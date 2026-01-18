Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Malcom Edjouma FOTO: SportPictures
Superliga

Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 18.01.2026, ora 16:49
Actualizat: 18.01.2026, ora 16:57
  • Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a renunțat la transferul lui Malcom Edjouma (29 de ani).
  • Fotbalistul a refuzat să își prelungească înțelegerea cu FCSB și a devenit jucător liber de contract.

FC Botoșani a dorit mai mulți jucători de la FCSB în pauza competițională din această iarnă, însă nu a finalizat niciun transfer.

Transferul lui Malcom Edjouma la FC Botoșani a picat

Valeriu Iftime, patronul revelației din Liga 1, a transmis că sosirea lui Malcom Edjouma este o pistă închisă, din cauza cerințelor jucătorului.

„Nu, nu mai avem nicio intenție în legătură cu Edjouma. Avem mai multe variante acolo, pe acea poziție. Nu pot să mă rog de Edjouma să vină la noi, mai ales că el are anumite pretenții.

Nu am vorbit cu el și nici nu mi-a spus Leo Grozavu că ar avea nevoie de el. Dacă îmi spunea asta, cu siguranță că făceam niște demersuri și încercam să-l aduc”, a spus Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Edjouma este liber de contract

Malcom Edjouma a impresionat în victoria împotriva lui Feyenoord, 4-3, din faza principală a Europa League.

Evoluția sa l-a convins pe Gigi Becali să îi ofere prelungirea contractului. Mijlocașul francez a dorit să negocieze, însă clubul nu a acceptat.

„Edjouma nu va continua. Am înțeles eu greșit. I-am explicat că patronul se ține de cuvânt și îi oferă prelungirea.

A rămas surprins, a zis că vrea să rămână, i-am oferit prelungirea contractului în aceleași condiții, dar n-a semnat”, a spus Mihai Stoica, în luna decembrie, la Prima Sport.

Astfel, Malcom Edjouma a rămas liber de contract și, în continuare, își caută un nou angajament.

Malcom Edjouma a jucat un an la FC Botoșani

Mijlocașul francez a mai evoluat pentru FC Botoșani în perioada februarie 2021 - februarie 2022.

Pentru gruparea moldavă a strâns 23 de apariții, 4 goluri și 4 pase decisive, convingându-i pe oficialii de la FCSB să îl transfere.

În iarna anului 2022, Malcom Edjouma a fost cumpărat de FCSB în schimbul a 330.000 de euro.

Pentru „roș-albaștri”, mijlocașul a strâns 123 de meciuri, a marcat 18 goluri și a oferit 8 pase decisive.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Malcom Edjouma, conform transfermarkt.com
  • Balma, Chateauroux, Belfort, Concarneau, Lorient, Red Star FC, Chambly, Viitorul, Roeselare sunt echipele la care a mai evoluat Edjouma de-a lungul carierei

fc botosani fcsb superliga malcom edjouma
