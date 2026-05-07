Cum este onorat Duckadam de UEFA Imagini speciale filmate la sediul forului european

Cât de mare a fost momentul 1986 pentru Steaua și pentru fotbalul românesc?

Atât de mare încât l-a adus pe Duckadam alături de Messi și Cristiano Ronaldo

Jurnalistul Cătălin Țepelin a filmat în sediul UEFA o imagine care spune totul despre impactul fantastic pe care l-a avut seara de 7 mai 1986, când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Duckadam este la același nivel cu nume uriașe ale fotbalului mondial: Ronaldo, Messi, Eusebio, Bobby Charlton sau Totti.

Iată imaginile înregistrate la Nyon: