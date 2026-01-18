Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Venus Williams (45 de ani, #576 WTA), câștigătoare a 7 turnee de Grand Slam, a stabilit un nou record. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.

Venus Williams a fost eliminată încă din primul tur de la Australian Open. Olga Danilovic a învins-o pe sportiva americană cu scorul de 6-7, 6-3, 6-4. În ciuda eșecului, Williams a stabilit un nou record.

Venus Williams, record și eliminare la Australian Open

Venus Williams a bifat cea de-a 22-a participare la Australian Open din carieră, odată cu duelul împotriva sportivei Olga Danilovic.

Deși a fost învinsă, câștigătoarea a 7 trofee de Grand Slam a stabilit un nou record: a devenit cea mai în vârstă jucătoare care participă la Australian Open, la 45 de ani și 5 luni.

Recordul precedent era deținut de japoneza Kimiko Date, care a jucat la Australian Open la 44 de ani, în 2015. Atunci, sportiva a fost eliminată încă din primul tur de către Anna Tatishvili, scor 5-7, 4-6.

Organizatorii Australian Open au invitat-o pe Venus Williams să participe la turneul de Grand Slam în semn de recunoștință pentru cariera sa de excepție, anunță marca.com.

Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a mă întoarce într-un loc care a însemnat atât de mult pentru cariera mea. Venus Williams, pentru BBC, înainte de participarea la Australian Open

Venus Williams a fost aproape să obțină victoria. În setul decisiv, aceasta conducea cu 4-0, dar Danilovic a avut un joc de excepție și a câștigat șase game-uri consecutive. Aceasta a reușit, astfel, calificarea în turul 2.

În următoarea fază a turneului de la Melbourne, Olga Danilovic va da peste învingătoarea partidei dintre Coco Gauff (21 de ani, #3 WTA) și Kamilla Rakhimova (24 de ani, #92 WTA). Meciul va avea loc luni, de la ora 02:30 (ora României).

Venus Williams: „Sunt foarte mândră de efortul meu”

Venus Williams a oferit și o primă reacție după înfrângerea în fața Olgăi Danilovic.

„La 4-0 (n.r. - în setul al treilea) mă simțeam bine. Este cel mai mare avantaj pe care l-am avut de când am revenit. În multe privințe, trebuie să învăț din nou cum să fac lucrurile.

Sunt foarte mândră de efortul meu de astăzi, pentru că joc mai bine cu fiecare meci, ajungând acolo unde vreau să ajung. Acum trebuie doar să merg înainte, să lucrez la mine însămi și să încerc să-mi controlez erorile.

Acestea sunt lucruri care vin odată cu jucarea mai multor meciuri, cum ar fi poziționarea corectă a picioarelor, alegerea loviturilor potrivite, toate aceste lucruri pe care încă le învăț.

Este ciudat, dar este foarte emoționant să fi jucat atât de bine, să fi ajuns în acea poziție și să fi fost atât de aproape (n.r. - de calificare)”, a declarat Venus Williams, conform theguardian.com.

Așa ceva nu se întâmplă în fiecare zi. Să joc împotriva lui Venus Williams este ceva ce nu pot să iau ca atare, dar am fost foarte emoționată. A fost o plăcere să joc împotriva unei legende. Olga Danilovic

Venus Williams nu a reușit să cucerească titlul la Australian Open, spre deosebire de sora ei, Serena, care a câștigat turneul de 7 ori: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 și 2017.

Prima participare a sportivei la turneul de la Melbourne a avut loc în 1998, în turul al doilea învingând-o chiar pe sora ei, Serena, cu scorul de 7-6, 6-1.

Venus a ajuns atunci până în sferturi, când a fost eliminată de conaționala sa, Lindsay Davenport, cu scorul de 6-1, 5-7, 3-6.

Turneele de Grand Slam câștigate de Venus Williams, la simplu:

Wimbledon : 2000, 2001, 2005, 2007, 2008

: 2000, 2001, 2005, 2007, 2008 US Open: 2000, 2001

