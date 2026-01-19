Scene șocante la finala Cupei Africii FOTO. Portarul Senegalului, doborât de marocani în timpul meciului! Motivul e halucinant: au încercat să-i fure prosopul

Senegal - Maroc 1-0. Yehvann Diouf (26 de ani), portarul de rezervă al senegalezilor, a fost protagonistul unor momente șocante în timpul finalei Cupei Africii.

Ce s-a întâmplat, în rândurile de mai jos.

Senegal a obținut cel de-al doilea succes din istorie la Cupa Africii, după victoria din 2022. Pape Gueye a dat lovitura în minutul 94, cu un șut violent de la marginea careului.

FOTO. Yehvann Diouf a protejat prosopul lui Edouard Mendy

Duminică, Senegal și Maroc s-au duelat timp de 120 de minute pe o ploaie torențială.

Din cauza averselor, mănușile celor doi portari erau constant ude, Mendy și Bounou, goalkeeperii Senegalului și Marocului, având dificultăți în a prinde mingile.

Ambii portari au folosit prosoape pentru a-și usca mănușile, însă Edouard Mendy a întâmpinat probleme mari în a-și păstra prosopul, deoarece copiii de mingi marocani au încercat în nenumărate rânduri să-l fure, pentru a-l împiedica să-și usuce mănușile. Salvatorul senegalezilor a fost Yehvann Diouf, portarul de rezervă, care a protejat prosopul.

Diouf a fost nevoit să se împingă constant cu marocanii pentru a proteja prosopul, ajungând la un moment dat chiar să fie bruscat după ce a căzut pe gazon.

Chiar și Achraf Hakimi, fundașul Marocului, dar și unii membri ai staff-ului marocan au încercat să fure prosopul ținut de Yehvann Diouf, dar fără succes. Încercările acestora au dus chiar la o încăierare între jucători.

Efortul lui Diouf a dat și roade. Maroc a beneficiat de un penalty, dur contestat de Senegal, în prelungirile partidei. Mendy a reușit să apare lovitura lui Brahim Diaz, care a încercat o „scăriță” anticipată perfect de Mendy.

Yehvann Diouf: „Edouard a reușit să obțină prosoapele de care avea nevoie”

Portarul de rezervă al naționalei Senegalului a oferit și o reacție la finalul meciului.

„Poate că oamenii au interpretat ceva în legătură cu prosoapele, dar, în orice caz, ele au fost folosite doar pentru a usca mănușile și fața când ploua.

Am fost la fel de surprins ca și voi, dar, la fel ca întreaga echipă, am rămas uniți, iar Edouard a reușit să obțină prosoapele de care avea nevoie”, a spus Yehvann Diouf, conform sportstar.thehindu.com.

Big Shout out to Senegal’s reserve goal keeper Yehvan Diouf, who was active all throughout the game handing Edouard Mendy his towel and fighting off ball boys and Moroccan players. A Real Soldier.💪🇸🇳

pic.twitter.com/WXgQBDqDat — Oxford & Harvard☕ (@SeyiGlobal) January 19, 2026

9 milioane de euro este cota de piață a lui Yehvann Diouf, conform Transfermarkt

Ce s-a întâmplat la finala Cupei Africii

Ultimul act al turneului african a avut parte de un final cu adevărat exploziv. Senegal a deschis scorul prin Ismaila Sarr, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Câteva momente mai târziu, la un corner al Marocului, VAR-ul a intervenit, iar arbitrul a dictat un penalty controversat pentru o tragere de tricou.

Senegalezii au protestat vehement, iar selecționerul Pape Thiaw le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul. Cei mai mulți dintre aceștia l-au urmat la vestiare, nu și Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, care a rămas pe gazon încercând să-și convingă coechipierii să rămână pe teren.

Ulterior, Mane a mers și el la vestiare, reușind într-un final să îi convingă pe colegii săi să continue meciul.

După ce senegalezii au revenit pe gazon, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, jucătorul celor de la Real Madrid.

Diaz a încercat o „scăriță”, dar portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru, reușind să rețină balonul fără emoții. Astfel, partida a intrat în prelungiri.

În minutul 94, Senegal a dat lovitura prin Pape Gueye. Fotbalistul lui Villarreal a șutat violent de la marginea careului, balonul a izbit transversala și s-a oprit în plasă.

Marocul s-a aruncat apoi în ofensivă, însă n-a reușit să marcheze golul care ar fi dus meciul la penalty-uri. Astfel, Senegal a obținut al doilea succes din istorie la Cupa Africii, după cel din 2022.

