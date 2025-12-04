România - Ungaria 29-34. Petra Vamos (25 de ani), extrema maghiarelor, a mărturisit că meciul împotriva „tricolorelor” a avut o încărcătură aparte.

Vamos a povestit că, alături de colege, a analizat ultimul meci al României din prima fază a competiției și găsit punctele slabe ale româncelor.

România a ratat șansa calificării în sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2025 și va lupta pentru locurile 9-12.

Petra Vamos, despre duelul cu România: „Un meci puțin mai important decât toate celelalte”

Întrebată dacă jucătoarele maghiare au avut o motivație suplimentară în meciul cu România, Petra Vamos a răspuns:

„ Pentru fiecare maghiar, un meci ca acesta este puțin mai important decât toate celelalte. Am simțit asta și pe plan intern , dar ceea ce ne-a motivat cu adevărat a fost faptul că acesta era un meci ca o semifinală pentru calificarea în faza următoare”, a spus extrema Ungariei, potrivit nemzetisport.hu.

Handbalistele lui Vladimir Golovin au urmărit partida României contra Danemarcei, 31-39, și au observat punctele slabe ale „tricolorelor”.

Jucătoarea celor de la Metz a dezvăluit că un rol esențial l-a avut pivotul Ungariei, Petra Tovizi.

„Ne-am pregătit pentru acest meci urmărind filmările meciului Danemarca - România. Am vrut să le deschidem apărarea în jurul semicercului, am văzut că pot exista spații din mișcările Petrei Tovizi și, în plus, am încercat să marcăm goluri în spațiile dintre apărătoarele lor.

Totul a funcționat bine. Am ratat câteva aruncări în prima repriză, dar tot ce am discutat a funcționat, în principiu”.

Sunt supărat că am pierdut. Am avut momente bune, dar n-am avut maturitate și am pierdut ușor mingea. Aici s-a făcut diferența, n-am avut răbdarea și echilibrul necesar să finalizăm atacurile și am cedat posesia Ovidiu Mihăilă, selecționer România

Programul României în grupa principală a CM 2025

Ungaria - România 34-29

34-29 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

- Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3

Clasamentul în grupa principală:

Țară Meciuri Puncte (golaveraj) 1. Ungaria 3 6(92:71) 2. Danemarca 2 4 (75:50) 3. România 3 2 (91:100) 4. Elveția 3 2 (71:83) 5. Japonia 3 2 (73:88) 6. Senegal 2 0 (41:51) Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

