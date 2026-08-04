„E o chestiune de zile” Mihai Stoica, detalii de ultimă oră despre noul transfer pregătit de FCSB: „Neapărat trebuie să aducem un atacant”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că roș-albaștrii ar putea efectua un nou transfer în zilele următoare.

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Concret, este vorba despre un atacant străin. FCSB speră în continuare să-l convingă și pe Denis Drăguș (27 de ani) să semneze.

Mihai Stoica: „Neapărat trebuie să aducem un atacant”

„Neapărat trebuie să aducem un număr 9. Da, ne trebuie un atacant. Sunt discuții purtate în mai multe locuri. Cred că e o chestiune de zile.

(n.r. - E vorba de un jucător străin?) Da, da, e vorba de un jucător străin. În continuare, mai e Drăguș, la care Gigi nu a renunțat nicio clipă. În rest, ne uităm după un jucător străin, da”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

FCSB are în acest moment doar doi atacanți clasici în lot, Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian. David Miculescu, în prezent accidentat, și Florin Tănase au mai fost folosiți și ei pe această poziție.

Transferurile efectuate de FCSB în această vară:

Ronny Labonne (28 de ani, fundaș dreapta) - de la SM Caen, pentru 100.000 de euro

Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș defensiv) - de la Dinamo, liber de contract

Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta) - de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro

Luca Stancu (21 de ani, fundaș lateral) - de la Hermannstadt

Dylan Batubinsika (30 de ani, fundaș central) - de la AE Larissa, liber de contract

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