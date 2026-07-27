Cum alegeţi protecţia solară potrivită pentru întreaga familie 

Gândul la vacanță, zile însorite și relaxare în aer liber vine la pachet cu o responsabilitate importantă pentru sănătatea pielii: alegerea unui produs de protecție solară eficient.

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Dincolo de confortul de moment și prevenirea arsurilor, aplicarea corectă a SPF-ului este cel mai important obicei împotriva fotoîmbătrânirii, precum și a afecțiunilor cutanate severe. Când vine vorba de familie, de la pielea sensibilă a celor mici până la nevoile specifice ale adulților, criteriile de alegere trebuie să fie clare și bine informate.

Protecția solară nu mai este doar un accesoriu pentru bagajul de plajă, ci o nevoie zilnică. Ultravioletele acționează asupra pielii pe tot parcursul anului, chiar și în zilele înnorate sau prin geamul maşinii. Expunerea neprotejată degradează rezervele de colagen și elastină, cauzează apariția petelor pigmentare, favorizează deshidratarea pielii și crește riscul de leziuni celulare pe termen lung. Protecția solară aplicată corect contribuie la menținerea elasticității pielii și la reducerea efectelor produse de expunerea repetată la radiațiile UV.

Ce înseamnă protecția UVA și UVB?

Când alegeţi un produs, este important ca pe etichetă să fie menționată protecția cu spectru larg, adică atât împotriva razelor UVB, cât și a celor UVA. Iată de ce ambele sunt la fel de periculoase, dar în moduri diferite:

razele UVB sunt responsabile de efectele imediate și vizibile la suprafața pielii. Ele provoacă arsurile solare (înroșire și usturime) și sunt cele mai intense în mijlocul zilei și în timpul verii;

razele UVA pătrund în straturile profunde ale dermului, fiind prezente de la răsărit până la apus, indiferent de anotimp. Aceste raze accelerează îmbătrânirea cutanată (apariția ridurilor și pierderea fermității) și pot modifica structura celulară fără să simțiţi vreo arsură pe moment.

SPF 30 sau SPF 50, care este alegerea corectă?

Numărul factorului de protecție solară (SPF) arată, în principal, gradul de filtrare a razelor UVB. O confuzie frecventă este aceea că SPF 50 oferă o protecție dublă față de SPF 30, însă realitatea matematică este diferită:

SPF 30 filtrează aproximativ 97% din radiațiile UVB;

SPF 50 filtrează aproximativ 98% din radiațiile UVB.

Deși diferența de un procent pare mică, ea contează enorm pentru persoanele cu fototip deschis (piele albă, ochi deschiși la culoare, pistrui), pentru cei care se înroşesc foarte ușor sau pentru pielea sensibilă a copiilor. Dacă aveţi un ten sensibil, zone cu cicatrici recente sau pete pigmentare, orientaţi-vă întotdeauna către SPF 50. Pentru o expunere urbană, zilnică sau pentru o piele care se bronzează ușor fără să se înroșească, un SPF 30 aplicat corect poate fi o opțiune potrivită.

Indiferent de factorul de protecție ales, eficiența produsului depinde și de modul de aplicare. Aplicaţi protecția solară cu aproximativ 15 până la 30 de minute înainte de expunerea la soare și reaplicaţi la fiecare două ore sau după baie, transpirație abundentă ori ștergerea cu prosopul.

Cremă, loțiune, gel sau spray, ce diferențe există?

Forma de prezentare a produsului nu ține doar de preferințe, ci și de zona de aplicare sau de stilul de viață:

cremele și loțiunile au o textură mai bogată, fiind ideale pentru zona feței, a gâtului sau pentru zonele corpului care au nevoie de un plus de hidratare. Permit o aplicare uniformă și precisă;

gelurile sunt potrivite pentru tenul gras sau pentru persoanele care preferă texturi ușoare, care se absorb rapid fără să încarce porii;

spray-urile transparente sunt preferatele celor care își doresc o aplicare rapidă, fără texturi lipicioase. Un avantaj major al spray-urilor moderne este tehnologia care permite pulverizarea la 360 de grade. Acestea pot fi folosite cu succes chiar și când recipientul este ţinut cu capul în jos, ceea ce facilitează enorm aplicarea pe zonele greu accesibile de unul singur, cum sunt spatele, umerii, partea din spate a picioarelor.

Produse pentru copii și produse pentru adulți

Pielea copiilor este mult mai subțire, are o barieră cutanată imatură și produce mai puțină melanină decât cea a adulților, fiind sensibilă.

Sugarii cu vârsta sub șase luni nu trebuie expuși direct la soare. Protecția lor se bazează în primul rând pe umbră, haine și pălării. Pentru copiii mai mari, căutaţi întotdeauna formule special create pentru ei, hipoalergenice, fără parfum și cu o rezistență foarte mare la apă și frecarea cu nisipul. Protecția lor trebuie să fie foarte înaltă (SPF 50+).

Adulţii pot alege produse în funcție de tipul de ten (texturi lejere, matifiante pentru tenul mixt/gras sau formule hidratante pentru pielea uscată) și de activitatea desfășurată (formule rezistente la transpirație pentru sport sau texturi invizibile pentru utilizarea zilnică sub machiaj).

Flexibilitate și siguranță pentru întreaga familie

Dacă aveţi nevoie de produse diferite pentru adulți și copii, puteţi opta pentru o gamă care oferă mai multe variante adaptate fiecărui tip de piele. Din această categorie face parte și gama Rilastil Sun System.

Oferă soluții cu niveluri diferite de SPF (30+ și 50+), cu formule testate pe pielea sensibilă și reactivă. Din această gamă fac parte loțiuni pentru copii, cât și spray-uri transparente cu pulverizare la 360 de grade pentru adulţi, ideale pentru o aplicare rapidă pe plajă sau în timpul activităților sportive. În plus, gama include și produse esențiale after sun (după plajă), concepute special pentru îngrijirea pielii după expunerea la soare. Acestea sunt formulate pentru a calma senzația de disconfort după expunerea la soare, pentru a hidrata pielea și pentru a susține refacerea barierei cutanate afectate de expunerea la razele UV, sare sau clor.

De ce contează recomandările farmacistului?

Atunci când încercaţi să combinaţi dorințele legate de textură cu nevoile dermatologice ale familiei, sfatul farmacistului devine o resursă prețioasă. Un profesionist vă poate ghida spre alegerea filtrelor de protecţie potrivite dacă aveţi o piele cu tendință atopică, rozacee sau acnee. De asemenea, farmacistul vă poate explica exact cantitatea corectă de produs care trebuie aplicată (regula celor două degete pentru față sau cantitatea unui păhărel de shot pentru corp), astfel încât să alegeţi un produs potrivit nevoilor și să îl utilizaţi corect.

Alegerea unui produs cu SPF nu trebuie să fie complicată dacă porniţi de la înțelegerea nevoilor pielii și a contextului de expunere.

Când vine vorba despre copii, poate fi dificil să alegeți din multitudinea de produse, tocmai de aceea, în farmaciile Catena veți fi întâmpinați de profesioniști, care vă vor veni în ajutor cu sfaturi și recomandări personalizate.