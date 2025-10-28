Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Cristian Manea (28 de ani), fundașul lateral al giuleștenilor, a vorbit despre victoria care îi ține pe bucureșteni la egalitate cu liderul Botoșani.

Cristian Manea a marcat, în minutul 30, al treilea gol al „vișiniilor”.

Pentru Rapid au mai marcat Petrila, Rareș Pop și Alex Dobre, iar pentru oaspeți a înscris Renato Espinosa.

Rapid - Unirea Slobozia 4-1 . Cristian Manea: „Noi și Botoșani suntem cele mai în formă”

„Cred că am intrat bine în meci, am fost foarte motivați. Mister ne-a spus că trebuie să începem partida foarte agresiv, pentru că Slobozia a arătat că poate face surprize cu multe echipe.

Dacă nu mă înșel, cred că i-a bătut și pe FCSB. Sunt bucuros că am reușit să legăm patru victorii și sper să nu ne oprim aici.

E un campionat foarte echilibrat și, dacă nu tratezi meciul sută la sută și nu ești concentrat sau dacă subestimezi adversarul, sunt multe echipe care te pot încurca

Dacă suntem acolo sus, noi și Botoșani suntem cele mai în formă”, a declarat Manea.

Cristian Manea a înscris al doilea său gol în sezonul 2025-2026. Etapa trecută a marcat cu Dinamo în partida încheiată

„Am avut și șansa să fiu acolo, trec printr-o perioadă bună și sper să o țin tot așa”

Cristian Manea: „Ne concentrăm pe Cupă, pentru că avem o șansă bună să ajungem în Europa”

După acest meci, giuleștenii vor avea de jucat cu CSC Dumbrăvița, pe 30 octombrie, în Cupa României.

Apoi, luni vor juca din nou în campionat, împotriva Universității Craiova.

Este o săptămână dificilă, ne-a spus și mister. Am luat-o pas cu pas, am fost focusați în seara asta pe meciul acesta, acum ne concentrăm pentru Cupă, pentru că din Cupă avem o șansă foarte bună să ajungem în Europa Cristian Manea

Rapid a primit doar 10 goluri în acest sezon, fiind echipa cu cea mai solidă apărare, urmată de Botoșani, care a încasat 11 goluri.

„Este bine că avem cea mai bună apărare, pentru că, din experiența mea, cea mai bună apărare are șanse mai mari să câștige ceva”.

Întrebat dacă își dorește ca forma bună din această perioadă să îi aducă și o convocare la echipa națională, Manea a declarat:

Normal, am spus-o, pentru mine e o onoare, o mândrie să port tricoul echipei naționale și mă face mândru să joc pentru România și să îi fac mândri pe suporteri.

VIDEO: Supergolul marcat de Petrila

Cristian Manea: „Se pot întâmpla multe”

În acest moment, pe pozițiile de play-off se află Botoșani, Rapid, U Craiova, Dinamo, FC Argeș și Oțelul Galați. Campioana FCSB, ocupă locul 10, iar vicecampioana CFR se află pe locul 13.

Întrebat dacă rivalele pot rata play-off-ul, Manea a declarat:

„ Este greu de crezut, sunt două echipe bune, au un lot foarte bun. Mai bine vorbim când mai sunt două etape din sezonul regulat.

Este un campionat foarte lung și cred că se pot întâmpla multe până la final. Nu cred că trebuie să tragem concluzii de acum”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport