Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc +8 foto
Campionate

Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 10:39
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 10:39
  • Cupa Africii 2025 începe astăzi, cu meciul dintre Maroc și Comoros, programat de la 21:00.
  • Mai multe naționale au ajuns în țara gazdă și au impresionat prin ținutele tradiționale africane în care au apărut.

Competiția care a debutat în 1957 continuă acum cu o nouă ediție, în plin sezon competițional, fiind găzduită de Maroc, națională care a luat locul 4 la CM 2022.

Jucătorii naționalelor africane au apărut în porturi tradiționale în Maroc

Mai multe naționale au ajuns în acest zile în Maroc, pentru noua ediție a Cupei Africii.

Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)

Galerie foto (8 imagini)

Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Mali, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
+8 Foto
labels.photo-gallery

Printre acestea, reprezentative precum Nigeria, Coasta de Fildeș, Benin, Mali sau Burkina Faso s-au afișat în porturi tradiționale africane.

Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)

Galerie foto (5 imagini)

Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Senegal, înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Una dintre cele mai spectaculoase ținute a fost cea a naționalei din Coasta de Fildeș, campioana en-titre din 2023.

Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)

Galerie foto (20 imagini)

Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Coasta de Fildeș, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
+20 Foto
labels.photo-gallery

După ce a câștigat Fifa Arab Cup în urmă cu câteva zile, scor 3-2 în finală cu Iordania, Maroc va găzdui acum competiția de pe continentul african, fiind printre principalele favorite la câștigarea turneului.

Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)

Galerie foto (15 imagini)

Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram) Nigeria, apariție spectaculoasă înainte de Cupa Africii 2025 (foto: Instagram)
+15 Foto
labels.photo-gallery

Cupa Africii, așa cum o știam, e istorie  Schimbare majoră pentru revitalizarea fotbalului de pe continentul african + Competiție nouă!
Campionate
09:47
Cupa Africii, așa cum o știam, e istorie Schimbare majoră pentru revitalizarea fotbalului de pe continentul african + Competiție nouă!
Citește mai mult
Cupa Africii, așa cum o știam, e istorie  Schimbare majoră pentru revitalizarea fotbalului de pe continentul african + Competiție nouă!
coasta de fildes maroc cupa africii pe natiuni porturi traditionale
