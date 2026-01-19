Cupa României S-a stabilit programul etapei #3 » U Craiova - FCSB și CFR Cluj - Rapid, capetele de afiș » Cine transmite meciurile

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul ultimei etape din faza grupelor Cupei României.

Ultimele meciuri din grupă se vor desfășura în perioada 10-12 februarie și vor putea fi urmărite în direct pe Digi Sport, Prima Sport sau pe canalul de YouTube FRF TV.

Programul etapei #3 din grupele Cupei României

Meciurile din ultima etapă a grupelor Cupei României se vor desfășura astfel, potrivit frf.ro:

GRUPA A

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj - Rapid (Digi Sport și Prima Sport)

(Digi Sport și Prima Sport) Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița - FC Argeș (Digi Sport, Prima Sport, YouTube FRF TV)

(Digi Sport, Prima Sport, YouTube FRF TV) Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina - Metaloglobus (YouTube FRF TV)

GRUPA B

Marți, 10 februarie, ora 14:00: Sănătatea Cluj - Petrolul Ploiești (YouTube FRF TV)

(YouTube FRF TV) Joi, 12 februarie, ora 20:30: U Craiova - FCSB (Digi Sport și Prima Sport)

(Digi Sport și Prima Sport) Joi, 12 februarie, ora 20:30: Gloria Bistrița - UTA Arad (Digi Sport și Prima Sport)

GRUPA C

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: U Cluj - Oțelul Galați (Digi Sport și Prima Sport)

(Digi Sport și Prima Sport) Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău - Sepsi (Digi Sport și Prima Sport)

(Digi Sport și Prima Sport) Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești - Csikszereda (YouTube FRF TV)

GRUPA D

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo - Hermannstadt (Digi Sport și Prima Sport)

(Digi Sport și Prima Sport) Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo - Farul Constanța (YouTube FRF TV)

(YouTube FRF TV) Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna - FC Botoșani (YouTube FRF TV)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

FC Argeș – 6p (5-3) CFR 1907 Cluj – 4p (6-2) FC Rapid 1923 – 3p (5-2) CSC Dumbrăvița – 3p (2-5) Metaloglobus – 1p (4-5) CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

U Craiova – 6p (8-1) UTA Arad - 4p (4-1) FCSB – 3p (3-4) Gloria Bistrița – 3p (3-4) Petrolul Ploiești – 1p (1-5) Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

Oțelul Galați – 4p (5-4) Universitatea Cluj – 4p (4-3) Metalul Buzău – 3p (8-6) Sepsi OSK – 2p (2-2) Csikszereda – 1p (1-2) Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

Hermannstadt – 6p (4-1) Dinamo – 4p (3-1) Concordia Chiajna – 3p (3-1) Farul Constanța – 2p (1-1) FC Botoșani – 1p (2-4) CS Dinamo București – 0p (1-6)

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

