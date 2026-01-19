Scene șocante la finala Cupei Africii FOTO. Portarul Senegalului, doborât de marocani în timpul meciului! Motivul e halucinant: au încercat să-i fure prosopul

- Senegal - Maroc 1-0. Yehvann Diouf (26 de ani), portarul de rezervă al senegalezilor, a fost protagonistul unor momente șocante în timpul finalei Cupei Africii.
- Ce s-a întâmplat, în rândurile de mai jos.
Senegal a obținut cel de-al doilea succes din istorie la Cupa Africii, după victoria din 2022. Pape Gueye a dat lovitura în minutul 94, cu un șut violent de la marginea careului.
FOTO. Yehvann Diouf a protejat prosopul lui Edouard Mendy
Duminică, Senegal și Maroc s-au duelat timp de 120 de minute pe o ploaie torențială.
Din cauza averselor, mănușile celor doi portari erau constant ude, Mendy și Bounou, goalkeeperii Senegalului și Marocului, având dificultăți în a prinde mingile.
Ambii portari au folosit prosoape pentru a-și usca mănușile, însă Edouard Mendy a întâmpinat probleme mari în a-și păstra prosopul, deoarece copiii de mingi marocani au încercat în nenumărate rânduri să-l fure, pentru a-l împiedica să-și usuce mănușile. Salvatorul senegalezilor a fost Yehvann Diouf, portarul de rezervă, care a protejat prosopul.
Diouf a fost nevoit să se împingă constant cu marocanii pentru a proteja prosopul, ajungând la un moment dat chiar să fie bruscat după ce a căzut pe gazon.
Chiar și Achraf Hakimi, fundașul Marocului, dar și unii membri ai staff-ului marocan au încercat să fure prosopul ținut de Yehvann Diouf, dar fără succes. Încercările acestora au dus chiar la o încăierare între jucători.
Efortul lui Diouf a dat și roade. Maroc a beneficiat de un penalty, dur contestat de Senegal, în prelungirile partidei. Mendy a reușit să apare lovitura lui Brahim Diaz, care a încercat o „scăriță” anticipată perfect de Mendy.
Yehvann Diouf: „Edouard a reușit să obțină prosoapele de care avea nevoie”
Portarul de rezervă al naționalei Senegalului a oferit și o reacție la finalul meciului.
„Poate că oamenii au interpretat ceva în legătură cu prosoapele, dar, în orice caz, ele au fost folosite doar pentru a usca mănușile și fața când ploua.
Am fost la fel de surprins ca și voi, dar, la fel ca întreaga echipă, am rămas uniți, iar Edouard a reușit să obțină prosoapele de care avea nevoie”, a spus Yehvann Diouf, conform sportstar.thehindu.com.
Ce s-a întâmplat la finala Cupei Africii
Ultimul act al turneului african a avut parte de un final cu adevărat exploziv. Senegal a deschis scorul prin Ismaila Sarr, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.
Câteva momente mai târziu, la un corner al Marocului, VAR-ul a intervenit, iar arbitrul a dictat un penalty controversat pentru o tragere de tricou.
Senegalezii au protestat vehement, iar selecționerul Pape Thiaw le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul. Cei mai mulți dintre aceștia l-au urmat la vestiare, nu și Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, care a rămas pe gazon încercând să-și convingă coechipierii să rămână pe teren.
Ulterior, Mane a mers și el la vestiare, reușind într-un final să îi convingă pe colegii săi să continue meciul.
După ce senegalezii au revenit pe gazon, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, jucătorul celor de la Real Madrid.
Diaz a încercat o „scăriță”, dar portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru, reușind să rețină balonul fără emoții. Astfel, partida a intrat în prelungiri.
În minutul 94, Senegal a dat lovitura prin Pape Gueye. Fotbalistul lui Villarreal a șutat violent de la marginea careului, balonul a izbit transversala și s-a oprit în plasă.
Marocul s-a aruncat apoi în ofensivă, însă n-a reușit să marcheze golul care ar fi dus meciul la penalty-uri. Astfel, Senegal a obținut al doilea succes din istorie la Cupa Africii, după cel din 2022.