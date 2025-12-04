Cupa României, Etapa #2 Universitatea Craiova s-a distrat la Ploiești + CFR Cluj, ținută în șah de Metaloglobus +50 foto
Cupa României FOTO: Sport Pictures
Cupa Romaniei

Cupa României, Etapa #2 Universitatea Craiova s-a distrat la Ploiești + CFR Cluj, ținută în șah de Metaloglobus

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 22:57
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 23:05
  • Universitatea Craiova a învins Petrolul Ploiești, scor 4-0, în ultimul meci al etapei #2 din Cupa României.
  • Tot azi, Metaloglobus și CFR Cluj au remizat, 2-2. Același scor s-a înregistrat și în disputa Sepsi - U Cluj.
Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4

  • Au marcat: Romanchuk (min.10), Etim (min.18), Crețu (min.57), Anzor (min.86)

Echipele de start:

  • Petrolul: Bălbărău - Hanca, Guilherme, Onguene, Dumitriu - Doukansy, Boțogan, Tolea, Dulca, Rafinha - Doumtsios
  • Rezerve: Krell, Roche, Ricardinho, Mateiu, Jyry, Dongmo, V. Gheorghe, Paraschiv, Chică-Roșă
    Antrenor: Eugen Neagoe
  • Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Badelj - Teles, Cicâldău, A. Crețu, F. Ștefan - Houri, Etim, Băsceanu
  • Rezerve: Lung Jr., Bancu, Screciu, T. Băluță, D. Matei, Anzor, Baiaram, Al Hamlawi, Fălcușan
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș-Mureș). A1: Mihai Marica (Bistrița-Bistrița-Năsăud). A2: Tunyogi Ferencz (Zalău - Sălaj). VAR: Popa Cătălin (Piteşti - Argeş). AVAR: Porumbel Valentin (Olteniţa - Călăraşi)
  • Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești
Petrolul - U Craiova FOTO Raed Krishan GOLAZO (16).jpg
Petrolul - U Craiova FOTO Raed Krishan GOLAZO (16).jpg

Galerie foto (50 imagini)

Petrolul - U Craiova FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Petrolul - U Craiova FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Petrolul - U Craiova FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Petrolul - U Craiova FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Petrolul - U Craiova FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Metaloglobus - CFR Cluj 2-2

  • Au marcat: Huiban (min 17, pen), Pasagic (min.81)/ Sinyan (min.25), Biliboc (min.61)

Echipele de start:

  • Metaloglobus : Nedelcovici - Kouadio , G. Dumitru, Caramalău, Pasagic - Abbey, Moreira, Zakir, Liș - Hadzic, Huiban
  • Rezerve: Gavrilaș, A. Sârbu, R. Neacșu, Ubbink, Aggoun, Ely Fernandes, A. Gheorghe, M. Tache, Sabater
  • Antrenor: Mihai Teja
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Coco, Sinyan, M. Ilie, Abeid - Fică, T. Keita, Muhar - Șfaiț, L. Munteanu, Cordea
    Rezerve: Hindrich, Kun, Malico, Păun, Tchassem, G. Oancea, Doukoure, V. Kun
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: George Găman (Craiova-Dolj). A1: Traian Neacșu (București). A2: Marius Bobe (București). VAR: Sebastian Colțescu (București). AVAR: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea-Vâlcea)
  • Stadion: Clinceni - Arena 1, Clinceni

Sepsi OSK - U Cluj 2-2

  • Au marcat: Ghimfuș (min. 7), Oroian (min. 16) / Trică (min. 35), Postolachi (min.56)
  • Arbitru: Robert Avram (Pitești-Argeș). A1: Florin Neacșu (Câmpulung Muscel-Argeș). A2: Nicușor Marin (Șușeni-Argeș)
  • Stadion: Sepsi Arena, Sfântu Gheorghe

Sporting Liești - Metalul Buzău 4-7

  • Au marcat: Costea (min. 12, 34), Voinea (min. 38 pen.), Năstase (min. 72) / Dumitru (min. 7, 23), Oprea (min. 18), Șaim-Tudor (min. 45+2), Moldovan (min. 50), Robu (min. 74), Nica (min. 90)
  • Arbitru: Mihai Motan (Târgoviște-Dâmbovița). A1: Adrian Noroc (Botoșani-Boroșani). A2: Tamas Biro (Cernat-Covasna)
  • Stadion: Comunal, Liești

Echipele de start:

  • Metaloglobus : Nedelcovici - Kouadio , G. Dumitru, Caramalău, Pasagic - Abbey, Moreira, Zakir, Liș - Hadzic, Huiban
  • Rezerve: Gavrilaș, A. Sârbu, R. Neacșu, Ubbink, Aggoun, Ely Fernandes, A. Gheorghe, M. Tache, Sabater
  • Antrenor: Mihai Teja
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Coco, Sinyan, M. Ilie, Abeid - Fică, T. Keita, Muhar - Șfaiț, L. Munteanu, Cordea
    Rezerve: Hindrich, Kun, Malico, Păun, Tchassem, G. Oancea, Doukoure, V. Kun
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: George Găman (Craiova-Dolj). A1: Traian Neacșu (București). A2: Marius Bobe (București). VAR: Sebastian Colțescu (București). AVAR: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea-Vâlcea)
  • Stadion: Clinceni - Arena 1, Clinceni

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 6p (5-3)
  2. CFR 1907 Cluj – 4p (6-2)
  3. FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
  5. Metaloglobus – 1p (4-5)
  6. CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. FCSB – 3p (3-4)
  4. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  5. Petrolul Ploiești – 1p (1-1)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

  1. Oțelul Galați – 4p (5-4)
  2. Universitatea Cluj – 4p (4-3)
  3. Metalul Buzău – 3p (8-6)
  4. Sepsi OSK – 2p (2-2)
  5. Csikszereda – 1p (1-2)
  6. Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1)
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

