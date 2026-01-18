„Jucătorii au fost în pericol” Acuzații grave la Cupa Africii. Senegalezii îi critică dur pe marocani înaintea finalei
Sadio Mane (în verde), 33 de ani, golgeterul all-time al naționalei Senegalului: 53 de reușite Foto: Imago
Campionate

„Jucătorii au fost în pericol” Acuzații grave la Cupa Africii. Senegalezii îi critică dur pe marocani înaintea finalei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 16:27
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 16:27
  • Senegal a protestat față de lipsa de securitate, a contestat condițiile de cazare, a sugerat că Marocul vrea să-i spioneze antrenamentul și le-a reproșat gazdelor numărul mic de biletele oferite la finală „leilor din Teranga”. 

Cupa Africii pe Națiuni a ajuns la cel mai așteptat meci. Finala între Senegal și gazda Maroc, duminică seară (21:00), la Rabat.

Demis înainte să plece Drăgușin? Tottenham vrea să-l dea afară pe antrenorul Frank: „Dispari din clubul nostru!”
Citește și
Demis înainte să plece Drăgușin? Tottenham vrea să-l dea afară pe antrenorul Frank: „Dispari din clubul nostru!”
Citește mai mult
Demis înainte să plece Drăgușin? Tottenham vrea să-l dea afară pe antrenorul Frank: „Dispari din clubul nostru!”

Cele mai valoroase echipe continentale ale momentului:

  • „Leii din Teranga”, ai lui Sadio Mane, sunt în finală a treia oară în ultimele patru ediții ale competiției. Au pierdut în 2019 (0-1 cu Algeria), dar au învins în 2021 (0-0, 4-2 la penaltyuri cu Egipt). 
  • „Leii din Atlas”, ai lui Brahim Diaz (golgeterul CAN 2025, cu 5 reușite), au fost în semifinalalele CM 2022, anul trecut cucerind titlul mondial U20. 

Acuzațiile Senegalului contra gazdei Maroc. Tensiune la ultima conferință

Acum, înaintea partidei decisive, senegalezii fac acuzații grave la adresa marocanilor. Au depus plângere la Confederația africană (CAF).

Îi critică pentru că nu le-au asigurat condiții de securitate la deplasarea delegației spre Rabat. La fel, pentru cazare.

Nicolas Jackson (stânga), atacantul senegalez al lui Bayern Foto: Imago Nicolas Jackson (stânga), atacantul senegalez al lui Bayern Foto: Imago
Nicolas Jackson (stânga), atacantul senegalez al lui Bayern Foto: Imago

Sugerează că le-au cerut să se antreneze la centrul sportiv al naționalei gazdă pentru a le spiona ședința de pregătire.

Le reproșează și numărul mic de bilete pus la dispoziția fanilor senegalezi, ținând cont de capacitatea stadionului.

La ultima conferință, sâmbătă, tensiunea a crescut. Jurnaliștii celor două tabere au fost aproape să se ia la bătaie.

Senegal a protestat: „Jucătorilor li s-ar fi putut întâmplat orice”

Mai ales lipsa de securitate i-a deranjat. Jucătorii au călătorit de la Tanger la Rabat cu trenul de mare viteză Al-Boraq. La sosire însă, au fost înconjurați de marocani în gara din Rabat, poliția nu i-a protejat deloc în mulțime.

„Ceea ce s-a petrecut a fost anormal. Jucătorii au fost pericol. Li s-ar fi putut întâmpla orice, dacă era acolo o persoană rău intenționată”, a declarat la conferință selecționerul Pape Thiaw.

Delegația noastră a fost tratată rău. Jucătorii și antrenorii au fost supuși unui risc incompatibil cu ce se așteaptă la o competiție de asemenea amploare. Protestul federației senegaleze

„E o problemă de echitate sportivă”

Federația a refuzat să lase formația să se antreneze la complexul Mohammed al VI-lea, baza de pregătire a Marocului: „E o problemă de echitate sportivă”.

A contestat și că suporterii senegalezi au primit doar 2.850 de bilete la finală. Deși arena „Prince Moulay Abdellah” are 69.500 de locuri!

Comitetul de Organizare trebuie să ia toate măsurile pentru a garanta securitatea și respectarea principiilor fair-play-ului, esențiale pentru succesul sărbătorii fotbalului african. Protestul federației senegaleze

Citește și

Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire
Stranieri
12:10
Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire
Citește mai mult
Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
FINALA senegal maroc cupa africii pe natiuni protest sadio mane brahim diaz
Știrile zilei din sport
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Special
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Citește mai mult
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Superliga
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Citește mai mult
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Campionate
11:21
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Citește mai mult
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Superliga
10:36
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Citește mai mult
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
12:48
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
13:01
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Campionate
10:44
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Citește mai mult
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Superliga
09:00
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Citește mai mult
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Superliga
18.01
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Citește mai mult
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Campionate
00:27
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Citește mai mult
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 37 rapid 31 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share