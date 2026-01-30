Panduru îl critică pe Târnovanu Fostul jucător al Stelei nu e de acord cu declarațiile portarului de la FCSB: „Nu rezolvi niciun fel de problemă așa”

FCSB - Fenerbahce 1-1. Basarab Panduru a reacționat după declarațiile făcute de Ștefan Târnovanu la finalul partidei.

Portarul campioanei a avut un mesaj la adresa suporterilor, în care le-a cerut să rămână alături de echipă, chiar dacă aceasta traversează o perioadă dificilă.

Ultrașii celor de la FCSB sunt tot mai nemulțumiți de rezultatele echipei din acest sezon, motiv pentru care nu s-au făcut auziți la partida cu Fenerbahce, afișând chiar și un banner ironic la adresa echipei.

Basarab Panduru: „Nu rezolvi niciun fel de problemă așa”

După o partidă reușită contra turcilor, Târnovanu le-a răspuns fanilor la declarațiile de la final, însă Panduru consideră că reacția portarului nu era necesară în acest moment.

„Nu cred că a făcut bine. OK, ai personalitate, vrei să spui... Dar cred că, în momentul ăsta, mai ales la cum ai apărat și la cum au mers lucrurile, era mai bine să nu amintești deloc.

Nu rezolvi niciun fel de problemă așa. Apără în continuare așa și nu mai intră Popa (n.r. - Matei, portarul U21 al lui FCSB).

Repet, înțeleg personalitatea, dar în momentul ăsta cred că era mai bine să nu amintească despre asta.

Să revină lumea și să spună că ești Târnovanu ăla pe care îl știm toți. Că a fost bun are dreptate, doar că în ultima perioadă a fost mai puțin bun”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Declarațiile lui Ștefan Târnovanu la adresa suporterilor

„Rămân cu un gust amar. I-am făcut nefericiți pe suporteri, îi înțeleg, dar, din ce știu eu, suporter ești când îți susții echipa chiar și atunci când e jos.

Dacă noi suntem la pământ, nu veni și ne băga și mai rău în pământ, încearcă să ne ajuți să ieșim din asta.

Au fost lângă noi foarte mult, au suportat multe înfrângeri, dar cred că am avea nevoie ca ei să fie lângă noi”, a spus Târnovanu la finalul partidei de joi.

