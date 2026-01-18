„Jucătorii au fost în pericol” Acuzații grave la Cupa Africii. Senegalezii îi critică dur pe marocani înaintea finalei

Senegal a protestat față de lipsa de securitate, a contestat condițiile de cazare, a sugerat că Marocul vrea să-i spioneze antrenamentul și le-a reproșat gazdelor numărul mic de biletele oferite la finală „leilor din Teranga”.

Cupa Africii pe Națiuni a ajuns la cel mai așteptat meci. Finala între Senegal și gazda Maroc, duminică seară (21:00), la Rabat.

Cele mai valoroase echipe continentale ale momentului:

„Leii din Teranga”, ai lui Sadio Mane, sunt în finală a treia oară în ultimele patru ediții ale competiției. Au pierdut în 2019 (0-1 cu Algeria), dar au învins în 2021 (0-0, 4-2 la penaltyuri cu Egipt).

„Leii din Atlas", ai lui Brahim Diaz (golgeterul CAN 2025, cu 5 reușite), au fost în semifinalalele CM 2022, anul trecut cucerind titlul mondial U20.

Acuzațiile Senegalului contra gazdei Maroc. Tensiune la ultima conferință

Acum, înaintea partidei decisive, senegalezii fac acuzații grave la adresa marocanilor. Au depus plângere la Confederația africană (CAF).

Îi critică pentru că nu le-au asigurat condiții de securitate la deplasarea delegației spre Rabat. La fel, pentru cazare.

Sugerează că le-au cerut să se antreneze la centrul sportiv al naționalei gazdă pentru a le spiona ședința de pregătire.

Le reproșează și numărul mic de bilete pus la dispoziția fanilor senegalezi, ținând cont de capacitatea stadionului.

La ultima conferință, sâmbătă, tensiunea a crescut. Jurnaliștii celor două tabere au fost aproape să se ia la bătaie.

Senegal a protestat: „Jucătorilor li s-ar fi putut întâmplat orice”

Mai ales lipsa de securitate i-a deranjat. Jucătorii au călătorit de la Tanger la Rabat cu trenul de mare viteză Al-Boraq. La sosire însă, au fost înconjurați de marocani în gara din Rabat, poliția nu i-a protejat deloc în mulțime.

„Ceea ce s-a petrecut a fost anormal. Jucătorii au fost pericol. Li s-ar fi putut întâmpla orice, dacă era acolo o persoană rău intenționată”, a declarat la conferință selecționerul Pape Thiaw.

Delegația noastră a fost tratată rău. Jucătorii și antrenorii au fost supuși unui risc incompatibil cu ce se așteaptă la o competiție de asemenea amploare. Protestul federației senegaleze

„E o problemă de echitate sportivă”

Federația a refuzat să lase formația să se antreneze la complexul Mohammed al VI-lea, baza de pregătire a Marocului: „E o problemă de echitate sportivă”.

A contestat și că suporterii senegalezi au primit doar 2.850 de bilete la finală. Deși arena „Prince Moulay Abdellah” are 69.500 de locuri!

Comitetul de Organizare trebuie să ia toate măsurile pentru a garanta securitatea și respectarea principiilor fair-play-ului, esențiale pentru succesul sărbătorii fotbalului african. Protestul federației senegaleze

