Cupa României S-a stabilit programul etapei #3 » U Craiova - FCSB și CFR Cluj - Rapid, capetele de afiș » Cine transmite meciurile

- Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul ultimei etape din faza grupelor Cupei României.
Ultimele meciuri din grupă se vor desfășura în perioada 10-12 februarie și vor putea fi urmărite în direct pe Digi Sport, Prima Sport sau pe canalul de YouTube FRF TV.
Programul etapei #3 din grupele Cupei României
Meciurile din ultima etapă a grupelor Cupei României se vor desfășura astfel, potrivit frf.ro:
GRUPA A
- Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj - Rapid (Digi Sport și Prima Sport)
- Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița - FC Argeș (Digi Sport, Prima Sport, YouTube FRF TV)
- Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina - Metaloglobus (YouTube FRF TV)
GRUPA B
- Marți, 10 februarie, ora 14:00: Sănătatea Cluj - Petrolul Ploiești (YouTube FRF TV)
- Joi, 12 februarie, ora 20:30: U Craiova - FCSB (Digi Sport și Prima Sport)
- Joi, 12 februarie, ora 20:30: Gloria Bistrița - UTA Arad (Digi Sport și Prima Sport)
GRUPA C
- Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: U Cluj - Oțelul Galați (Digi Sport și Prima Sport)
- Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău - Sepsi (Digi Sport și Prima Sport)
- Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești - Csikszereda (YouTube FRF TV)
GRUPA D
- Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo - Hermannstadt (Digi Sport și Prima Sport)
- Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo - Farul Constanța (YouTube FRF TV)
- Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna - FC Botoșani (YouTube FRF TV)
Clasamentul grupelor Cupei României
Grupa A
- FC Argeș – 6p (5-3)
- CFR 1907 Cluj – 4p (6-2)
- FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
- CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
- Metaloglobus – 1p (4-5)
- CSM Slatina – 0p (1-6)
Grupa B
- U Craiova – 6p (8-1)
- UTA Arad - 4p (4-1)
- FCSB – 3p (3-4)
- Gloria Bistrița – 3p (3-4)
- Petrolul Ploiești – 1p (1-5)
- Sănătatea Cluj – 0p (2-6)
Grupa C
- Oțelul Galați – 4p (5-4)
- Universitatea Cluj – 4p (4-3)
- Metalul Buzău – 3p (8-6)
- Sepsi OSK – 2p (2-2)
- Csikszereda – 1p (1-2)
- Sporting Liești – 1p (7-10)
Grupa D
- Hermannstadt – 6p (4-1)
- Dinamo – 4p (3-1)
- Concordia Chiajna – 3p (3-1)
- Farul Constanța – 2p (1-1)
- FC Botoșani – 1p (2-4)
- CS Dinamo București – 0p (1-6)
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026