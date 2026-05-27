„Asta m-a deranjat cel mai tare" Ce îi reproșează Deac lui Daniel Pancu: „Putea să îmi spună"
„Asta m-a deranjat cel mai tare" Ce îi reproșează Deac lui Daniel Pancu: „Putea să îmi spună" + Antrenorul a reacționat imediat

alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 19:43
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 19:43
  • Ciprian Deac (40 de ani), fostul jucător al celor de la CFR care s-a retras recent din fotbal, a explicat ce l-a deranjat la Daniel Pancu (48 de ani) în timpul colaborării lor.
  • Pancu s-a despărțit de clubul din Gruia și a semnat, miercuri, un contract pe 2 ani cu Rapid.
Ciprian Deac și Daniel Pancu au colaborat la CFR în sezonul care abia s-a încheiat. Tensiunile dintre cei doi au apărut în iarnă, când antrenorul nu l-a luat pe Deac în cantonamentul echipei din Spania.

Ce îi reproșează Ciprian Deac lui Daniel Pancu: „Lucrul ăsta m-a deranjat cel mai tare”

Ciprian Deac a fost deranjat de faptul că Daniel Pancu nu i-a explicat personal decizia de a nu-l lua în cantonament, fotbalistul aflând vestea de la alte persoane din cadrul clubului.

„Nu vreau să intru în anumite polemici. Ce a fost a trecut. Am avut doar acea problemă în iarnă. După ce echipa a plecat în cantonament, neavând o discuție cu antrenorul, într-o seară l-am sunat și l-am întrebat ce s-a întâmplat.

Nu eram deranjat de faptul că m-a lăsat acasă, mai tare eram deranjat de faptul că putea să vină să mă tragă deoparte, să mă cheme în birou și să zică: «Ciprian, uită-te în ochii mei, nu vreau să te iau în cantonament din anumite motive».

Dar el nici nu mi-a transmis și i-a lăsat pe cei de la club să-mi spună. Și lucrul ăsta m-a durut pentru că eu cu el am jucat, aveam o relație bună.

Lucrul ăsta m-a deranjat cel mai tare: că nu mi-a spus față în față. Am clarificat la telefon anumite lucruri. Nu-i port pică, ură, ne-am înțeles și acum pe final foarte bine”, a declarat Ciprian Deac pentru TVR Cluj, citat de fanatik.ro.

Ciprian Deac a evoluat în trei perioade pentru CFR Cluj: 2005-2010, 2012-2015, 2017-2026, alături de care a cucerit 7 titluri de campion, 3 Cupe și 4 Supercupe ale României.

Reacția lui Daniel Pancu: „Am reglat-o imediat la telefon”

După ce a auzit declarațiile jucătorului, Daniel Pancu a explicat că a rezolvat problema cu Deac.

„Am reglat-o imediat la telefon cu el și i-am explicat. Nu pot să vă explic ce i-am spus, dar a înțeles, pentru că a fost un sentiment reciproc atunci, la momentul ăla.

Iar după, el (n.r. - Ciprian Deac) s-a comportat fantastic”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Ciprian Deac: „Lucrurile astea m-au făcut să merg înainte”

În a doua jumătate a sezonului, Ciprian Deac a bifat puține minute în tricoul celor de la CFR. Fostul fotbalist a precizat că nu s-a simțit niciodată umilit din această cauză.

„Foarte mulți prieteni, foarte mulți colegi, efectiv colegii îmi spuneau: «Cipri, dacă eram în locul tău…». De multe ori am intrat după minutul 90, a fost un meci în care cred că nici n-am atins mingea. Pentru multă lume părea așa ca și un fel de umilință.

În mintea mea, și cred cu tărie asta, și așa ar trebui să gândească orice jucător, eu n-am intrat nici pentru Daniel Pancu, nici pentru domnul Mureșan, nici pentru domnul Neluțu Varga. Eu am intrat pentru club, pentru fotbal, pentru că respect meseria asta.

Nu contează cât, dacă era să intru pentru o secundă, o secundă intram. Am intrat pentru club și pentru iubirea față de CFR, clubul care mi-a dat multe, și pentru suporteri și respectul pe care mi l-au arătat.

Lucrurile astea m-au făcut să merg înainte, pentru că puteam de multe ori să refuz”, a mai declarat Ciprian Deac.

288 de minute
a bifat Ciprian Deac în acest sezon pentru CFR, în 12 apariții
