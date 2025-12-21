Cupa Africii pe Națiuni are loc în Maroc între 21 decembrie și 18 ianuarie. Meciul de deschidere, între naționala gazdă și Comore (sâmbătă, ora 21:00).

A 35-a ediție a turneului african are cele mai mari staruri, reunite de la cluburile de top ale fotbalului mondial.

De ce au fost proteste înaintea competiției, câți jucători sunt din Liga 1, ce român ne reprezintă, care sunt premiile-record la CAN 2025. Și principala favorită pentru a-i lua trofeul Coastei de Fildeș, cucerit în 2023.

Cupa Africii pe Națiuni, la start. Marele turneu continental începe sâmbătă seară și durează 29 de zile, până pe 18 ianuarie.

Infantino a mutat CAN din vară în decembrie-ianuarie

Ar fi trebuit să se desfășoare vara trecută, dar Gianni Infantino și-a impus programul.

Președintele FIFA a vrut Mondialul Cluburilor XXL în iunie-iulie și a mutat competiția africană în decembrie-ianuarie, cât să nu afecteze Liga Campionilor și Europa League marca UEFA.

În premieră, CAN va prinde și sărbătoarea Crăciunului, și Anul Nou.

68 de ani au trecut de la prima ediție a Cupei Africii, care a avut loc în 1957. Acesta este al 35-lea turneu final

Investiții masive în Maroc. „Bijuteria” de 75 de milioane. Au ieșit oamenii în stradă!

Marocul organizează această competiție, a investit sute de milioane de dolari în infrastructură. Inclusiv 75 de milioane pentru noua arenă, „bijuteria” de la Rabat:

Prince Moulay Abdellah Stadium, 68.700 de locuri, inaugurat pe 5 septembrie 2025.

Marele stadion al Marocului Foto: Imago

După CAN 2025, regatul marocan va găzdui și Mondialul din 2030. „Centenarul” CM va porni în America de Sud (Argentina-Paraguay-Uruguay), apoi se va muta în Maroc, Portugalia și Spania.

Dar la Rabat și în alte orașe, oamenii au ieșit în stradă, înfuriați de investițiile pentru fotbal și contestând autoritățile. „«Generația Z» a declanșat un val de proteste din octombrie”, a atras atenția L’Equipe. Pentru o parte importantă a locuitorilor țării, viața nu e ușoară.

24 de echipe are CAN 2025, a patra ediție a turneului cu atât de multe participante. Se vor juca 52 de meciuri

Maroc vrea trofeul după 50 de ani

Într-o perioadă în care e imaginea fotbalului continental, semifinalistă la CM 2022 și campioana lumii U20 în octombrie 2025, cu Achraf Hakimi (căpitanul naționalei și apărătorul lui PSG) ales „Balonul de Aur” al Africii în acest an, Marocul vrea să cucerească iar CAN.

Hakimi, jucătorul anului în Africa Foto: Imago

A reușit o singură dată să câștige acest trofeu și au trecut 50 de ani de la precedentul triumf: în 1976, în Etiopia!

„Leii din Atlas” vor să le ia cupa „elefanților” ivorieni. În 2023, Coasta de Fildeș a terminat pe locul 3 în grupe, dar și-a revenit formidabil și nu s-a mai oprit până în finală.

Un român la Cupa Africii 2025

Mario Marinică, 61 de ani, va reprezenta România la această ediție a Cupei Africii. El a fost numit pe 4 noiembrie 2025 selecționerul naționalei Zimbabwe.

Antrenorul participă a doua oară la CAN, după turneul final din 2021. Atunci, era pe banca Malawi. A calificat-o în premieră dincolo de faza grupelor, după 0-1 cu Guineea, 2-1 cu Zimbabwe și 0-0 cu Senegal. În „optimi”, a pierdut în fața Marocului, 1-2, deși a deschis scorul.

Mario Marinică, selecționerul român al naționalei din Zimbabwe Foto: Instagram

Marinică, fost la academiile de juniori ale lui Arsenal și Crystal Palace, a lucrat în trecut la FC Argeș, Gloria Buzău și Rapid. Și-a luat licența Pro în 2007, la federația irlandeză.

Între februarie și octombrie 2024, a fost selecționerul Liberiei.

7 jucători din Liga 1 la CAN 2025

Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)

Ngezana (prim-plan), la naționala sud-africană, duel cu nigerianul Iwobi (Fulham, ex-Arsenal și Everton) Foto: Imago

Devis Epassy (Camerun/Dinamo)

Baba Alhassan (Uganda/FCSB)

Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)

David Kiki (Benin/FCSB)

Yohan Roche (Benin/Petrolul)

Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

Cele mai mari premii: câștigătoarea ia 7 milioane

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu trei milioane mai mult decât Cote d’Ivoire (2023) și cu cinci peste Senegal (2021).

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆🚨



🔴 CAF President, Dr. Patrice Motsepe CONFIRMS that the AFCON prize money has been increased to $𝟏𝟎 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 this year.



🔴 A new HIGH in African Football - UNBELIEVABLE 👏🏽👏🏽👏🏽#AFCON2025 #AFCON #BafanaBafana pic.twitter.com/ga9y8WPBbW — Karabo Selebalo Phasha (@TheeSportsGuy01) December 20, 2025

Campioana: 7 milioane $

Finalista: 4 milioane $

Semifinale: 2,5 milioane $

„Sferturi”: 1,3 milioane $

„Optimi”: 800.000 $

Locul 3 în grupă: 700.000 $

Locul 4 în grupă: 500.000 $

VEDETE CAN 2025: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc, PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Cote d’Ivoire/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Naționala ivoriană, apariție spectaculoasă

ECHIPA STARURILOR: E. Mendy (Senegal/Al-Ahli) - A. Hakimi (Maroc/PSG), E. N’dicka (Cote d’Ivoire/Roma), K. Koulibaly (Senegal/Al-Hilal), R. Air-Nouri (Algeria/Manchester City) - R. Mahrez (Algeria/Al-Ahli), P.M. Sarr (Senegal/Tottenham), C. Baleba (Camerun/Brighton), S. Mane (Senegal/Al-Nassr) - Salah (Egipt/Liverpool), V. Osimhen (Nigeria/Galatasaray)

Nigeria, la sosirea în Maroc

ANTRENORI IMPORTANȚI CAN 2025: Walid Regragui (Maroc), Hugo Broos (Africa de Sud/belgian), Vladimir Petkovic (Algeria/bosniac)

ORAȘE (STADIOANE): Rabat („Prince Moulay Abdullah”: 68.700 de locuri; „Moulay Hassan”: 22.000; „Rabat Olympic”: 21.000; „Al-Medina”: 18.000), Tanger („Grand”: 75.600), Agadir („Adrar”: 45:000), Casablanca („Mohamed V”: 45.000), Fes („Fez Stadium”: 45.000), Marrakesh („Marrakesh Stadium”: 45.000)

Senegal, gata de CAN

Cele 6 grupe ale Cupei Africii 2025

A: Maroc, Mali, Zambia, Comore.

B: Egipt, Africa de Sud, Angola, Zimbabwe.

C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania.

D: Senegal, RD Congo, Benin, Botswana.

E: Algeria, Burkina Faso, Guineea Ecuatorială, Sudan.

F: Cote d’Ivoire, Camerun, Gabon, Mozambic.

Mali, înainte de start

Se califică în optimile de finală primele două echipe din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri 3.

🗓️ AFCON 2025 Fixtures 🇲🇦



The AFCON 2025 match schedule is here!



👉 Save this post so you don’t miss a single game and stay locked in throughout the tournament.



Africa’s biggest football show is almost here! 🌍🔥#AFCON2025 #AfricanFootball #AFCONwithMicky pic.twitter.com/qLoTWN26cS — Micky Jnr (@MickyJnr__) December 14, 2025

Finala se joacă pe 18 ianuarie, la Rabat, pe stadionul „Prince Moulay Abdellah”.

