Viața tulburătoare a lui Josef Uridil Primul selecționer străin al României: a fost rănit pe front, a devenit superstar în Austria și a murit sărac
Josef Uridil
Nationala

Viața tulburătoare a lui Josef Uridil Primul selecționer străin al României: a fost rănit pe front, a devenit superstar în Austria și a murit sărac

Viorel Tudorache
Publicat: 12.10.2025, ora 13:00
Actualizat: 12.10.2025, ora 13:34
  • Primul selecționer străin din istoria naționalei României a fost austriacul Josef „Pepi” Uridil, o legendă a fotbalului din Țara Valsului, cu o poveste de viață tulburătoare.
  • România și Austria se întâlnesc în această seară, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.
  • Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Naționala României a avut doi selecționeri austrieci: Josef Uridil și Josef Wana

Partida România - Austria readuce în atenție o legătură istorică între cele două națiuni. În anii ’30, doi antrenori austrieci, Josef „Pepi” Uridil și Josef Wana, au pregătit echipa națională a României în competiții internaționale importante.

Primul dintre acești antrenori este, fără îndoială, o legendă. Josef „Pepi” Uridil, idolul tribunelor din Ottakring, vedeta Rapidului din Viena, un atacant de temut, golgeter fabulos, actor de film, antreprenor, muză pentru compozitori.

La 39 de ani, după o carieră de senzație și o scurtă perioadă ca antrenor la Ripensia Timișoara, Uridil a fost numit selecționer al României pentru Campionatul Mondial din Italia 1934.

Deși selecționata tricoloră fusese calificată de reputatul dr. Constantin Rădulescu, oficialii FRF, în frunte cu secretarul general Octav Luchide, au optat pentru o figură carismatică și internațională.

Josef Uridil urma să inspire echipa în fața unei provocări uriașe: participarea la cel mai prestigios turneu fotbalistic al lumii.

Deviza lui Josef Uridil: „Odihnă, viață liniștită și 30 de minute de cultură fizică pe zi”

Pe 14 mai 1934, cu doar 13 zile înainte de meciul din optimile de finală contra Cehoslovaciei, Uridil, a fost numit antrenor principal al echipei României.

Austriacul nu era un antrenor oarecare. Era „Tancul”, poreclă primită în timpul Primului Război Mondial, simbolul fotbalului muncitoresc vienez, cu o carismă care cucerea publicul, jucătorii și presa.

Deviza lui Uridil era una revoluționară: „Odihnă, viață liniștită și 30 de minute de cultură fizică pe zi”.

În volumul „Istoria Fotbalului Românesc”, regretatul documentarist al FRF, Dan Cristea, menționa că românii au ajuns la Trieste pe 19 mai, iar programul de pregătire stabilit de austriac era riguros și diversificat:

  • „luni – un antrenament de educaţie fizică. După micul dejun s-a făcut o ora de canotaj în port cu bărcile Clubului Nautic iar după prânz şi odihnă au fost programaţi 10 km de footing;
  • marţi - antrenament pe stadio Littorio unde-I matchul”.
Josef Uridil, primul din dreapta, în medalion, cu echipa națională a României la CM 1934 din Italia Josef Uridil, primul din dreapta, în medalion, cu echipa națională a României la CM 1934 din Italia
Josef Uridil, primul din dreapta, în medalion, cu echipa națională a României la CM 1934 din Italia

Josef Uridil a fost selecționerul României un singur meci

România a jucat în acel turneu un singur meci, la Trieste, pe 27 mai 1934, fiind eliminată de puternica reprezentativă a Cehoslovaciei, care avea să devină vicecampioană mondială.

Tricolorii au început perfect meciul. Dobay a marcat în minutul 10, însă adversarii au revenit după pauză și s-au impus cu 2-1.

Meciul cu Ceholovacia a fost primul și singurul pe banca României pentru austriacul Josef Uridil.

Pepi Uridil, rănit pe front

Născut pe 24 decembrie 1895, în suburbia vieneză Ottakring, într-o familie modestă de croitori, Pepi Uridil și-a făurit destinul între frontul de război și terenul de fotbal.

La 19 ani a fost înrolat în armată și pleca pe frontul Primului Război Mondial (28 iulie 1914 - 11 noiembrie 1918), unde se alegea cu o rană la cap.

În timpul luptelor de la Pionale, Italia, Uridil a experimentat ororile războiului. Fotbalistul a fost trimis să recupereze sârma ghimpată lăsată în urmă de regimentul său și să o aducă înapoi în tranșeele proprii.

„Firește că, atunci când italienii au observat expedițiile noastre, au deschis focul asupra noastră, iar salvarea câtorva metri de sârmă ghimpată a costat viața multora dintre camarazii mei”, a scris el în autobiografia sa, potrivit ballesterer.at.

A fost lăsat la vatră, iar din 1916 a început adevărata sa carieră de fotbalist.

Josef Uridil, soldat (foto: ballesterer.at) Josef Uridil, soldat (foto: ballesterer.at)
Josef Uridil, soldat (foto: ballesterer.at)

Prima vedetă din fotbalul austriac

Cu sute de goluri pentru Rapid Viena, opt goluri în opt meciuri pentru echipa națională a Austriei și un impact cultural uriaș, Uridil a fost primul fotbalist austriac care a devenit vedetă în afara terenului.

El a apărut în filme, a lansat propria marcă de bere și a fost subiectul unui hit compus de Hermann Leopoldi, intitulat „Heute spielt der Uridil” („Astăzi joacă Uridil”).

Numele său devenise un brand atractiv, care apărea pe ambalajele de bomboane și sticlele de limonadă. Băuturi spirtoase, săpunuri, produse de rufe, vinuri, lichioruri, îmbrăcăminte sport și multe alte articole uzuale purtau, de asemenea, numele Uridil.

Uridil a jucat la FC Romania din Viena

Josef Uridil a fost și, pentru o scurtă perioadă (1910–1912), parte din istoria clubului F.C. Romania, o echipă vieneză fondată de români în 1902, în inima Imperiului Austro-Ungar.

Acolo, tânărul Pepi a fost căpitan, idol și fiul președintelui clubului, Kajetan Uridil.

„F.C. Romania era o echipă strălucitoare și mi-am dorit tare mult să joc la ei. M-au primit cu bucurie și am legat prietenii. Pe vremea aceea, localul clubului Romania era împărțit cu cei de la Blue Star și se afla în Ottakring”, a povestit Uridil.

Josef Uridil a murit sărac, la 66 de ani

După experiența de pe banca naționalei României, Uridil și-a continuat cariera de antrenor în Iugoslavia, Elveția și Germania, revenind în final la Rapid Viena, cu care a câștigat campionatul în 1954.

În acel sezon, Uridil și-a condus echipa și spre o victorie legendară: 6-1 cu Arsenal Londra.

Josef Uridil a murit la 66 de ani, pe 20 mai 1962, la Viena. Sărac, „fără niciun ban”, conform site-ului Wien Geschichte Wiki, o platformă istorică oficială dedicată istoriei Vienei, administrată de Arhivele Municipale ale Vienei și de Biblioteca Orașului Viena.

Moștenirea lui Josef Uridil continuă: în 1991, o stradă din sectorul 14 Viena-Penzing a fost botezată „Uridilgasse”, iar în 1999 a fost inclus în „Echipa Secolului” a Rapidului Viena.

Membru al Partidului Nazist, grațiat după război

Conform unui raport realizat de un grup de cercetători istorici, Josef Uridil a fost membru al Partidului Nazist (NSDAP) din 1938.

El a antrenat cluburile Schwarz-Weiss Essen și VfL Altenbögge în timpul perioadei naziste, obținând de două ori statutul de vicecampion.

După sfârșitul războiului, Uridil a fost trecut pe lista „persoanelor cu răspundere penală minoră”, dar a fost ulterior grațiat de președintele federal. Despre viața sa a fost realizat și un film mut.

Josef Wana, demis după Cupa Balcanică

La doar un an după aventura mondială cu Pepi Uridil, România apela din nou la un tehnician austriac: Josef Wana, fost internațional, care a cochetat și cu banca tehnică a clubului Rapid București, în anii 1931-1932 și 1935.

Spre deosebire de Josef Uridil, Wana nu a avut parte de același respect sau libertate de mișcare.

Josef Wana a stat pe banca tricolorilor la Cupa Balcanică din 1935, disputată la Sofia, dar nu ca selecționer unic. Potrivit Libertatea, acesta a făcut parte dintr-o comisie de selecție din care mai făceau parte, printre alții, Costel Rădulescu, Theodor Davila și Alexandru Căpățână.

Rezultatele au fost catastrofale: 0-2 cu Iugoslavia, 0-4 cu Bulgaria și doar un egal, 2-2, cu Grecia. România a terminat competiția pe ultimul loc, iar Wana a fost demis.

