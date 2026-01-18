CSM București s-a impus în fața celor de la Krim Ljubljana, scor 26-20, în etapa #10 din Grupa B a Ligii Campionilor EHF

Partida a fost controlată în mare măsură de „tigroaice”, care au intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri, 12-9, au gestionat bine repriza secundă și au bifat a șasea victorie în Liga Campionilor EHF.

CSM București - Krim 26-20 . „Tigroaicele” obțin a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF

Succesul cu Krim este a patra victorie consecutivă în grupă, semn că echipa antrenată de Bojana Popovic a intrat pe o pantă ascendentă înainte de ultima parte a fazei grupelor.

Echipa este neînvinsă de opt meciuri în toate competițiile, perioadă în care a înregistrat o singură remiză , în Liga Florilor, cu Baia Mare, scor 27-27.

Principalele marcatoare ale partidei au fost:

CSM București: Djurdjina Jaukovic, Elizabeth Omoregie (câte 6 goluri), Crina Pintea, Valeriia Maslova (câte 4)

Krim Ljubljana: Abina Ana, Horacek Tamara (câte 4), Zaadi Deuna (3)

câte 43 de aruncări au avut în total cele două echipe: Krim a ratat de 23 de ori, în timp ce CSM doar de 17

Următorul meci pentru CSM București în Liga Campionilor este programat pe 24 ianuarie, în deplasare, cu Ferencvaros.

După 10 etape, Brest Bretagne rămâne lider în grupa B, cu 16 puncte, în timp ce CSM București a ajuns la 12 puncte și ocupă, provizoriu, locul 3.

Clasamentul în Grupa B din EHF Champions League

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Brest Bretagne 10 16 2 Odense 10 15 3 CSM București 10 12 4 Ferencváros 9 12 5 Ikast Handbold 10 12 6 Podravka Vegeta 9 5 7 Krim Ljubljana 10 5 8 Sola 10 1 Primele două echipe se califică direct în sferturile de finală. Formațiile clasate pe locurile 3–6 merg în optimi. Primele două echipe se califică direct în. Formațiile clasate pe locurilemerg în

