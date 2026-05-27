Neymar, cu elicopterul la convocare
Neymar, cu elicopterul la convocare VIDEO Are o flotă de 50 de milioane de euro: deplasare spectaculoasă în cantonamentul Braziliei

Publicat: 27.05.2026, ora 19:17
Actualizat: 27.05.2026, ora 19:30
  • Echipa națională a Braziliei a început azi pregătirile pentru Cupa Mondială
Neymar e în centrul atenției, nu doar datorită faptului că e vedeta echipei, ci și prin modalitatea în care s-a prezentat în cantonamentul echipei.

VIDEO Neymar, cu elicopterul la baza naționalei Braziliei

Fotbalistul lui Santos a aterizat cu elicopterul la baza Granja Comary, în Teresopolis (Rio de Janeiro).

Nu e prima dată când brazilianul se deplasează cu elicopterul la diverse convocări. La începutul anului, și-a prezentat pe rețelele de socializare colecția sa de vehicule, evaluată la peste 50 de milioane de euro.

Brazilianul și-a etalat avionul privat, un model Dassault Falcon 900LX, cu inițialele sale gravate pe el. Aeronava are trei motoare și o autonomie de 9.000 de kilometri, plus o capacitate de 14 persoane, cu o valoare de piață de aproximativ 40 de milioane de euro, potrivit marca.com.

Colecția sa mai include elicopterul Airbus H145, care l-a costat în jur de 8 milioane, dar și o replică a mașinii lui Batman, folosită în filmul „The Dark Knight Rises” din 2012, evaluată și ea la 1,3 milioane de euro.

Neymar vrea să joace la Mondial, nu doar să facă act de prezență

Neymar este accidentat momentan, el făcând doar ședințe de fizioterapie la centrul de antrenament al lui Santos săptămâna aceasta. N-a fost inclus în lotul pentru ultimul meci, din Copa Sudamericana.

Problema nu ar fi una foarte gravă, e vorba de un edem la gambă, dar se iau multe măsuri de precauție pentru ca atacantul să fie disponibil la turneul final.

Perioada de recuperare e de 3-4 săptămâni, dar el va fi evaluat de stafful lui Ancelotti, pentru a se știe exact când poate intra la antrenamente normale, alături de colegi.

  • Primul meci al Braziliei la Mondial e cu Maroc pe 14 iunie. Pe 20 va fi cel cu Haiti, iar pe 25 cu Scoția.

