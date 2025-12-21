Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc

Cupa Africii 2025 începe astăzi, cu meciul dintre Maroc și Comoros, programat de la 21:00.

Mai multe naționale au ajuns în țara gazdă și au impresionat prin ținutele tradiționale africane în care au apărut.

Competiția care a debutat în 1957 continuă acum cu o nouă ediție, în plin sezon competițional, fiind găzduită de Maroc, națională care a luat locul 4 la CM 2022.

Jucătorii naționalelor africane au apărut în porturi tradiționale în Maroc

Mai multe naționale au ajuns în acest zile în Maroc, pentru noua ediție a Cupei Africii.

Printre acestea, reprezentative precum Nigeria, Coasta de Fildeș, Benin, Mali sau Burkina Faso s-au afișat în porturi tradiționale africane.

Una dintre cele mai spectaculoase ținute a fost cea a naționalei din Coasta de Fildeș, campioana en-titre din 2023.

După ce a câștigat Fifa Arab Cup în urmă cu câteva zile, scor 3-2 în finală cu Iordania, Maroc va găzdui acum competiția de pe continentul african, fiind printre principalele favorite la câștigarea turneului.

