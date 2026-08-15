David Popovici, cetățean de onoare al Bucureștiului? VIDEO. Răspunsul dat de primarul Capitalei: „Aș vrea să-l cunosc, vom avea o întâlnire”

Ciprian Ciucu (48 de ani) primarul general al Capitalei, a vorbit despre posibilitatea ca David Popovici (21 de ani) să fie numit cetățean de onoare al Bucureștiului.

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Sportivul român a devenit primul înotător din istorie care se impune în probele de 100 m și 200 m liber la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene, după cele două medalii de aur cucerite la Paris.

Popovici a primit, de asemenea, premiul pentru cel mai bun înotător din Europa pentru anul 2025.

Ciprian Ciucu, despre posibilitatea ca David Popovici să fie numit cetățean de onoare al Bucureștiului: „O idee bună”

Primarul general al Capitalei susține că se va gândi dacă îi va acorda titlul de cetățean de onoare al Bucureștiului lui David Popovici.

„De obicei, politicienii se agață de succesul diferiților campioni și bagă capul în poza lor încercând să aibă câștiguri electorale, propunându-i cetățeni de onoare.

David Popovici este, cu siguranță, un sportiv cât se poate de merituos, este o inspirație pentru noi toți. La vârsta lui, ceea ce a reușit mi se pare formidabil.

Nu m-am gândit la acest lucru, aș vrea să-l cunosc pe David Popovici, cineva mi-a spus că și el ar vrea să ne cunoaștem.

Vom avea o întâlnire, să discutăm ce putem face, ce pot eu face pentru sport, pentru înot și pentru dânsul.

Dacă este cazul să fie cetățean de onoare, cred că e o idee foarte bună, până acum nu m-am gândit, de obicei nu mă gândesc la astfel de lucruri, dar acest tânăr este o inspirație pentru noi toți”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul evenimentului BCR Sport Arena Streetball.

În iunie 2022, după titlurile mondiale obținute la Budapesta, viceprimarul general de la acea vreme, Stelian Bujduveanu, l-a propus pe David Popovici pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București.

Demersul a rămas însă la stadiul de inițiativă și proiect anunțat la nivelul conducerii Primăriei Capitalei

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