Naționala Bosniei a publicat lotul de 24 de jucători convocați de selecționerul Sergej Barbarez pentru meciurile decisive cu România și Austria din finalul campaniei de calificare la CM 2026.

Meciul Bosnia - România se va disputa sâmbătă, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica, în direct la Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro

Pe 15 noiembrie, Bosnia va găzdui România pe stadionul Bilino Polje din Zenica, într-o atmosferă ce se anunță incandescentă, iar trei zile mai târziu va merge la Viena, pe Ernst-Happel Stadion, pentru confruntarea cu Austria.

Bosnia a anunțat lotul pentru partidele decisive cu România și Austria

Înaintea ultimelor două etape, Austria este pe locul 1 în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia (13) și România (10). Prima se califică direct, iar locul secund dă baraje.

Confruntat cu mari probleme în cele două flancuri ale defensivei, selecționerul Sergej Barbarez a apelat la doi jucători reveniți după perioade lungi de accidentări: Arjan Malić (Sturm Graz) și Sead Kolašinac (Atalanta).

Probleme în flancurile apărării

Sergej Barbarez nu poate conta pe fundașul stânga Nihad Mujakic (Eyüpspor), suspendat cu România pentru cumul de cartonașe galbene, iar fundașul dreapta Amar Dedic (Benfica), este incert după leziunea musculară suferită în meciul cu Newcastle din Europa League.

Cum Kolašinac, accidentat la ligamentele genunchiului stâng în aprilie 2025, nu a jucat încă la Atalanta după ce a revenit la antrenamente, Barbarez a convocat un fundaș stânga debutant: Emir Karić (28 de ani), de la Sturm Graz. Acesta a jucat pentru naționala Austriei U21.

Mijlocaș convocat după doi ani de absență de la națională

Ivan Sunjic, mijlocaș central la Pafos, este și el suspendat cu România, după ce a primit al doilea cartonaș galben în confruntarea cu Cipru (2-2).

Pentru a rezolva problemele din linia mediană, selecționerul Bosniei l-a readus la națională pe Amir Hadžiahmetović, mijlocaș defensiv la Hull City, liga a doua din Anglia. Acesta nu a mai jucat de doi ani pentru reprezentativă.

Din lotul Bosniei lipsește în continuare atacantul Ermedin Demirovic, de la VfB Stuttgart, indisponibil după ce a suferit la începutul lunii octombrie o fractură de metatarsian.

Atacul Bosniei va fi condus de starul Edin Džeko (39 de ani). Vârful Fiorentinei are 71 de goluri marcate în cele 144 de selecții pentru reprezentativa țării sale.

Barbarez: „Avem șansa să realizăm ceva mare”

„Avem șansa să realizăm ceva mare, o șansă pe care ne-am creat-o și am meritat-o”, a declarat Sergej Barbarez, pentru siteul federației din Bosnia, subliniind importanța moralului și a încrederii în grup înaintea partidelor decisive cu România și Austria.

„Ne aşteaptă meciuri importante, care vor aduce epilogul final al acestor calificări. Suntem foarte motivaţi înainte de reunire şi de partidele care ne pot aduce atât de multe. Avem şansa să realizăm ceva mare, o şansă pe care ne-am creat-o şi am meritat-o.

Ne bucură revenirea lui Sead Kolašinac după o pauză mai lungă pe care a avut-o. Cred că va fi pregătit, pentru că este un jucător foarte important pentru echipa noastră.

De asemenea, după accidentare se întoarce și Arjan Malić, care a arătat deja că ne putem baza şi pe el, iar noi am decis să-l readucem la națională și pe Amir Hadžiahmetović.

În plus, avem și un debutant, Emir Karić, pe care l-am urmărit o perioadă mai lungă de timp.

Per total, mă aştept ca cei 24 de jucători să îşi facă treaba cât mai bine, iar eu sunt sigur că şi ei aşteaptă aceste meciuri importante cu România şi Austria cu mari ambiţii și cu încredere”.

Lotul Bosniei pentru meciurile cu România și Austria

Portari

Nikola Vasilj (FC St. Pauli)

(FC St. Pauli) Martin Zlomislić (HNK Rijeka)

(HNK Rijeka) Osman Hadžikić (Slaven Belupo) – debutant

Fundași

Sead Kolašinac (Atalanta)

(Atalanta) Emir Karić (Sturm Graz) – debutant

(Sturm Graz) – Amar Dedić (SL Benfica)

(SL Benfica) Arjan Malić (Sturm Graz)

(Sturm Graz) Nihad Mujakić (Eyüpspor)

(Eyüpspor) Tarik Muharemović (US Sassuolo)

(US Sassuolo) Nikola Katić (FC Schalke 04)

(FC Schalke 04) Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria)

(UC Sampdoria) Stjepan Radeljić (HNK Rijeka)

Mijlocași

Benjamin Tahirović (Brøndby IF)

(Brøndby IF) Ivan Bašić (FC Astana)

(FC Astana) Dženis Burnić (Karlsruher SC)

(Karlsruher SC) Armin Gigović (BSC Young Boys)

(BSC Young Boys) Amar Memić (Viktoria Plzeň)

(Viktoria Plzeň) Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg)

(Red Bull Salzburg) Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)

(PSV Eindhoven) Amir Hadžiahmetović (Hull City)

(Hull City) Ivan Šunjić (Pafos FC)

Atacanți

Samed Baždar (Real Zaragoza)

(Real Zaragoza) Edin Džeko (ACF Fiorentina)

(ACF Fiorentina) Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)

Rezerve: Luka Menalo (HNK Rijeka), Adrian Leon Barišić (FC Basel 1893), Ifet Dakovac (Akron Togliatti), Dino Beširović (AIK), Dario Šarić (Antalyaspor), Nail Omerović (NK Osijek), Riad Bajić (AEK Larnaca).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

