Cupa României, Etapa #2 Universitatea Craiova s-a distrat la Ploiești + CFR Cluj, ținută în șah de Metaloglobus

- Universitatea Craiova a învins Petrolul Ploiești, scor 4-0, în ultimul meci al etapei #2 din Cupa României.
- Tot azi, Metaloglobus și CFR Cluj au remizat, 2-2. Același scor s-a înregistrat și în disputa Sepsi - U Cluj.
Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4
- Au marcat: Romanchuk (min.10), Etim (min.18), Crețu (min.57), Anzor (min.86)
Echipele de start:
- Petrolul: Bălbărău - Hanca, Guilherme, Onguene, Dumitriu - Doukansy, Boțogan, Tolea, Dulca, Rafinha - Doumtsios
- Rezerve: Krell, Roche, Ricardinho, Mateiu, Jyry, Dongmo, V. Gheorghe, Paraschiv, Chică-Roșă
Antrenor: Eugen Neagoe
- Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Badelj - Teles, Cicâldău, A. Crețu, F. Ștefan - Houri, Etim, Băsceanu
- Rezerve: Lung Jr., Bancu, Screciu, T. Băluță, D. Matei, Anzor, Baiaram, Al Hamlawi, Fălcușan
- Antrenor: Filipe Coelho
- Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș-Mureș). A1: Mihai Marica (Bistrița-Bistrița-Năsăud). A2: Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj). VAR: Popa Cătălin (Piteşti - Argeş). AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa - Călăraşi)
- Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești
Galerie foto (50 imagini)
Metaloglobus - CFR Cluj 2-2
- Au marcat: Huiban (min 17, pen), Pasagic (min.81)/ Sinyan (min.25), Biliboc (min.61)
Echipele de start:
- Metaloglobus : Nedelcovici - Kouadio , G. Dumitru, Caramalău, Pasagic - Abbey, Moreira, Zakir, Liș - Hadzic, Huiban
- Rezerve: Gavrilaș, A. Sârbu, R. Neacșu, Ubbink, Aggoun, Ely Fernandes, A. Gheorghe, M. Tache, Sabater
- Antrenor: Mihai Teja
- CFR Cluj: Vâlceanu - Coco, Sinyan, M. Ilie, Abeid - Fică, T. Keita, Muhar - Șfaiț, L. Munteanu, Cordea
Rezerve: Hindrich, Kun, Malico, Păun, Tchassem, G. Oancea, Doukoure, V. Kun
- Antrenor: Daniel Pancu
- Arbitru: George Găman (Craiova-Dolj). A1: Traian Neacșu (București). A2: Marius Bobe (București). VAR: Sebastian Colțescu (București). AVAR: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea-Vâlcea)
- Stadion: Clinceni - Arena 1, Clinceni
Sepsi OSK - U Cluj 2-2
- Au marcat: Ghimfuș (min. 7), Oroian (min. 16) / Trică (min. 35), Postolachi (min.56)
- Arbitru: Robert Avram (Pitești-Argeș). A1: Florin Neacșu (Câmpulung Muscel-Argeș). A2: Nicușor Marin (Șușeni-Argeș)
- Stadion: Sepsi Arena, Sfântu Gheorghe
Sporting Liești - Metalul Buzău 4-7
- Au marcat: Costea (min. 12, 34), Voinea (min. 38 pen.), Năstase (min. 72) / Dumitru (min. 7, 23), Oprea (min. 18), Șaim-Tudor (min. 45+2), Moldovan (min. 50), Robu (min. 74), Nica (min. 90)
- Arbitru: Mihai Motan (Târgoviște-Dâmbovița). A1: Adrian Noroc (Botoșani-Boroșani). A2: Tamas Biro (Cernat-Covasna)
- Stadion: Comunal, Liești
Clasamentul grupelor Cupei României
Grupa A
- FC Argeș – 6p (5-3)
- CFR 1907 Cluj – 4p (6-2)
- FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
- CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
- Metaloglobus – 1p (4-5)
- CSM Slatina – 0p (1-6)
Grupa B
- U Craiova – 6p (8-1)
- UTA Arad - 4p (4-1)
- FCSB – 3p (3-4)
- Gloria Bistrița – 3p (3-4)
- Petrolul Ploiești – 1p (1-1)
- Sănătatea Cluj – 0p (2-6)
Grupa C
- Oțelul Galați – 4p (5-4)
- Universitatea Cluj – 4p (4-3)
- Metalul Buzău – 3p (8-6)
- Sepsi OSK – 2p (2-2)
- Csikszereda – 1p (1-2)
- Sporting Liești – 1p (7-10)
Grupa D
- Hermannstadt – 6p (4-1)
- Dinamo – 4p (3-1)
- Concordia Chiajna – 3p (3-1)
- Farul Constanța – 2p (1-1)
- FC Botoșani – 1p (2-4)
- CS Dinamo București – 0p (1-6)
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026