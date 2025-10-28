Cupa României, etapa #1 FC Dinamo se impune împotriva lui CS Dinamo + CFR Cluj a defilat în Gruia 

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3.Echipa lui Zeljko Kopic câștigă „duelul câinilor” din prima etapă a grupelor.

CSM Slatina - CFR Cluj 0-4. „Feroviarii” au debutat în Cupa României cu o victorie categorică.

Sporting Liești - Oțelul 3-3. Gazdele obțin un punct cu un gol marcat în minutul 90+4.

Toate partidele pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Faza grupelor Cupei începe astăzi, cu partida dintre Sporting Liești, formație de Liga 3, și Oțelul Galați, urmat apoi de o înfruntarea din Csikszereda și Sepsi.

De la 18:30, CFR va juca pe teren propriu cu Slatina, deși meciul trebuia să aibă loc în deplasare, iar seara se încheie cu un duel nemaivăzut, CS Dinamo - FC Dinamo.

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3

Au marcat: Cocoș '72 / Caragea '9 '18, Musi '90

CS Dinamo: Moldovan - Uleia, Pașcalău, Anghel, Georgescu, Demici - Zaharia, Bobaru, Matei, Mălăele - Morar

Moldovan - Uleia, Pașcalău, Anghel, Georgescu, Demici - Zaharia, Bobaru, Matei, Mălăele - Morar Rezerve: Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache

Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache Antrenor: Florin Bratu

Florin Bratu FC Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Bordușanu - Milanov, Kyriakou, Cîrjan - Soro, Pop, Caragea

Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Bordușanu - Milanov, Kyriakou, Cîrjan - Soro, Pop, Caragea Rezerve: Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean

Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion: „Arcul de Triumf”, București

CSM Slatina - CFR Cluj 0-4

A marcat: Korenica '23, Badamosi '35, Păun '59, Ilie '75

Arbitru: Ene Mihai Laurențiu, A1: Marin Nicusor, A2: Bobe Ionuţ Marius

Ene Mihai Laurențiu, A1: Marin Nicusor, A2: Bobe Ionuţ Marius Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj

Csikszereda - Sepsi 0-0

Sporting Liești - Oțelul 3-3

Au marcat: Voinea '36, Costea '51 '90+4 / Ciobanu '5, Nuno Pedro '60, Andrezinho '64

