la Oviedo: 11 victorii, 4 egaluri, 7 înfrângeri Foto: Imago

Ultimul club, Oviedo. A fost numit pe 26 martie, a promovat echipa în La Liga după 24 de ani, dar a fost demis pe 9 octombrie, lăsându-i pe albaștri chiar deasupra retrogradării, cu numai șase puncte în opt etape.

Paunovic a fost cel care nu i-a dat nicio șansă lui Horațiu Moldovan. Din vară, de când s-a transferat, l-a ținut rezervă. Fără meciuri la Oviedo, portarul și-a pierdut locul printre „tricolori”.

Clasamentul grupei K - preliminarii CM 2026

LocEchipaMeciuriPuncte
1Anglia515
2Albania611
3Serbia57
4Letonia65
5Andorra61

serbia albania dragan stojkovic preliminarii cm 2026 Veljko Paunovic
