Fulham - Manchester City, un supermeci de Premier League cu nouă goluri marcate. Scor final: 4-5 Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 13:16
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 13:16
  • Tony Bloom, 55 de ani, proprietarul și președintele lui Brighton din 2009, faimos jucător de poker britanic, are un sindicat ilegal de pariuri. 
  • Descoperă în rândurile de mai jos totul despre întreaga rețea: cum și unde mizează, pe cine folosește ca paravan.
  • S-a ajuns la un nume important din politica britanică.
  • Ce face federația de fotbal engleză surprinde!

Nimeni implicat direct la o echipă de fotbal nu are voie teoretic să parieze, cu atât mai puțin la competiții din sportul său. Jucători, antrenori, oficiali.

Nume importante, ca Sandro Tonali, exclus zece luni după ce a încălcat regulamentul la Milan și Newcastle, au fost suspendate.

Tony Bloom, proprietarul lui Brighton acuzat la Înalta Curte

Dar patronul unui club-revelație în ultimii ani de Premier League nu doar că mizează, ci conduce din umbră un sindicat ilegal al jocurilor de noroc implicat și în fotbal!

The Times a descoperit întreaga afacere după ce cazul a ajuns la Înalta Curte a Londrei.

În centrul scandalului, Tony Bloom, proprietarul lui Brighton, locul 7 momentan, de trei ori în Top 10 PL în precedentele patru sezoane.

1,5 miliarde de euro
este averea lui Tony Bloom, omul de afaceri care conduce clubul Brighton din 2009 ca patron-președinte

„Șopârla” Bloom și sindicatul secret pariază în „conturi secrete exotice”

Bloom, 55 de ani, născut chiar în Brighton, cel care a propulsat „pescărușii” din liga a treia în Premier, acționar minoritar și la Union Saint-Gilloise (Belgia), Hearts (Scoția) și Melbourne Victory (Australia), dirijează în secret un sindicat al pariurilor estimat la 700 milioane de euro!

Și folosește sindicatul pentru a miza pe fotbal. Aceasta este principala acuzație.

Tony Bloom, cu fularul lui Brighton la gât Foto: Imago Tony Bloom, cu fularul lui Brighton la gât Foto: Imago
Tony Bloom, cu fularul lui Brighton la gât Foto: Imago

Cunoscut drept faimos jucător de poker, antreprenor în industria jocurilor de noroc, supranumit „șopârla”, acesta a fost dat în judecată de un fost angajat al companiei Starlizard, Ryan Dudfield, care pretinde 20 de milioane de euro, câștig realizat datorită lui.

Starlizard e o firmă de consiliere pentru pariuri deținută tot de proprietarul lui Brighton.

Bloom și sindicatul său de peste 100 de membri plasează pariuri din „conturi secrete exotice” aflate în paradisuri fiscale, susține Dudfield.

Paravanul duce la Nigel Farage, politicianul care a declanșat Brexitul

Scandalul atinge și politica britanică: acuzatul l-a folosit ca „balenă”, paravan pentru ascunderea pariurilor, pe George Cottrell, fost șef de cabinet al lui Nigel Farage, membru al parlamentului și liderul partidului de dreapta Reform UK, cel care a declanșat Brexitul, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în 2020.

Sindicatul miza prin intermediul conturilor offshore ale lui Cottrell, condamnat la 8 luni de închisoare în urmă cu opt ani după ce a recunoscut că s-a oferit să ajute traficanți de droguri să spele bani prin „dark web”.

Federația i-a dat permis special să mizeze pe fotbal. Și patronului de la Brentford

Potrivit The Times, Dudfield a mai afirmat că Bloom apela nu doar la Cottrell, ci și la conturi de pariuri ale unor „fotbaliști, sportivi și oameni de afaceri importanți” drept paravan. Cotidianul londonez scrie că fotbaliștii nu ar fi implicați în sindicat.

Ce este straniu: federația engleză de fotbal (FA) i-a acordat din 2014 o permisiune specială pentru a rămâne activ la Starlizard și a paria pe fotbal, a relevat The Times.

Nu e singurul cu acest permis. Beneficiază și Matthew Benham, proprietarul altui club PL, Brentford. Și el are averea axată pe jocuri de noroc.

Ce nu are voie să facă Bloom. Oficial, a respectat acordul. Și neoficial?

Singurele interdicții: nu are voie să mizeze pe meciurile lui Brighton, la partidele din Premier League sau competiții eliminatorii în care participă echipe din Premier.

Pariurile făcute de Bloom sunt verificate anual de federație și de o firmă de contabilitate independentă. Până acum, nu a încălcat acordul cu FA.

Oficial, nu. Dar se crede că a făcut-o în conturile secrete din paradisurile fiscale!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

anglia Premier League PARIURI jocuri de noroc BRIGHTON sindicat ilegal Tony Bloom
