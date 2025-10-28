„Avem o șansă să ajungem în Europa” Cristian Manea, după victoria cu Unirea Slobozia: „Noi și Botoșani suntem cele mai în formă” +17 foto
Cristi Manea. Foto: Sportpictures
Superliga

„Avem o șansă să ajungem în Europa” Cristian Manea, după victoria cu Unirea Slobozia: „Noi și Botoșani suntem cele mai în formă”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 09:47
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 09:47
  • Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Cristian Manea (28 de ani), fundașul lateral al giuleștenilor, a vorbit despre victoria care îi ține pe bucureșteni la egalitate cu liderul Botoșani.

Cristian Manea a marcat, în minutul 30, al treilea gol al „vișiniilor”.

Pentru Rapid au mai marcat Petrila, Rareș Pop și Alex Dobre, iar pentru oaspeți a înscris Renato Espinosa.

Scandal cu ultrașii în Liga 1! Boicotează meciul din Cupă din cauza prețurilor exagerate la bilete: „Sfidător și inacceptabil să coste atât”
Citește și
Scandal cu ultrașii în Liga 1! Boicotează meciul din Cupă din cauza prețurilor exagerate la bilete: „Sfidător și inacceptabil să coste atât”
Citește mai mult
Scandal cu ultrașii în Liga 1! Boicotează meciul din Cupă din cauza prețurilor exagerate la bilete: „Sfidător și inacceptabil să coste atât”

Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Cristian Manea: „Noi și Botoșani suntem cele mai în formă”

„Cred că am intrat bine în meci, am fost foarte motivați. Mister ne-a spus că trebuie să începem partida foarte agresiv, pentru că Slobozia a arătat că poate face surprize cu multe echipe.

Dacă nu mă înșel, cred că i-a bătut și pe FCSB. Sunt bucuros că am reușit să legăm patru victorii și sper să nu ne oprim aici.

E un campionat foarte echilibrat și, dacă nu tratezi meciul sută la sută și nu ești concentrat sau dacă subestimezi adversarul, sunt multe echipe care te pot încurca

Dacă suntem acolo sus, noi și Botoșani suntem cele mai în formă”, a declarat Manea.

Rapid - Unirea Slobozia
Rapid - Unirea Slobozia

Galerie foto (17 imagini)

Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia Rapid - Unirea Slobozia
+17 Foto
labels.photo-gallery

Cristian Manea a înscris al doilea său gol în sezonul 2025-2026. Etapa trecută a marcat cu Dinamo în partida încheiată

Am avut și șansa să fiu acolo, trec printr-o perioadă bună și sper să o țin tot așa

Cristian Manea: „Ne concentrăm pe Cupă, pentru că avem o șansă bună să ajungem în Europa”

După acest meci, giuleștenii vor avea de jucat cu CSC Dumbrăvița, pe 30 octombrie, în Cupa României.

Apoi, luni vor juca din nou în campionat, împotriva Universității Craiova.

Este o săptămână dificilă, ne-a spus și mister. Am luat-o pas cu pas, am fost focusați în seara asta pe meciul acesta, acum ne concentrăm pentru Cupă, pentru că din Cupă avem o șansă foarte bună să ajungem în Europa Cristian Manea

Rapid a primit doar 10 goluri în acest sezon, fiind echipa cu cea mai solidă apărare, urmată de Botoșani, care a încasat 11 goluri.

„Este bine că avem cea mai bună apărare, pentru că, din experiența mea, cea mai bună apărare are șanse mai mari să câștige ceva”.

Întrebat dacă își dorește ca forma bună din această perioadă să îi aducă și o convocare la echipa națională, Manea a declarat:

Normal, am spus-o, pentru mine e o onoare, o mândrie să port tricoul echipei naționale și mă face mândru să joc pentru România și să îi fac mândri pe suporteri.

VIDEO: Supergolul marcat de Petrila

Cristian Manea: „Se pot întâmpla multe”

În acest moment, pe pozițiile de play-off se află Botoșani, Rapid, U Craiova, Dinamo, FC Argeș și Oțelul Galați. Campioana FCSB, ocupă locul 10, iar vicecampioana CFR se află pe locul 13.

Întrebat dacă rivalele pot rata play-off-ul, Manea a declarat:

Este greu de crezut, sunt două echipe bune, au un lot foarte bun. Mai bine vorbim când mai sunt două etape din sezonul regulat.

Este un campionat foarte lung și cred că se pot întâmpla multe până la final. Nu cred că trebuie să tragem concluzii de acum”.

Citește și

Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Rapid -  Slobozia 4-1 Giuleștenii lasă Craiova în urmă! Cum arată clasamentul
Superliga
22:28
Rapid - Slobozia 4-1 Giuleștenii lasă Craiova în urmă! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
Rapid -  Slobozia 4-1 Giuleștenii lasă Craiova în urmă! Cum arată clasamentul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
liga 1 Unirea Slobozia rapid cristi manea
Știrile zilei din sport
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Citește mai mult
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Citește mai mult
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Citește mai mult
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
14:34
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Top stiri din sport
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share