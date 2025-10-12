Ianis Hagi l-a cucerit Ionel Dănciulescu a lăudat prestația de la națională a „Prințului”: „Am văzut sclipire și bucurie”
Ianis Hagi/ Foto: sporpictures.eu
Ianis Hagi l-a cucerit Ionel Dănciulescu a lăudat prestația de la națională a „Prințului": „Am văzut sclipire și bucurie"

  • Ionel Dănciulescu (48 de ani), fostul internațional român, a lăudat atitudinea cu care Ianis Hagi (26 de ani) evoluează pentru echipa națională.
  • „Prințul” este așteptat să fie titular în meciul contra Austriei din preliminariile CM 2026.
  • România - Austria se joacă în această seară, de la 21:45, pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Ianis Hagi a revenit cu gol la echipa națională, după ce a ratat acțiunea din luna septembrie a „tricolorilor”, pe motiv că nu avea echipă.

Între timp „Prințul” a semnat cu Alanyaspor și a fost decisiv în amicalul cu Moldova, 2-1, acolo unde a purtat și banderola de căpitan, iar prestația sa i-a atras atenția și lui Ionel Dănciulescu.

Ionel Dănciulescu, despre Ianis Hagi: „Trăiește la intensitate maximă orice minut jucat pe teren

Fostul atacant al lui Dinamo a lăudat pasiunea pe care Ianis o pune de fiecare dată atunci când este convocat la echipa națională.

„Vreau să spun un lucru legat de atitudine. Personal, îmi place vibe-ul cu care vine Ianis Hagi la echipa națională la fiecare convocare.

E un tip care iubește să joace pentru echipa națională. Am văzut și la golul marcat de el, sclipirea și bucuria de a marca pentru echipa națională.

Nu zic că și alți jucători nu-și doresc, dar el simte că joacă pentru echipa națională și trăiește la intensitate maximă orice minut jucat pe teren.

El chiar dacă nu a mai jucat la Rangers (n.r. în sezonul trecut), în Scoția, el la națională tot a avut evoluții bune. Asta spun, a avut evoluții bune”, a spus Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.

8
selecții și 2 goluri are Ionel Dănciulescu la echipa națională. De partea cealaltă, Ianis Hagi se remarcă cu 48 de selecții și 7 reușite

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

