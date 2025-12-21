Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final +20 foto
Trofeul pentru care luptă 24 de naționale la Cupa Africii. Ultima campioană: Cote d'Ivoire, în 2023 Foto: Imago
Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final

alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 18:03
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 18:03
  • Cupa Africii pe Națiuni are loc în Maroc între 21 decembrie și 18 ianuarie. Meciul de deschidere, între naționala gazdă și Comore (sâmbătă, ora 21:00). 
  • A 35-a ediție a turneului african are cele mai mari staruri, reunite de la cluburile de top ale fotbalului mondial. 
  • De ce au fost proteste înaintea competiției, câți jucători sunt din Liga 1, ce român ne reprezintă, care sunt premiile-record la CAN 2025. Și principala favorită pentru a-i lua trofeul Coastei de Fildeș, cucerit în 2023.

Cupa Africii pe Națiuni, la start. Marele turneu continental începe sâmbătă seară și durează 29 de zile, până pe 18 ianuarie.

Infantino a mutat CAN din vară în decembrie-ianuarie

Ar fi trebuit să se desfășoare vara trecută, dar Gianni Infantino și-a impus programul.

Președintele FIFA a vrut Mondialul Cluburilor XXL în iunie-iulie și a mutat competiția africană în decembrie-ianuarie, cât să nu afecteze Liga Campionilor și Europa League marca UEFA.

În premieră, CAN va prinde și sărbătoarea Crăciunului, și Anul Nou.

68 de ani
au trecut de la prima ediție a Cupei Africii, care a avut loc în 1957. Acesta este al 35-lea turneu final

Investiții masive în Maroc. „Bijuteria” de 75 de milioane. Au ieșit oamenii în stradă!

Marocul organizează această competiție, a investit sute de milioane de dolari în infrastructură. Inclusiv 75 de milioane pentru noua arenă, „bijuteria” de la Rabat:

  • Prince Moulay Abdellah Stadium, 68.700 de locuri, inaugurat pe 5 septembrie 2025. 
Marele stadion al Marocului Foto: Imago Marele stadion al Marocului Foto: Imago
Marele stadion al Marocului Foto: Imago

După CAN 2025, regatul marocan va găzdui și Mondialul din 2030. „Centenarul” CM va porni în America de Sud (Argentina-Paraguay-Uruguay), apoi se va muta în Maroc, Portugalia și Spania.

Dar la Rabat și în alte orașe, oamenii au ieșit în stradă, înfuriați de investițiile pentru fotbal și contestând autoritățile. „«Generația Z» a declanșat un val de proteste din octombrie”, a atras atenția L’Equipe. Pentru o parte importantă a locuitorilor țării, viața nu e ușoară.

24 de echipe
are CAN 2025, a patra ediție a turneului cu atât de multe participante. Se vor juca 52 de meciuri

Maroc vrea trofeul după 50 de ani

Într-o perioadă în care e imaginea fotbalului continental, semifinalistă la CM 2022 și campioana lumii U20 în octombrie 2025, cu Achraf Hakimi (căpitanul naționalei și apărătorul lui PSG) ales „Balonul de Aur” al Africii în acest an, Marocul vrea să cucerească iar CAN.

Hakimi, jucătorul anului în Africa Foto: Imago Hakimi, jucătorul anului în Africa Foto: Imago
Hakimi, jucătorul anului în Africa Foto: Imago

A reușit o singură dată să câștige acest trofeu și au trecut 50 de ani de la precedentul triumf: în 1976, în Etiopia!

„Leii din Atlas” vor să le ia cupa „elefanților” ivorieni. În 2023, Coasta de Fildeș a terminat pe locul 3 în grupe, dar și-a revenit formidabil și nu s-a mai oprit până în finală.

Un român la Cupa Africii 2025

Mario Marinică, 61 de ani, va reprezenta România la această ediție a Cupei Africii. El a fost numit pe 4 noiembrie 2025 selecționerul naționalei Zimbabwe.

Antrenorul participă a doua oară la CAN, după turneul final din 2021. Atunci, era pe banca Malawi. A calificat-o în premieră dincolo de faza grupelor, după 0-1 cu Guineea, 2-1 cu Zimbabwe și 0-0 cu Senegal. În „optimi”, a pierdut în fața Marocului, 1-2, deși a deschis scorul.

