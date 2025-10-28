Cu ei ne batem Bosnia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Probleme mari: Barbarez, nevoit să improvizeze
Nationala

Cu ei ne batem Bosnia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Probleme mari: Barbarez, nevoit să improvizeze

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 09:44
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 09:44
  • Naționala Bosniei a publicat lotul de 24 de jucători convocați de selecționerul Sergej Barbarez pentru meciurile decisive cu România și Austria din finalul campaniei de calificare la CM 2026.
  • Meciul Bosnia - România se va disputa sâmbătă, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica, în direct la Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro

Pe 15 noiembrie, Bosnia va găzdui România pe stadionul Bilino Polje din Zenica, într-o atmosferă ce se anunță incandescentă, iar trei zile mai târziu va merge la Viena, pe Ernst-Happel Stadion, pentru confruntarea cu Austria.

„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Citește și
„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Citește mai mult
„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională

Bosnia a anunțat lotul pentru partidele decisive cu România și Austria

Înaintea ultimelor două etape, Austria este pe locul 1 în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia (13) și România (10). Prima se califică direct, iar locul secund dă baraje.

Confruntat cu mari probleme în cele două flancuri ale defensivei, selecționerul Sergej Barbarez a apelat la doi jucători reveniți după perioade lungi de accidentări: Arjan Malić (Sturm Graz) și Sead Kolašinac (Atalanta).

Probleme în flancurile apărării

Sergej Barbarez nu poate conta pe fundașul stânga Nihad Mujakic (Eyüpspor), suspendat cu România pentru cumul de cartonașe galbene, iar fundașul dreapta Amar Dedic (Benfica), este incert după leziunea musculară suferită în meciul cu Newcastle din Europa League.

Cum Kolašinac, accidentat la ligamentele genunchiului stâng în aprilie 2025, nu a jucat încă la Atalanta după ce a revenit la antrenamente, Barbarez a convocat un fundaș stânga debutant: Emir Karić (28 de ani), de la Sturm Graz. Acesta a jucat pentru naționala Austriei U21.

Mijlocaș convocat după doi ani de absență de la națională

Ivan Sunjic, mijlocaș central la Pafos, este și el suspendat cu România, după ce a primit al doilea cartonaș galben în confruntarea cu Cipru (2-2).

Pentru a rezolva problemele din linia mediană, selecționerul Bosniei l-a readus la națională pe Amir Hadžiahmetović, mijlocaș defensiv la Hull City, liga a doua din Anglia. Acesta nu a mai jucat de doi ani pentru reprezentativă.

Din lotul Bosniei lipsește în continuare atacantul Ermedin Demirovic, de la VfB Stuttgart, indisponibil după ce a suferit la începutul lunii octombrie o fractură de metatarsian.

Atacul Bosniei va fi condus de starul Edin Džeko (39 de ani). Vârful Fiorentinei are 71 de goluri marcate în cele 144 de selecții pentru reprezentativa țării sale.

Barbarez: „Avem șansa să realizăm ceva mare”

„Avem șansa să realizăm ceva mare, o șansă pe care ne-am creat-o și am meritat-o”, a declarat Sergej Barbarez, pentru siteul federației din Bosnia, subliniind importanța moralului și a încrederii în grup înaintea partidelor decisive cu România și Austria.

„Ne aşteaptă meciuri importante, care vor aduce epilogul final al acestor calificări. Suntem foarte motivaţi înainte de reunire şi de partidele care ne pot aduce atât de multe. Avem şansa să realizăm ceva mare, o şansă pe care ne-am creat-o şi am meritat-o.

Ne bucură revenirea lui Sead Kolašinac după o pauză mai lungă pe care a avut-o. Cred că va fi pregătit, pentru că este un jucător foarte important pentru echipa noastră.

De asemenea, după accidentare se întoarce și Arjan Malić, care a arătat deja că ne putem baza şi pe el, iar noi am decis să-l readucem la națională și pe Amir Hadžiahmetović.

În plus, avem și un debutant, Emir Karić, pe care l-am urmărit o perioadă mai lungă de timp.

Per total, mă aştept ca cei 24 de jucători să îşi facă treaba cât mai bine, iar eu sunt sigur că şi ei aşteaptă aceste meciuri importante cu România şi Austria cu mari ambiţii și cu încredere”.

Lotul Bosniei pentru meciurile cu România și Austria

Portari

  • Nikola Vasilj (FC St. Pauli)
  • Martin Zlomislić (HNK Rijeka)
  • Osman Hadžikić (Slaven Belupo) – debutant

Fundași

  • Sead Kolašinac (Atalanta)
  • Emir Karić (Sturm Graz) – debutant
  • Amar Dedić (SL Benfica)
  • Arjan Malić (Sturm Graz)
  • Nihad Mujakić (Eyüpspor)
  • Tarik Muharemović (US Sassuolo)
  • Nikola Katić (FC Schalke 04)
  • Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria)
  • Stjepan Radeljić (HNK Rijeka)

Mijlocași

  • Benjamin Tahirović (Brøndby IF)
  • Ivan Bašić (FC Astana)
  • Dženis Burnić (Karlsruher SC)
  • Armin Gigović (BSC Young Boys)
  • Amar Memić (Viktoria Plzeň)
  • Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg)
  • Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)
  • Amir Hadžiahmetović (Hull City)
  • Ivan Šunjić (Pafos FC)

Atacanți

  • Samed Baždar (Real Zaragoza)
  • Edin Džeko (ACF Fiorentina)
  • Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)

Rezerve: Luka Menalo (HNK Rijeka), Adrian Leon Barišić (FC Basel 1893), Ifet Dakovac (Akron Togliatti), Dino Beširović (AIK), Dario Šarić (Antalyaspor), Nail Omerović (NK Osijek), Riad Bajić (AEK Larnaca).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește și
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește și
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
echipa nationala a romaniei romania bosnia preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Citește mai mult
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Citește mai mult
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Citește mai mult
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
14:34
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Top stiri din sport
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share