Mario Marinică, selecționerul român al naționalei din Zimbabwe Foto: Instagram Mario Marinică, selecționerul român al naționalei din Zimbabwe Foto: Instagram
Mario Marinică, selecționerul român al naționalei din Zimbabwe Foto: Instagram

Marinică, fost la academiile de juniori ale lui Arsenal și Crystal Palace, a lucrat în trecut la FC Argeș, Gloria Buzău și Rapid. Și-a luat licența Pro în 2007, la federația irlandeză.

Între februarie și octombrie 2024, a fost selecționerul Liberiei.

7 jucători din Liga 1 la CAN 2025

  • Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)
Ngezana (prim-plan), la naționala sud-africană, duel cu nigerianul Iwobi (Fulham, ex-Arsenal și Everton) Foto: Imago Ngezana (prim-plan), la naționala sud-africană, duel cu nigerianul Iwobi (Fulham, ex-Arsenal și Everton) Foto: Imago
Ngezana (prim-plan), la naționala sud-africană, duel cu nigerianul Iwobi (Fulham, ex-Arsenal și Everton) Foto: Imago
  • Devis Epassy (Camerun/Dinamo)
  • Baba Alhassan (Uganda/FCSB)
  • Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)
  • David Kiki (Benin/FCSB)
  • Yohan Roche (Benin/Petrolul)
  • Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

Cele mai mari premii: câștigătoarea ia 7 milioane

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu trei milioane mai mult decât Cote d’Ivoire (2023) și cu cinci peste Senegal (2021).

  • Campioana: 7 milioane $
  • Finalista: 4 milioane $
  • Semifinale: 2,5 milioane $
  • „Sferturi”: 1,3 milioane $
  • „Optimi”: 800.000 $
  • Locul 3 în grupă: 700.000 $
  • Locul 4 în grupă: 500.000 $

VEDETE CAN 2025: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc, PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Cote d’Ivoire/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Naționala ivoriană, apariție spectaculoasă

Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)

Galerie foto (20 imagini)

Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
+20 Foto
ECHIPA STARURILOR: E. Mendy (Senegal/Al-Ahli) - A. Hakimi (Maroc/PSG), E. N’dicka (Cote d’Ivoire/Roma), K. Koulibaly (Senegal/Al-Hilal), R. Air-Nouri (Algeria/Manchester City) - R. Mahrez (Algeria/Al-Ahli), P.M. Sarr (Senegal/Tottenham), C. Baleba (Camerun/Brighton), S. Mane (Senegal/Al-Nassr) - Salah (Egipt/Liverpool), V. Osimhen (Nigeria/Galatasaray)

Nigeria, la sosirea în Maroc

Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)

Galerie foto (15 imagini)

Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
+15 Foto
ANTRENORI IMPORTANȚI CAN 2025: Walid Regragui (Maroc), Hugo Broos (Africa de Sud/belgian), Vladimir Petkovic (Algeria/bosniac)

ORAȘE (STADIOANE): Rabat („Prince Moulay Abdullah”: 68.700 de locuri; „Moulay Hassan”: 22.000; „Rabat Olympic”: 21.000; „Al-Medina”: 18.000), Tanger („Grand”: 75.600), Agadir („Adrar”: 45:000), Casablanca („Mohamed V”: 45.000), Fes („Fez Stadium”: 45.000), Marrakesh („Marrakesh Stadium”: 45.000)

Senegal, gata de CAN

Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)

Galerie foto (5 imagini)

Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
+5 Foto
Cele 6 grupe ale Cupei Africii 2025

  • A: Maroc, Mali, Zambia, Comore.
  • B: Egipt, Africa de Sud, Angola, Zimbabwe.
  • C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania.
  • D: Senegal, RD Congo, Benin, Botswana.
  • E: Algeria, Burkina Faso, Guineea Ecuatorială, Sudan. 
  • F: Cote d’Ivoire, Camerun, Gabon, Mozambic.

Mali, înainte de start

Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)

Galerie foto (8 imagini)

Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
+8 Foto
Se califică în optimile de finală primele două echipe din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri 3.

Finala se joacă pe 18 ianuarie, la Rabat, pe stadionul „Prince Moulay Abdellah”.

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
liga 1 fotbal maroc cupa africii pe natiuni ROMAN CAN 2025
12:38
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
14:15
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
13:18
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după  postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
13:45
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Coman, salariu record la FCSB?  Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Stranieri
21.12
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Citește mai mult
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Campionate
21.12
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Citește mai mult
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
21.12
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
21.12
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

